Siêu bão Ragasa có thể nhấn chìm vùng ven biển Philippines

Cơn bão mạnh nhất hành tinh từ đầu năm đến nay đang tràn qua miền Bắc Philippines với gió dữ và mưa xối xả, buộc hàng chục nghìn người sơ tán và khiến Hong Kong, Đài Loan, cùng miền nam Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị ứng phó.

Sau khi tăng tốc nhanh trên biển Philippines, bão Ragasa (hay còn gọi là Nando ở Philippines) đã trở thành siêu bão khổng lồ với sức gió duy trì hơn 267 km/h, tương đương bão cấp 5 theo thang Saffir-Simpson.

Hàng chục triệu người có thể bị ảnh hưởng khi Ragasa dự kiến đổ bộ hoặc quét qua quần đảo Batanes và Babuyan, phía bắc đảo Luzon của Phillippines trước khi hướng về Hong Kong, Macau và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

“Điều kiện đe dọa tính mạng vẫn hiện hữu tại khu vực cực bắc Luzon khi ‘Nando’ áp sát quần đảo Babuyan”, cơ quan khí tượng PAGASA cảnh báo.

Video vệ tinh ghi lại hướng 'càn quét' của siêu bão Ragasa Ngày 22/9, siêu bão Ragasa đang tiến thẳng vào miền Bắc Luzon (Philippines) với sức gió duy trì 205 km/h, giật tới 250 km/h, đe dọa gây mưa lớn, sạt lở, mất điện diện rộng và triều cường nguy hiểm tại các vùng ven biển. Bão dự kiến sẽ tiến tới Hong Kong và Ma Cao, và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.

Sáng 22/9, bão cách Hong Kong khoảng 1.000 km về phía đông nam, di chuyển hướng tây với tốc độ 23 km/h. Ngay cả khi không đổ bộ trực tiếp, các dải mây ngoài của Ragasa vẫn gây mưa lớn, gió giật trên 315 km/h và nguy cơ lũ quét, sạt lở, với lượng mưa tại miền Bắc Luzon có thể vượt 400 mm.

Triều cường cao hơn 3 m và sóng khổng lồ đe dọa nhấn chìm các khu vực ven biển Batanes, Babuyan (Philippines) sau đó là đông Đài Loan, miền nam Trung Quốc, theo CNN.

Philippines mất điện diện rộng, sơ tán hơn 10.000 người

Philippines đã phát tín hiệu cảnh báo bão mạnh nhất (cấp 5) sáng 22/9 cho quần đảo Babuyan, cảnh báo “điều kiện hủy diệt” và “rủi ro triều cường đe dọa tính mạng”.

Sau khi bão tiến gần tới miền Bắc Philippines, đảo Calayan và tỉnh Apayao đã bị cắt điện, với hơn 10.000 người đã được sơ tán ở miền Bắc và miền Trung Luzon.

“Nhà cửa có thể xây lại, nhưng mạng sống mất đi thì không thể thay thế”, Bộ Nội vụ Philippines nhấn mạnh.

Cơ quan khí tượng PAGASA cảnh báo nguy cơ sóng dâng trên 3 m tại Cagayan, Batanes, Ilocos Norte và Ilocos Sur, kèm theo lũ quét và sạt lở đất đe dọa tính mạng. Hiện chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại lớn.

Đoạn video từ đảo Camiguin cho thấy gió dữ và nước biển tràn vào khu dân cư. Hàng loạt trường học, cơ quan ở nhiều khu vực, kể cả thủ đô Manila, đã đóng cửa.

Siêu bão Ragasa càn quét Philippines Sáng 22/9, sức tàn phá của siêu bão Ragasa đã bắt đầu bao trùm tỉnh Cagayan (Philippines) và sẽ quét qua hoặc áp sát quần đảo Babuyan từ trưa đến chiều nay. Hiện cảnh báo bão cấp 5 đã được nâng lên tại phía bắc quần đảo Babuyan, trong khi một số khu vực thuộc Batanes và Cagayan chịu cảnh báo cấp 4.

Các bệnh viện ở tỉnh Cagayan được đặt trong tình trạng cảnh báo cao. Cơ quan chức năng đồng thời phát cảnh báo lũ tại các vùng trũng khi Ragasa làm tăng cường mưa gió mùa, gây nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng.

Philippines vốn hứng chịu nhiều bão mỗi năm, song khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đang khiến các cơn bão trở nên khốc liệt và khó lường hơn, đặc biệt tác động nặng nề tới nhóm dân cư nghèo nhất. Năm 2024, chỉ trong hai tuần, nước này đã bị bốn cơn bão liên tiếp gây thiệt hại lớn.

Hong Kong, Đài Loan, Quảng Đông khẩn trương ứng phó

Siêu bão Ragasa cũng đặt Đài Loan, Hong Kong và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong tình trạng báo động cao.

Tại Đài Loan, chính quyền phát cảnh báo trên biển và đất liền, đồng thời đình chỉ nhiều dịch vụ phà. UNI Airways và Mandarin Airlines hủy toàn bộ chuyến bay ra đảo ngoài khơi sau 12h trưa và tạm ngừng đường bay đến Hoa Liên, Đài Đông trong ngày.

Cục Cảng biển Đài Loan cho biết 88 chuyến phà trên 13 tuyến, gồm Keelung-Matsu, Kim Môn-Hạ Môn, Cao Hùng-Bành Hồ, Đông Cảng-Tiểu Lưu Cầu đã bị hủy. Chính quyền khuyến cáo du khách không ra đảo trong thời gian bão, người đang ở đảo phải quay về ngay.

Đài Loan khẩn trương gia cố, kiểm tra các bến phà, ống thoát nước và cây xanh để ứng phó với siêu bão Ragasa. Ảnh: CNN, Cục Vận tải Công cộng Cao Hùng.

Trong khi đó, các đường mòn tự nhiên ở miền Nam và miền Đông Đài Loan đã đóng cửa. Khoảng 300 cư dân ở Hoa Liên đang trong diện sẵn sàng sơ tán vì nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), sau khi lướt qua phía nam Đài Loan, Ragasa sẽ tiến gần Hong Kong vào sáng sớm 24/9 với sức gió dự báo hơn 200 km/giờ, giật 250 km/giờ - tương đương bão cấp 3 mạnh.

Chính quyền Hong Kong đã tăng cường chuẩn bị ứng phó ngập lụt, sạt lở, cây đổ, đồng thời thông báo đóng cửa trường học ngày 24 và 25/9.

Theo Bloomberg, sân bay quốc tế Hong Kong dự kiến ngừng toàn bộ chuyến bay chở khách trong 36 giờ từ tối 23/9 khi bão áp sát.

“Ngày 24/9, gió mạnh sẽ bao trùm thành phố, có thể đạt cấp bão ngoài khơi và trên cao”, chính quyền cảnh báo.

Hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong cũng thông báo hãng dự kiến ​​sẽ hủy khoảng 500 chuyến bay bắt đầu từ 23/9 khi bão Ragasa tiến gần đến khu vực này. Hành khách được khuyến cáo kiểm tra thông tin cập nhật và đặt lại vé nếu cần thiết.

Giới chức Hong Kong cho rằng tình hình biển có thể tương tự các cơn bão chết người trước đây như Hato (2017) hay Mangkhut (2018) từng gây gió giật dữ dội, ngập lụt lớn ở Macau, Hong Kong và làm hàng chục người thiệt mạng tại Philippines.

Chỉ tháng trước, Hong Kong ghi nhận lượng mưa ngày cao nhất trong tháng 8 kể từ khi bắt đầu đo đạc năm 1884.

“Các đợt mưa cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn. Kỷ lục mưa theo giờ vốn hiếm khi bị phá vỡ, nay đã bị vượt qua nhiều lần trong vài thập kỷ gần đây”, Đài quan sát Hong Kong cho biết.

Bão Ragasa 'lao như bay' trên Biển Đông Siêu bão Ragasa đang hoành hành tại các đảo trong eo biển Luzon giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines. Mắt bão vừa quét thẳng qua đảo Babuyan và Calayan với sức gió cấp 5, trên 260 km/h. Ảnh vệ tinh cho thấy siêu bão Ragasa đang bao phủ khu vực Biển Đông.