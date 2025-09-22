Bão Ragasa áp sát Philippines, Đài Loan

|
Ngày 22/9, tất cả trường học, các cơ quan chính phủ tại Metro Manila và 29 tỉnh của Phillipines sẽ đóng cửa do tác động của siêu bão Ragasa và gió mùa Tây Nam tăng cường. Bộ Nội vụ Philippines yêu cầu chính quyền địa phương triển khai sơ tán phòng ngừa, bảo đảm điện, lương thực, viện trợ nhân đạo tại các trung tâm trú ẩn; bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và duy trì an toàn cho người dân. Bộ Định cư Con người và Phát triển Đô thị cũng đặt các cụm nhà tạm trú ở miền bắc và miền trung Luzon vào tình trạng sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp.
|
Lối vào công viên văn hóa lâm nghiệp Lâm Điền Sơn ở huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) đóng cửa sớm vào ngày 21/9 để chuẩn bị ứng phó với bão Ragasa. Cơ quan khí tượng Đài Loan dự báo Ragasa sẽ tiến vào vùng biển ngoài khơi đảo này lúc 6h sáng 22/9. Các huyện miền núi Nghi Lan, Hoa Liên, Đài Đông và Bình Đông đối mặt nguy cơ lũ lụt, sạt lở cao nhất. Ảnh: CNA.
|
Dịch vụ phà giữa thị trấn Đông Cảng (Bình Đông) và đảo Lưu Cầu cũng bị ảnh hưởng. Chuyến phà cuối cùng ngày 22/9 rời Đông Cảng lúc 15h và từ Lưu Cầu lúc 16h, trong khi toàn bộ các chuyến ngày 23 và 24/9 sẽ hủy. Chính quyền theo dõi chặt chẽ hồ tạm Matai’an ở thị trấn Vạn Vinh, Hoa Liên - nơi bị chặn bởi đất đá và lở đất tạo thành đập tự nhiên. Trung tâm Điều hành Khẩn cấp cho biết hiện chưa có nguy cơ vỡ hồ, nhưng mưa lớn từ siêu bão có thể gây tràn, xói mòn đập.
|
Đài Loan dự kiến sơ tán gần 300 người tại huyện Hoa Liên, đồng thời đóng cửa trường học, văn phòng ở một số khu vực huyện Đài Đông và Bình Đông ngày 22/9. Ít nhất 18 chuyến bay nội địa bị hủy. Trong ảnh, các kỹ sư huyện Hoa Liên, Đài Loan kiểm tra hệ thống thoát nước vào ngày 21/9 để chuẩn bị ứng phó với bão Ragasa. Ảnh: CNA.
|
Tại thành phố Cao Hùng, Cục Vận tải Đường sắt Đô thị khẩn trương gia cố cây xanh dọc tuyến tàu điện ngầm để phòng bão. Ảnh: Cục Vận tải Công cộng Cao Hùng.
|
Người dân Hong Kong (Trung Quốc) đổ xô mua nhu yếu phẩm tại siêu thị để chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa đang tiến gần vào ngày 22/9. Theo dự báo, thời tiết tại đặc khu này sẽ “xấu dần” trong hai ngày 23-24/9 với gió bão mạnh và mực nước biển dâng cao.
