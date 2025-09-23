Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hong Kong 'cháy' hàng siêu thị, giá rau tăng gấp 3 vì bão Ragasa

  • Thứ ba, 23/9/2025 10:06 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Khoảng 700 chuyến bay bị xáo trộn, người dân xếp hàng dài mua nhu yếu phẩm khi Ragasa - cơn bão mạnh nhất năm - áp sát Hong Kong và miền Nam Trung Quốc.

Người dân Hong Kong đổ xô tích trữ nhu yếu phẩm trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ. Ảnh: Reuters.

Ngày 23/9, Hong Kong (Trung Quốc) bước vào trạng thái báo động cao trước siêu bão Ragasa - cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới từ đầu năm, buộc trường học và một số doanh nghiệp đóng cửa. Phần lớn chuyến bay chở khách dự kiến tạm dừng từ cuối ngày đến sáng sớm ngày 25/9.

Tại các siêu thị xuất hiện cảnh xếp hàng dài, sữa và thịt hết sạch, giá rau ở chợ tươi sống tăng gấp ba lần, theo Reuters ghi nhận.

Theo Đài Khí tượng Hong Kong, Ragasa đang mang theo sức gió giật cấp bão lên tới 220 km/giờ, tiến sát bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Chính quyền đặc khu dự kiến nâng tín hiệu bão lên cấp 8 - mức cảnh báo cao thứ ba - vào 14h20 (giờ địa phương), đồng nghĩa với việc đa số dịch vụ vận tải và hoạt động kinh doanh sẽ ngừng. Khoảng 700 chuyến bay đã bị xáo trộn lịch trình.

Cơ quan khí tượng cho hay sẽ xem xét phát cảnh báo cao hơn vào tối 23/9 hoặc sáng sớm 24/9.

Trước đó một ngày, Ragasa quét qua miền Bắc Philippines, buộc Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đặt cơ quan ứng phó thiên tai quốc gia vào tình trạng báo động toàn diện và huy động các bộ ngành.

Người dân Philippines được giải cứu giữa dòng lũ do bão Ragasa Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.

Đài Khí tượng Hong Kong cảnh báo gió giật cấp bão ngoài khơi và trên vùng cao nhiều khả năng ảnh hưởng tới thành phố trong ngày 24/9, kèm theo mưa lớn có thể gây sóng dữ và triều cường ở đô thị đông dân này.

Cơ quan này dự báo mực nước biển sẽ dâng tương tự các trận bão Hato (2017) và Mangkhut (2018) - hai cơn bão gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Mực nước biển tại các khu vực ven bờ Hong Kong có thể dâng khoảng 2 m, trong khi một số nơi mức nước cực đại có thể chạm 4-5 m. Giới chức khuyến cáo người dân chủ động gia cố nhà cửa và có biện pháp phòng ngừa. Chính quyền địa phương hôm 22/9 đã phát bao cát cho cư dân ở vùng trũng.

Bên cạnh đó, SCMP cho biết, giới chức Hong Kong đã sắp xếp hơn 4.000 cảnh sát thường xuyên túc trực để ứng phó và hỗ trợ người dân khi siêu bão áp sát.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong cho biết vẫn mở cửa giao dịch sau khi cơ quan này thay đổi chính sách từ cuối năm ngoái để duy trì hoạt động bất kể thời tiết.

Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát lũ ở nhiều tỉnh phía Nam, cảnh báo mưa lớn từ cuối ngày 24/9. Ở trung tâm công nghệ Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, giới chức cho biết đã chuẩn bị hơn 800 điểm trú ẩn khẩn cấp.

Người dân tại Macau cũng chuẩn bị đón tác động lớn của bão với kế hoạch đóng cửa trường học và sơ tán.

Tại Đài Loan, nhà chức trách thông báo đã sơ tán hơn 6.000 người khỏi khu vực phía Nam và phía Đông của hòn đảo tự quản này.

Mưa lớn vì bão Ragasa trút xuống thị trấn Philippines Đoạn video do cơ quan quản lý rủi ro địa phương ghi lại cho thấy gió mạnh và mưa lớn trút xuống thị trấn ven biển Santa Ana.

Siêu bão Ragasa tấn công, Tổng thống Philippines báo động toàn diện

Mang theo sức gió duy trì ở mức 215 km/giờ và gió giật lên tới 295 km/giờ, siêu bão Ragasa (bão số 9) đã đổ bộ vào đảo Calayan thuộc tỉnh Cagayan của Philippines.

18 giờ trước

Cảnh tượng khó tin bên trong mắt siêu bão Ragasa

Người dân trên đảo Babuyan (tỉnh Cagayan, Philippines) - nơi siêu bão Ragasa đổ bộ hôm nay - đã trải qua hiện tượng hiếm gặp được gọi là “hiệu ứng sân vận động”.

18 giờ trước

Siêu bão Ragasa có thể nhấn chìm vùng ven biển Philippines

Cơn bão mạnh nhất hành tinh từ đầu năm đến nay đang tràn qua miền Bắc Philippines với gió dữ và mưa xối xả, buộc hàng chục nghìn người sơ tán và khiến Hong Kong, Đài Loan, cùng miền nam Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị ứng phó.

33:1997 hôm qua

Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

