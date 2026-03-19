5 giờ trước
12:20 19/3/2026
Truyền thông Iran xác nhận Israel đã không kích mỏ khí đốt chiến lược South Pars vào ngày 18/3. Việc các cơ sở hạ tầng năng lượng liên tục bị nhắm mục tiêu trong những ngày gần đây cho thấy một giai đoạn xung đột mới. Các đòn tấn công này trực tiếp đe dọa sự ổn định của hệ thống năng lượng quốc gia Iran vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm.
00:00 19/3/2026
Đợt không kích của quân lực Israel vào trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon ngày 18/3 đã khiến Bộ trưởng Tình báo Iran Ali Larijani thiệt mạng.
12:54 18/3/2026
Video do hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng tải, ghi lại cảnh các tên lửa phóng về phía Tel Aviv (Israel) “để trả đũa” vụ sát hại lãnh đạo an ninh quốc gia Ali Larijani. Đại tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố "ông Trump hãy chờ đợi những bất ngờ từ chúng tôi”.
17:35 18/3/2026
Chuẩn tướng Sardar Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố Iran sẽ tiến hành đòn trả đũa táo bạo nhất từ trước đến nay.
17:01 18/3/2026
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đăng video đi uống cafe sau khi bị đồn rằng ông đã bị ám sát.
14:52 18/3/2026
Cuộc không kích sáng 18/3 của Israel vừa đánh trúng một tòa nhà tại khu Bachoura, trung tâm Beirut.
14:52 17/3/2026
Video do CNN xác thực cho thấy một drone FPV đã bay được vào bên trong Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, ghi lại hình ảnh rõ ràng. Trong ngày 17/3 cũng xuất hiện các clip cho thấy hệ thống phòng không tại Baghdad đã đánh chặn nhiều UAV bay vào khu vực này.
10:56 17/3/2026
Video được xác thực bởi CNN cho thấy khói và lửa bốc lên từ khách sạn Al‑Rasheed tại Baghdad, Iraq. Cùng thời điểm, Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad cũng bị tấn công. Ở miền Nam Iraq, mỏ dầu Majnoon bị nhắm đến.
10:55 17/3/2026
Giới chức Abu Dhabi (UAE) đã đình chỉ hoạt động tại mỏ khí đốt Shah sau một vụ tấn công bằng UAV gây cháy tại đây. Tại thành phố Fujairah (UAE), đám cháy bùng phát tại Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah cũng vì UAV.
09:13 17/3/2026
Video được CNN xác thực cho thấy các vệt đạn phòng không đã đánh chặn một vật thể bay trên bầu trời thủ đô Baghdad của Iraq, cách khuôn viên Đại sứ quán Mỹ khoảng 600 m vào rạng sáng ngày 17/3.