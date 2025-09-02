Khám phá những đất nước yên bình nhất thế giới

Iceland được xếp hạng là quốc gia yên bình nhất thế giới năm 2025, trong khi đó, Singapore là quốc gia châu Á duy nhất lọt top 10.

Cổ động viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Iceland. Ảnh: Reuters.

Báo cáo Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (GPI) ghi nhận năm 2025, số lượng xung đột giữa các quốc gia đã đạt mức cao nhất kể từ Thế chiến II. Trong bối cảnh xung đột leo thang, căng thẳng thương mại gia tăng và an ninh biên giới siết chặt, nhiều nước phản ứng bằng cách gia tăng quân sự hóa.

Tuy nhiên, bất chấp số liệu ảm đạm đó, một số quốc gia vẫn đặt ưu tiên hàng đầu cho hòa bình. GPI - do Viện Kinh tế & Hòa bình (Institute for Economics & Peace) xây dựng - theo dõi 23 chỉ số, từ xung đột bên ngoài, chi tiêu quân sự đến các thước đo an toàn - an ninh như khủng bố và giết người. Danh sách 10 quốc gia hòa bình nhất thế giới theo GPI bao gồm:

1. Iceland

2. Ireland

3. New Zealand

4. Áo

5. Thụy Sĩ

6. Singapore

7. Bồ Đào Nha

8. Đan Mạch

9. Slovenia

10. Phần Lan

Iceland

Nằm ở vị trí số một kể từ năm 2008, Iceland vẫn là quốc gia yên bình nhất thế giới, dẫn đầu ở cả 3 lĩnh vực: an toàn và an ninh, xung đột đang diễn ra và mức độ quân sự hóa. Thậm chí, năm nay nước này còn ghi nhận mức cải thiện 2%, nới rộng khoảng cách với quốc gia đứng thứ hai trong danh sách.

Với người dân địa phương, cảm giác an toàn được gắn liền với đời sống hàng ngày. “Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhất là vào mùa đông, không phải lúc nào cũng mang lại cảm giác an toàn, nhưng cộng đồng dân cư thì có”, Inga Rós Antoníusdóttir - sinh ra ở Iceland, hiện là giám đốc Intrepid Travel Bắc Âu - chia sẻ.

“Bạn có thể đi bộ một mình vào ban đêm mà hầu như không lo lắng. Bạn sẽ thấy trẻ sơ sinh ngủ yên trong xe nôi bên ngoài quán cà phê hoặc cửa hàng khi cha mẹ chúng ăn uống hay làm việc vặt. Và cảnh sát địa phương thì không mang súng”, cô chia sẻ.

Một gia đình ngắm cảnh tại một thác nước yên bình ở Iceland. Ảnh: Evaneos

Inga cũng cho rằng các chính sách bình đẳng giới hàng đầu thế giới đã giúp phụ nữ cảm thấy an toàn. “Cơ hội bình đẳng và hệ thống xã hội vững chắc tạo nên một xã hội công bằng, an toàn hơn cho tất cả người dân”, cô nói.

Cô khuyên du khách nên trải nghiệm sự bình yên nội tâm này bằng cách hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt thường ngày cùng người dân địa phương.

“Hãy đi bơi ở hồ nước nóng địa nhiệt và trò chuyện với người lạ trong bồn nước nóng. Hãy leo núi - có thể là một buổi chiều chinh phục Mt Esja ngay ngoại ô Reykjavik hoặc đi bộ nhiều ngày trên vùng cao nguyên”, cô cho hay. “Một Iceland đích thực nằm ở trong âm nhạc và nền nghệ thuật sôi động, trong thiên nhiên hoang sơ và trong mọi kiểu thời tiết”.

Ireland

Từng là vùng đất bị ảnh hưởng bởi xung đột trong thế kỷ 20, nhưng Ireland ngày nay tiếp tục đặt hòa bình lên hàng đầu. Nước này đạt điểm số cao nhờ giảm mức quân sự hóa hàng năm, đồng thời nằm trong nhóm có ít xung đột trong nước và quốc tế nhất. Ireland cũng xếp trong top 10 về an toàn xã hội, với tỷ lệ tội phạm và bạo lực thấp.

Người mua sắm trên phố Wicklow ở Dublin, Ireland vào năm 2024. Ảnh: Bloomberg.

Cảm giác đó được phản ánh trong đời sống hàng ngày.

“Tinh thần cộng đồng và sự thân thiện sẽ giúp bạn cảm thấy được chào đón và thoải mái, dù ở thị trấn nhỏ hay thành phố lớn”, Jack Fitzsimons - cư dân Kildare và giám đốc trải nghiệm tại Kilkea Castle - cho biết.

Ông nhận thấy hệ thống an sinh xã hội mạnh mẽ và sự tập trung vào phúc lợi cộng đồng cũng giúp giảm bất bình đẳng cùng căng thẳng. “Người dân ở đây luôn để ý đến nhau. Đây là nơi bạn có thể nhờ người lạ giúp đỡ và họ sẽ tận tình giúp bạn”, ông nói thêm.

Trên trường quốc tế, Ireland duy trì chính sách trung lập quân sự (nước này không là thành viên NATO - một trong 4 quốc gia châu Âu duy nhất ngoài khối), đồng thời ưu tiên ngoại giao để giải quyết xung đột.

New Zealand

Năm 2025, New Zealand tăng hai bậc, lên vị trí số 3, nhờ cải thiện ở lĩnh vực an toàn và an ninh, cũng như giảm các cuộc biểu tình và tác động liên quan đến khủng bố.

Là một quốc đảo ở Thái Bình Dương, vị trí địa lý mang lại cho New Zealand sự bảo vệ tự nhiên trước xung đột bên ngoài. Đặc biệt, chính sách nội địa là yếu tố giúp người dân cảm thấy an toàn.

“Luật kiểm soát súng của New Zealand thuộc hàng nghiêm ngặt nhất thế giới. Điều này chắc chắn góp phần tạo nên sự an toàn”, Mischa Mannix-Opie - giám đốc trải nghiệm khách hàng tại công ty tái định cư Greener Pastures - chia sẻ.

Bà cho biết trẻ em có thể tự đi bộ đến trường, nhiều gia đình không khóa cửa và người lái xe sẵn sàng dừng lại giúp đỡ nếu thấy xe bị hỏng trên đường. "Mọi người đều tin tưởng lẫn nhau và vào hệ thống xung quanh. Điều này tạo nên cộng đồng gắn kết trong cuộc sống hàng ngày”.

Bên cạnh mạng lưới an sinh xã hội vững chắc và hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân, người New Zealand còn trân trọng sự gắn bó với thiên nhiên - từ đi dạo trên bãi biển, đi bộ đường dài đến nhâm nhi ly rượu dưới bầu trời sao. Cộng đồng cũng tổ chức nhiều lễ hội và sự kiện dành cho mọi lứa tuổi.

“Con người chân thành, văn hóa Māori phong phú và nhịp sống chậm rãi có thể thay đổi góc nhìn của bạn”, Mannix-Opie nói. “Một khách hàng từng nói với tôi rằng dù New Zealand rất đẹp, con người mới chính là siêu năng lực của chúng tôi”.

Áo

Năm nay Áo tụt một hạng xuống vị trí thứ 4, nhưng vẫn giữ thứ hạng cao trên tất cả lĩnh vực. Giống Ireland, Áo áp dụng chính sách trung lập theo hiến pháp, không tham gia các liên minh quân sự như NATO. Điều này cho phép quốc gia tập trung nguồn lực vào bên trong.

Khung cảnh trên một con phố tại Vienna, Áo. Ảnh: Reuters.

“Chính sách trung lập kéo dài nhiều thập kỷ của Áo đồng nghĩa quốc gia này đầu tư vào con người thay vì xung đột”, Armin Pfurtscheller - chủ SPA-Hotel Jagdhof - cho biết. “Một mạng lưới an sinh xã hội mạnh mẽ, hệ thống chăm sóc y tế hàng đầu và giáo dục xuất sắc đã nuôi dưỡng sự ổn định cùng niềm tin”.

Ông sống tại Neustift, Thung lũng Stubai - nơi ông cho biết mọi người có thể dạo bên sông Ruetz vào nửa đêm, nhà cửa không khóa và xe đạp để ngoài quán cà phê không cần xích.

Singapore

Giữ vị trí số 6, Singapore là quốc gia châu Á duy nhất trong top 10 (Nhật Bản và Malaysia lần lượt đứng thứ 12 và 13). Nước này đuợc xếp hạng đặc biệt cao về an toàn - an ninh.

“Tôi đi bộ về nhà vào đêm khuya mà không thấy sợ. Việc đi bộ về nhà không hề căng thẳng hay gây lo lắng như ở hầu hết thành phố lớn”, cư dân Xinrun Han chia sẻ. "Hệ thống này mang lại sự thoải mái và tin tưởng lẫn nhau 100%, tạo nên một môi trường yên bình và an toàn".