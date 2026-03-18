Iran biến bầu trời đối phương thành 'cảnh tượng ngoạn mục'
Chuẩn tướng Sardar Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố Iran sẽ tiến hành đòn trả đũa táo bạo nhất từ trước đến nay.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đăng video đi uống cafe sau khi bị đồn rằng ông đã bị ám sát.
Chuẩn tướng Sardar Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố Iran sẽ tiến hành đòn trả đũa táo bạo nhất từ trước đến nay.
Cuộc không kích sáng 18/3 của Israel vừa đánh trúng một tòa nhà tại khu Bachoura, trung tâm Beirut.
Video do hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng tải, ghi lại cảnh các tên lửa phóng về phía Tel Aviv (Israel) “để trả đũa” vụ sát hại lãnh đạo an ninh quốc gia Ali Larijani. Đại tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố "ông Trump hãy chờ đợi những bất ngờ từ chúng tôi”.
Video được CNN xác thực cho thấy các vệt đạn phòng không đã đánh chặn một vật thể bay trên bầu trời thủ đô Baghdad của Iraq, cách khuôn viên Đại sứ quán Mỹ khoảng 600 m vào rạng sáng ngày 17/3.
Video được xác thực bởi CNN cho thấy khói và lửa bốc lên từ khách sạn Al‑Rasheed tại Baghdad, Iraq. Cùng thời điểm, Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad cũng bị tấn công. Ở miền Nam Iraq, mỏ dầu Majnoon bị nhắm đến.
Giới chức Abu Dhabi (UAE) đã đình chỉ hoạt động tại mỏ khí đốt Shah sau một vụ tấn công bằng UAV gây cháy tại đây. Tại thành phố Fujairah (UAE), đám cháy bùng phát tại Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah cũng vì UAV.
Video do CNN xác thực cho thấy một drone FPV đã bay được vào bên trong Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, ghi lại hình ảnh rõ ràng. Trong ngày 17/3 cũng xuất hiện các clip cho thấy hệ thống phòng không tại Baghdad đã đánh chặn nhiều UAV bay vào khu vực này.
Những cột khói đen dày đặc bốc lên trên bầu trời Tehran khi Israel nhắm vào các cơ sở hạ tầng, theo video được chia sẻ trên mạng vào rạng sáng 16/3.
Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một nhóm dân quân được cho là thân Iran đã sử dụng drone cảm tử FPV để tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Theo các nguồn tin an ninh, vụ tấn công nhắm vào một cơ sở quân sự gần sân bay quốc tế Baghdad.
Iran lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo Sejjil kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Mỹ và Israel.