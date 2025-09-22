Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Ragasa áp sát Philippines, Đài Loan

  • Thứ hai, 22/9/2025 11:45 (GMT+7)
  • 11:45 22/9/2025

Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) đồng loạt sơ tán dân, triển khai lực lượng khẩn cấp, gia cố công trình ven biển để ứng phó siêu bão Ragasa - cơn bão được đánh giá là mạnh nhất năm nay.

Siêu bão Ragasa càn quét Philippines Sáng 22/9, sức tàn phá của siêu bão Ragasa đã bắt đầu bao trùm tỉnh Cagayan (Philippines) và sẽ quét qua hoặc áp sát quần đảo Babuyan từ trưa đến chiều nay. Hiện cảnh báo bão cấp 5 đã được nâng lên tại phía bắc quần đảo Babuyan, trong khi một số khu vực thuộc Batanes và Cagayan chịu cảnh báo cấp 4.
Ngày 22/9, tất cả trường học, các cơ quan chính phủ tại Metro Manila và 29 tỉnh của Phillipines sẽ đóng cửa do tác động của siêu bão Ragasa và gió mùa Tây Nam tăng cường. Bộ Nội vụ Philippines yêu cầu chính quyền địa phương triển khai sơ tán phòng ngừa, bảo đảm điện, lương thực, viện trợ nhân đạo tại các trung tâm trú ẩn; bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và duy trì an toàn cho người dân. Bộ Định cư Con người và Phát triển Đô thị cũng đặt các cụm nhà tạm trú ở miền bắc và miền trung Luzon vào tình trạng sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp.
sieu bao Ragasa anh 2

Lối vào công viên văn hóa lâm nghiệp Lâm Điền Sơn ở huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) đóng cửa sớm vào ngày 21/9 để chuẩn bị ứng phó với bão Ragasa. Cơ quan khí tượng Đài Loan dự báo Ragasa sẽ tiến vào vùng biển ngoài khơi đảo này lúc 6h sáng 22/9. Các huyện miền núi Nghi Lan, Hoa Liên, Đài Đông và Bình Đông đối mặt nguy cơ lũ lụt, sạt lở cao nhất. Ảnh: CNA.
sieu bao Ragasa anh 3

Dịch vụ phà giữa thị trấn Đông Cảng (Bình Đông) và đảo Lưu Cầu cũng bị ảnh hưởng. Chuyến phà cuối cùng ngày 22/9 rời Đông Cảng lúc 15h và từ Lưu Cầu lúc 16h, trong khi toàn bộ các chuyến ngày 23 và 24/9 sẽ hủy. Chính quyền theo dõi chặt chẽ hồ tạm Matai’an ở thị trấn Vạn Vinh, Hoa Liên - nơi bị chặn bởi đất đá và lở đất tạo thành đập tự nhiên. Trung tâm Điều hành Khẩn cấp cho biết hiện chưa có nguy cơ vỡ hồ, nhưng mưa lớn từ siêu bão có thể gây tràn, xói mòn đập.

sieu bao Ragasa anh 4

Đài Loan dự kiến sơ tán gần 300 người tại huyện Hoa Liên, đồng thời đóng cửa trường học, văn phòng ở một số khu vực huyện Đài Đông và Bình Đông ngày 22/9. Ít nhất 18 chuyến bay nội địa bị hủy. Trong ảnh, các kỹ sư huyện Hoa Liên, Đài Loan kiểm tra hệ thống thoát nước vào ngày 21/9 để chuẩn bị ứng phó với bão Ragasa. Ảnh: CNA.
sieu bao Ragasa anh 5

Tại thành phố Cao Hùng, Cục Vận tải Đường sắt Đô thị khẩn trương gia cố cây xanh dọc tuyến tàu điện ngầm để phòng bão. Ảnh: Cục Vận tải Công cộng Cao Hùng.
sieu bao Ragasa anh 6sieu bao Ragasa anh 7

Người dân Hong Kong (Trung Quốc) đổ xô mua nhu yếu phẩm tại siêu thị để chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa đang tiến gần vào ngày 22/9. Theo dự báo, thời tiết tại đặc khu này sẽ “xấu dần” trong hai ngày 23-24/9 với gió bão mạnh và mực nước biển dâng cao.

Video vệ tinh ghi lại hướng 'càn quét' của siêu bão Ragasa Ngày 22/9, siêu bão Ragasa đang tiến thẳng vào miền Bắc Luzon (Philippines) với sức gió duy trì 205 km/h, giật tới 250 km/h, đe dọa gây mưa lớn, sạt lở, mất điện diện rộng và triều cường nguy hiểm tại các vùng ven biển. Bão dự kiến sẽ tiến tới Hong Kong và Ma Cao, và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.

Ragasa trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025

Với sức gió duy trì tới 270 km/h, Ragasa chính thức trở thành cơn bão mạnh nhất Trái Đất kể từ đầu năm nay.

39:2348 hôm qua

Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão, dự báo đổ bộ Bắc Luzon

Với sức gió 185 km/h, giật lên tới 230 km/h, siêu bão Ragasa dự báo áp sát hoặc đổ bộ tỉnh Batanes, quần đảo Babuyan ngày 22/9, gây mưa to, triều cường hơn 3 mét tại nhiều khu vực ven biển.

18:13 21/9/2025

Hong Kong cảnh báo Ragasa mạnh lên thành siêu bão

Ngày 20/9, Đài quan sát khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) cảnh báo bão nhiệt đới Ragasa đang đến gần, có thể mạnh lên thành siêu bão, khiến mực nước biển dâng cao đáng kể vào tuần tới với mức độ tương tự như hai cơn bão cấp 10 trước đó.

08:17 21/9/2025

Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

siêu bão Ragasa Đài Loan Bão Trung Quốc Philippines Philippines Đài Loan sơ tán gia cố chạy bão

