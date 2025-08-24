Cuộc thi sống thử bất ngờ hút hàng nghìn đơn đăng ký

Một cuộc thi sáng tạo, do thành phố ở miền Đông nước Đức tổ chức, nhằm kiềm chế tình trạng dân số suy giảm bằng cách tặng hai tuần nhà ở miễn phí đã khiến chính quyền địa phương phải kinh ngạc vì thành công ngoài mong đợi.

Eisenhüttenstadt được xây dựng ở miền Đông nước Đức. Ảnh: Christian Jungeblodt/Guardian.

Cuộc thi đã thu hút hơn 1.700 đơn đăng ký từ khắp nơi trên thế giới để trải nghiệm cuộc sống ở Eisenhüttenstadt - thành phố được quy hoạch theo phong cách Liên Xô nằm sát biên giới Ba Lan, gần Berlin, Guardian đưa tin.

“Chính chúng tôi cũng rất bất ngờ trước sức lan tỏa của dự án Probewohnen (tạm dịch: sống thử) này”, Julia Basan - cán bộ phụ trách phát triển kinh tế thành phố và là người đứng đầu chiến dịch - chia sẻ.

Bà cho biết, những người tham gia đăng ký từ tháng 5, với “nhiều lý do đa dạng”. Trong đó bao gồm một người đàn ông nước ngoài nói rằng ông “chỉ đơn giản muốn cưới một phụ nữ Đức”. Tuy nhiên, phần lớn là “những hồ sơ rất thực tế”, Basan khẳng định.

Hai người thắng cuộc, đều là chuyên gia người Đức, sẽ chuyển vào những căn hộ rộng rãi, đầy đủ nội thất ở trung tâm thành phố vào tháng 9 và được đón tiếp bằng chương trình chào mừng đặc biệt.

Melanie Henniger, 49 tuổi, tư vấn viên CNTT sống tại thành phố Bremen ở tây bắc nước Đức, cho biết bà từng lớn lên ở Frankfurt an der Oder - thành phố gần Eisenhüttenstadt - và muốn trở về nguồn cội phía đông của mình.

“Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi làm quen lại với vùng đất này, bởi nếu không thì tôi sẽ chẳng có dịp nào cả vì giờ tôi không còn quen ai ở đó nữa”, bà nói. “Trong kịch bản tốt nhất, tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới ở đây”.

Người thắng còn lại là Jonas Brander, 39 tuổi, một nhà làm phim sống tại Berlin, đang thực hiện phim tài liệu về Eisenhüttenstadt.

“Tôi rất quan tâm đến thành phố và con người nơi đây, và tôi muốn tác phẩm của mình phản ánh thật gần gũi với đời sống”, Brander nói, đồng thời cho biết anh bị cuốn hút bởi “dòng chảy lịch sử sống động” của nơi này.

Eisenhüttenstadt, đang kỷ niệm 75 năm thành lập, được xây dựng theo mô hình xã hội chủ nghĩa, kết hợp hài hòa giữa công việc và cuộc sống gia đình vì lợi ích chung của mọi người.

Tuy nhiên, dân số giảm và già hóa đã làm trầm trọng tình trạng thiếu lao động tay nghề cao cho ngành công nghiệp địa phương - một vòng xoáy mà các nhà kinh tế cảnh báo có thể dẫn tới “cái chết” của thành phố.

Basan cho biết chương trình đã giúp Eisenhüttenstadt thể hiện những tiềm năng của mình: Các khu nhà theo phong cách tân cổ điển được cải tạo với giá thuê phải chăng, môi trường xanh thích hợp cho bơi lội và đạp xe, cùng hệ thống chăm sóc trẻ em và cơ hội việc làm.

“Thậm chí, chúng tôi đã có một gia đình từ quốc gia châu Âu khác, sau khi biết đến thành phố thông qua chương trình Probewohnen, quyết định tự chuyển đến đây. Họ đã ký hợp đồng lao động với công ty địa phương”, bà cho hay.