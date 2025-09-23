Cảnh tượng khó tin bên trong mắt siêu bão Ragasa

Người dân trên đảo Babuyan (tỉnh Cagayan, Philippines) - nơi siêu bão Ragasa đổ bộ hôm nay - đã trải qua hiện tượng hiếm gặp được gọi là “hiệu ứng sân vận động”.

Góc nhìn bên trong mắt bão Ragasa trên đảo Calayan. Ảnh: Almira Morning.

Michael Ferragamo - người chuyên nghiên cứu bão nhiệt đới, đồng thời là nhà sử học về bão - hôm 22/9 cho biết người dân trên đảo Babuyan thuộc tỉnh Cagayan đã chứng kiến khoảnh khắc có một không hai trong đời: “Hiệu ứng sân vận động”.

“Ngay lúc này, tất cả người dân trên đảo Babuyan đang chứng kiến một trong những cảnh tượng đáng kinh ngạc nhất mà chúng ta từng biết tới - hiệu ứng sân vận động”, ông viết trên X.

“Chắc hẳn, một số người có lẽ đã bước ra khỏi nơi trú ẩn, nhìn lên bầu trời và thấy những vách mây dựng đứng bao quanh họ - như thể đang đứng giữa một đấu trường khổng lồ".

Mưa lớn vì bão Ragasa trút xuống thị trấn Philippines Đoạn video do cơ quan quản lý rủi ro địa phương ghi lại cho thấy gió mạnh và mưa lớn trút xuống thị trấn ven biển Santa Ana.

“Hiệu ứng sân vận động”

“Việc đứng ở trong mắt bão quang đãng, bao quanh bởi thành mắt bão, là trải nghiệm có một không hai trong đời đối với mọi người. Siêu bão Ragasa là cơn bão cấp 5 đầu tiên đổ bộ vào hòn đảo này kể từ bão Dinah năm 1965”, Michael Ferragamo chia sẻ.

Mắt bão là vùng trung tâm của cơn bão, nơi thời tiết tương đối yên tĩnh. Bầu trời ở đây có thể có gió nhẹ hoặc thậm chí lặng gió.

Đây là một trong những đặc điểm dễ nhận biết nhất của bão, không chỉ vì nó nằm ở tâm hình học của cơn bão mà còn vì khu vực này hầu như không có mây nên là nơi duy nhất có thể nhìn thấy bên trong bão.

Siêu bão Ragasa đã lập cột mốc mới khi duy trì sức gió tới 270 km/h trong thời gian ngắn, trở thành cơn bão mạnh nhất hành tinh tính đến năm 2025. Ảnh: Michael Ferragamo.

Thành mắt bão là vành đai mây dày đặc, nơi hội tụ những đám mây vũ tích cao ngất và hoạt động đối lưu mạnh mẽ. Thành mắt bão là khu vực nguy hiểm nhất của bão với gió giật cực mạnh, mưa lớn và nguy cơ cao xảy ra sét, vòi rồng. Mức độ tàn phá ở vùng này thường là nghiêm trọng nhất khi bão đổ bộ.

"Hiệu ứng sân vận động” trong mắt bão là hiện tượng các đám mây bao quanh mắt bão có hình dạng cong ra theo chiều cao.

Hiệu ứng sân vận động khiến mắt bão trông như vòm sân vận động thể thao.

Bên ngoài phần trung tâm quang đãng của mái vòm là những cơn gió dữ dội nhất. Hiệu ứng này xuất hiện khi những cột khí bốc lên cao rất nhanh cuộn xoáy và tản ra xung quanh từ trung tâm cơn bão. Kết quả là mắt bão trở nên lớn hơn khi độ cao so với mặt biển của cơn bão tăng lên, theo Washington Post.

Khủng hoảng khí hậu làm gia tăng các cơn bão

Tây Thái Bình Dương có lưu vực bão hoạt động mạnh nhất trên Trái Đất. Nơi đây nổi tiếng sinh ra những siêu bão dữ dội nhất hành tinh.

Nhiệt độ đại dương toàn cầu đã đạt mức kỷ lục trong suốt 8 năm qua. Những vùng biển nóng hơn, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cung cấp thêm nguồn năng lượng dồi dào cho các cơn bão mạnh lên.

Bão Ragasa 'lao như bay' trên Biển Đông Siêu bão Ragasa đang hoành hành tại các đảo trong eo biển Luzon giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines. Mắt bão vừa quét thẳng qua đảo Babuyan và Calayan với sức gió cấp 5, trên 260 km/h. Ảnh vệ tinh cho thấy siêu bão Ragasa đang bao phủ khu vực Biển Đông.

Siêu bão Ragasa mạnh lên nhanh chóng nhờ quá trình gọi là “chu kỳ thay thế thành mắt bão”. Trong quá trình này, một vòng mây dông mới hình thành bên ngoài lõi bão và dần dần thay thế vòng mây dông bên trong vốn tạo nên thành mắt bão ban đầu.

Khi quá trình hoàn tất, cơn bão sẽ trở nên lớn hơn, phạm vi gió rộng hơn và mắt bão mạnh mẽ hơn. Những đợt tăng cường như vậy đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn khi Trái Đất nóng lên.

Ragasa là lời nhắc nhở về tốc độ và sức tàn phá ngày càng tăng của các cơn bão ở khu vực Tây Thái Bình Dương khi chúng tiến gần đến những bờ biển đông dân cư.

Theo cơ quan dự báo thời tiết Canada The Weather Network, Ragasa là cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết bão Ragasa, được biết đến với tên gọi địa phương là Nando, đổ bộ vào đảo Panuitan, tỉnh Cagayan hôm 22/9, sau khi tạo ra sức gió liên tục trên 267 km/h, tương đương với bão cấp 5.

Theo CNN, hàng chục triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão này dự kiến ​​quét qua một số khu vực của quốc đảo châu Á trước khi hướng tới Hong Kong và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.

Cơ quan thời tiết Philippines đã cảnh báo về "nguy cơ cao bão lớn đe dọa tính mạng" với sóng cao hơn 3 mét.

Bộ Nội vụ và Chính quyền Địa phương Philippines thông báo hơn 10.000 người đã được sơ tán trên khắp miền bắc và miền trung Luzon.

Bão Ragasa gây lở đất nghiêm trọng ở miền Bắc Philippines Siêu bão Ragasa mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào khu vực phía Bắc của Philippines, một vụ lở đất chặn một đoạn đường cao tốc tại Tuba, tỉnh Benguet, miền Bắc Philippines, khiến đội cứu hộ phải tiến hành dọn bùn đất và đống đổ nát.

"Tài sản và nhà cửa có thể xây dựng lại, nhưng sinh mạng đã mất thì không bao giờ có thể thay thế được", bộ này cảnh báo.

Các trường học và văn phòng chính phủ, bao gồm cả ở thủ đô Manila, đã bị đóng cửa.

Tổng công ty Lưới điện quốc gia Philippines cho biết hai đường dây truyền tải chính ở phía bắc Luzon đã bị sập sau khi siêu bão Ragasa quét qua khu vực này, khiến một số khu vực thuộc tỉnh Cagayan và Abra bị cắt điện.

Các quan chức cho biết công việc sửa chữa sẽ bắt đầu khi điều kiện an toàn trở lại.

Tại Trung Quốc, giới chức nước này cũng đang chuẩn bị di dời 400.000 người khỏi các vùng trũng và ven biển của Thâm Quyến - siêu đô thị với khoảng 17,5 triệu dân.

Siêu bão Ragasa càn quét Philippines Sáng 22/9, sức tàn phá của siêu bão Ragasa đã bắt đầu bao trùm tỉnh Cagayan (Philippines) và sẽ quét qua hoặc áp sát quần đảo Babuyan từ trưa đến chiều nay. Hiện cảnh báo bão cấp 5 đã được nâng lên tại phía bắc quần đảo Babuyan, trong khi một số khu vực thuộc Batanes và Cagayan chịu cảnh báo cấp 4.