12:54 18/3/2026
Video do hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng tải, ghi lại cảnh các tên lửa phóng về phía Tel Aviv (Israel) “để trả đũa” vụ sát hại lãnh đạo an ninh quốc gia Ali Larijani. Đại tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố "ông Trump hãy chờ đợi những bất ngờ từ chúng tôi”.
09:13 17/3/2026
Video được CNN xác thực cho thấy các vệt đạn phòng không đã đánh chặn một vật thể bay trên bầu trời thủ đô Baghdad của Iraq, cách khuôn viên Đại sứ quán Mỹ khoảng 600 m vào rạng sáng ngày 17/3.
10:56 17/3/2026
Video được xác thực bởi CNN cho thấy khói và lửa bốc lên từ khách sạn Al‑Rasheed tại Baghdad, Iraq. Cùng thời điểm, Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad cũng bị tấn công. Ở miền Nam Iraq, mỏ dầu Majnoon bị nhắm đến.
10:55 17/3/2026
Giới chức Abu Dhabi (UAE) đã đình chỉ hoạt động tại mỏ khí đốt Shah sau một vụ tấn công bằng UAV gây cháy tại đây. Tại thành phố Fujairah (UAE), đám cháy bùng phát tại Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah cũng vì UAV.
14:52 17/3/2026
Video do CNN xác thực cho thấy một drone FPV đã bay được vào bên trong Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, ghi lại hình ảnh rõ ràng. Trong ngày 17/3 cũng xuất hiện các clip cho thấy hệ thống phòng không tại Baghdad đã đánh chặn nhiều UAV bay vào khu vực này.
14:18 16/3/2026
Những cột khói đen dày đặc bốc lên trên bầu trời Tehran khi Israel nhắm vào các cơ sở hạ tầng, theo video được chia sẻ trên mạng vào rạng sáng 16/3.
09:37 16/3/2026
Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một nhóm dân quân được cho là thân Iran đã sử dụng drone cảm tử FPV để tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Theo các nguồn tin an ninh, vụ tấn công nhắm vào một cơ sở quân sự gần sân bay quốc tế Baghdad.
06:05 16/3/2026
Iran lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo Sejjil kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Mỹ và Israel.
16:20 15/3/2026
CNN xác thực video cho thấy có khói lớn bốc lên tại thành phố Isfahan thuộc miền Trung Iran. Truyền thông nhà nước Iran ngày 15/3 cho biết “một số địa điểm tại Isfahan đã bị tên lửa tấn công” từ máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel.
22:14 14/3/2026
Ngày 14/3, những cột khói lớn bốc lên từ cơ sở dầu mỏ lớn ở Fujairah, UAE, sau khi mảnh vỡ từ tên lửa Iran bị đánh chặn rơi xuống khiến hoạt động tại đây bị gián đoạn.