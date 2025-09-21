Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão, dự báo đổ bộ Bắc Luzon

  • Chủ nhật, 21/9/2025 18:13 (GMT+7)
  • 18:13 21/9/2025

Với sức gió 185 km/h, giật lên tới 230 km/h, siêu bão Ragasa dự báo áp sát hoặc đổ bộ tỉnh Batanes, quần đảo Babuyan ngày 22/9, gây mưa to, triều cường hơn 3 mét tại nhiều khu vực ven biển.

Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết sáng 21/9, bão nhiệt đới Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão, với tốc độ gió 185 km/h và giật lên tới 230 km/h.

Theo thông báo lúc 11h giờ địa phương (10h giờ Việt Nam), bão Ragasa ở vị trí cách thành phố Tuguegarao, Cagayan 555km về phía Đông và đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 15 km/h.

Dự báo, bão khả năng áp sát hoặc đổ bộ vào tỉnh Batanes hoặc quần đảo Babuyan trong ngày 22/9.

Cơ quan trên cảnh báo bão Ragasa có nguy cơ gây mưa to, gió lớn và hình thành gió xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất.

Người dân cũng được khuyến cáo cảnh giác nguy cơ nước biển dâng cao với đỉnh triều cường cao hơn 3 mét trong 48 giờ tới tại các làng ven biển trũng thấp hoặc không có người ở tại các khu vực Batanes, Cagayan, Ilocos Norte và Ilocos Sur.

Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://www.vietnamplus.vn/bao-ragasa-manh-len-thanh-sieu-bao-du-bao-do-bo-bac-luzon-post1063072.vnp

TTXVN

bão Ragasa Triều cường Bão Philippines siêu bão Ragasa Ragasa đổ bộ Philippines bị bão siêu bão Bắc Luzon tin bão Ragasa.

  • Triều cường

    Triều cường

    Triều cường là một trong 4 giai đoạn biến đổi của hiện tượng thủy triều (nước lớn - triều cường - nước ròng - triều thấp), là lúc nước dâng lên đến điểm cao nhất của nó do sự thay đổi lực hấp dẫn từ mặt trăng (chủ yếu) và mặt trời tại một điểm bất kỳ trên bề mặt trái đất khi trái đất quay. Triều cường xảy ra khi mặt trăng, mặt trời và trái đất nằm thẳng hàng nhau, tức vào ngày 30-1 và 15-16 âm lịch hàng tháng.

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Philippines

      Philippines
      • Thủ đô: Manila
      • Diện tích: 300.000 km2
      • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
      • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
      • Đơn vị tiền tệ: Peso
      • Mã điện thoại: +63
      • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý