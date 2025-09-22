Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ragasa trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025

  • Thứ hai, 22/9/2025 10:00 (GMT+7)
Với sức gió duy trì tới 270 km/h, Ragasa chính thức trở thành cơn bão mạnh nhất Trái Đất kể từ đầu năm nay.

Video vệ tinh ghi lại hướng 'càn quét' của siêu bão Ragasa Ngày 22/9, siêu bão Ragasa đang tiến thẳng vào miền Bắc Luzon (Philippines) với sức gió duy trì 205 km/h, giật tới 250 km/h, đe dọa gây mưa lớn, sạt lở, mất điện diện rộng và triều cường nguy hiểm tại các vùng ven biển. Bão dự kiến sẽ tiến tới Hong Kong và Ma Cao, và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.

Ngày 21/9, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Ragasa đã lên tới 270 km/h với tâm bão nằm ở phía đông bắc Manila, Philippines.

Điều này chính thức xếp Ragasa vào cấp 5 - mức cao nhất trên thang Saffir-Simpson.

Hiện bão đang kèm theo sóng cao 11-12 m, tạo nên cảnh báo khẩn cấp cho nhiều khu vực.

Ảnh vệ tinh cho thấy mắt bão nhỏ, rõ nét với các dải mây đối xứng - đặc trưng của siêu bão cực mạnh.

sieu bao Ragasa, bien doi khi hau anh 1

Siêu bão Ragasa đã lập cột mốc mới khi duy trì sức gió tới 270 km/h trong thời gian ngắn, trở thành cơn bão mạnh nhất hành tinh tính đến năm 2025. Ảnh: Weather Network.

Theo Weather Network, Ragasa đạt cường độ hiếm có nhờ ba yếu tố: không bị đứt gió phá vỡ cấu trúc, nhiệt độ mặt biển khoảng 30 độ C cung cấp năng lượng dồi dào, và hệ thống thoát khí hoạt động hiệu quả, khiến bão duy trì đối xứng hoàn hảo.

Các dự báo cho biết Ragasa sẽ giữ sức gió gần cực đại trong vài giờ tới trước khi suy yếu dần khi quét qua Philippines rồi tiến vào Biển Đông. Giới chức Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) đã phát lệnh sơ tán khẩn cấp tại các khu vực có nguy cơ cao.

Chuyên gia thời tiết Philippines John Grender Almario cảnh báo phía bắc đảo Luzon có thể hứng “lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất”, với tác động mạnh nhất dự kiến vào sáng 22/9. Nhiều nơi khác trên đảo cũng có thể gió mạnh, mưa lớn, song Manila được dự báo ít chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Philippines - quốc gia nằm trên lộ trình bão Thái Bình Dương - mỗi năm trung bình hứng 20 trận bão và siêu bão, khiến hàng triệu người dân sống trong vùng rủi ro thiên tai thường xuyên đối mặt khó khăn.

Bão Ragasa 'lao như bay' trên Biển Đông Siêu bão Ragasa đang hoành hành tại các đảo trong eo biển Luzon giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines. Mắt bão vừa quét thẳng qua đảo Babuyan và Calayan với sức gió cấp 5, trên 260 km/h. Ảnh vệ tinh cho thấy siêu bão Ragasa đang bao phủ khu vực Biển Đông.

Các nhà khoa học cảnh báo bão đang có xu hướng dữ dội hơn khi Trái Đất ấm lên vì biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Cùng ngày, Đài Thiên văn Hong Kong (Trung Quốc) dự báo thời tiết tại đặc khu này sẽ “xấu dần” trong hai ngày 23-24/9 với gió bão mạnh và mực nước biển dâng cao, tương tự như tình huống của siêu bão Mangkhut năm 2018.

Siêu bão Ragasa càn quét Philippines Sáng 22/9, sức tàn phá của siêu bão Ragasa đã bắt đầu bao trùm tỉnh Cagayan (Philippines) và sẽ quét qua hoặc áp sát quần đảo Babuyan từ trưa đến chiều nay. Hiện cảnh báo bão cấp 5 đã được nâng lên tại phía bắc quần đảo Babuyan, trong khi một số khu vực thuộc Batanes và Cagayan chịu cảnh báo cấp 4.

Phương Linh

siêu bão Ragasa biến đổi khí hậu Đài Loan Bão Trung Quốc Philippines mạnh nhất thế giới Biển Đông Philippines Hong Kong lũ lụt sạt lở

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Đài Loan

      Đài Loan
      • Diện tích: 36.193 km2
      • Dân số: 23,5 triệu (2017)
      • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
      • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
      • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

    • Trung Quốc

      Trung Quốc
      • Thủ đô: Bắc Kinh
      • Diện tích: 9.562.900 km²
      • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
      • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
      • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
      • Mã điện thoại: +86
      • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

    • Philippines

      Philippines
      • Thủ đô: Manila
      • Diện tích: 300.000 km2
      • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
      • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
      • Đơn vị tiền tệ: Peso
      • Mã điện thoại: +63
      • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

