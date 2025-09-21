Hong Kong cảnh báo Ragasa mạnh lên thành siêu bão

Đài quan sát khí tượng dự báo thời tiết diễn biến xấu từ ngày 23/9, có mưa rào kèm gió giật và dông lớn khi Ragasa có thể đổ bộ. Gió giật mạnh cấp bão sẽ duy trì trong ngày 24/9. Dự báo nước biển sẽ dâng cao kèm theo sóng lớn. Mực nước biển ở các khu vực ven biển vào thời điểm đó có thể tương tự như bão Hato năm 2017 và Mangkhut năm 2018.
Cả Hato và Mangkhut đều là siêu bão với sức gió mạnh như bão cuồng phong, kích hoạt tín hiệu cảnh báo bão cấp 10, mức cao nhất. Tín hiệu cảnh báo bão cấp 10 vẫn có hiệu lực trong 10 giờ trong suốt thời gian Mangkhut, thời gian dài nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 1946.
Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường
The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.
Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.