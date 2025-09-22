Bão Ragasa áp sát Philippines, Đài Loan

Dịch vụ phà giữa thị trấn Đông Cảng (Bình Đông) và đảo Lưu Cầu cũng bị ảnh hưởng. Chuyến phà cuối cùng ngày 22/9 rời Đông Cảng lúc 15h và từ Lưu Cầu lúc 16h, trong khi toàn bộ các chuyến ngày 23 và 24/9 sẽ hủy. Chính quyền theo dõi chặt chẽ hồ tạm Matai’an ở thị trấn Vạn Vinh, Hoa Liên - nơi bị chặn bởi đất đá và lở đất tạo thành đập tự nhiên. Trung tâm Điều hành Khẩn cấp cho biết hiện chưa có nguy cơ vỡ hồ, nhưng mưa lớn từ siêu bão có thể gây tràn, xói mòn đập.