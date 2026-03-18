Israel đã không kích sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran, biến khu vực này thành một “quả cầu lửa” sau loạt đòn tấn công dữ dội. Truyền hình nhà nước Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, trong khi các cột khói dày đặc bốc lên từ cả phía đông và phía tây thành phố.