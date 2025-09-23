10 giờ trước
Thế giới
1.0K
Ngày 23/9, cư dân Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) khẩn trương tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa. Tại nhiều khu vực, công nhân được huy động chặt hạ cây xanh dễ đổ, trong khi nhân viên các cửa hàng dán băng keo chằng chịt trên cửa kính nhằm giảm nguy cơ vỡ kính và hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.
16 giờ trước
Thế giới
2.4K
Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga phóng tên lửa hành trình Oniks, đánh trúng mục tiêu giả định là một tàu nổi ở khoảng cách 200 km trên Biển Barents.
16 giờ trước
Thế giới
4.0K
Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.
18 giờ trước
Thế giới
6.9K
Siêu bão Ragasa mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào khu vực phía Bắc của Philippines, một vụ lở đất chặn một đoạn đường cao tốc tại Tuba, tỉnh Benguet, miền Bắc Philippines, khiến đội cứu hộ phải tiến hành dọn bùn đất và đống đổ nát.
11:45 22/9/2025
Thế giới
36.5K
Sáng 22/9, sức tàn phá của siêu bão Ragasa đã bắt đầu bao trùm tỉnh Cagayan (Philippines) và sẽ quét qua hoặc áp sát quần đảo Babuyan từ trưa đến chiều nay. Hiện cảnh báo bão cấp 5 đã được nâng lên tại phía bắc quần đảo Babuyan, trong khi một số khu vực thuộc Batanes và Cagayan chịu cảnh báo cấp 4.
15:16 22/9/2025
Thế giới
9.2K
Ngày 22/9, siêu bão Ragasa đang tiến thẳng vào miền Bắc Luzon (Philippines) với sức gió duy trì 205 km/h, giật tới 250 km/h, đe dọa gây mưa lớn, sạt lở, mất điện diện rộng và triều cường nguy hiểm tại các vùng ven biển. Bão dự kiến sẽ tiến tới Hong Kong và Ma Cao, và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.
16:24 22/9/2025
Thế giới
16.8K
Siêu bão Ragasa đang hoành hành tại các đảo trong eo biển Luzon giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines. Mắt bão vừa quét thẳng qua đảo Babuyan và Calayan với sức gió cấp 5, trên 260 km/h. Ảnh vệ tinh cho thấy siêu bão Ragasa đang bao phủ khu vực Biển Đông.
14:44 21/9/2025
Thế giới
1.2K
Theo không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 552 thiết bị bay không người lái và 31 tên lửa.
19:36 19/9/2025
Thế giới
1.3K
Sáng 19/9, Triển lãm Hàng không Không quân 2025 lần đầu công khai gần 100 khí tài quân sự hiện đại cho người dân chiêm ngưỡng, bên cạnh đó là màn phối hợp xuất kích của hàng loạt chiến đấu cơ trên bầu trời tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.
07:36 19/9/2025
Thế giới
Ngày 17/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phối hợp Cơ quan tình báo Shin Bet mở rộng đợt không kích tại thành phố Gaza, tập trung vào một xưởng chế tạo vũ khí của Hamas.