Hong Kong 'cháy' hàng siêu thị, giá rau tăng gấp 3 vì bão Ragasa

Khoảng 700 chuyến bay bị xáo trộn, người dân xếp hàng dài mua nhu yếu phẩm khi Ragasa - cơn bão mạnh nhất năm - áp sát Hong Kong và miền Nam Trung Quốc.

Người dân Hong Kong đổ xô tích trữ nhu yếu phẩm trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ. Ảnh: Reuters.

Ngày 23/9, Hong Kong (Trung Quốc) bước vào trạng thái báo động cao trước siêu bão Ragasa - cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới từ đầu năm, buộc trường học và một số doanh nghiệp đóng cửa. Phần lớn chuyến bay chở khách dự kiến tạm dừng từ cuối ngày đến sáng sớm ngày 25/9.

Tại các siêu thị xuất hiện cảnh xếp hàng dài, sữa và thịt hết sạch, giá rau ở chợ tươi sống tăng gấp ba lần, theo Reuters ghi nhận.

Theo Đài Khí tượng Hong Kong, Ragasa đang mang theo sức gió giật cấp bão lên tới 220 km/giờ, tiến sát bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Chính quyền đặc khu dự kiến nâng tín hiệu bão lên cấp 8 - mức cảnh báo cao thứ ba - vào 14h20 (giờ địa phương), đồng nghĩa với việc đa số dịch vụ vận tải và hoạt động kinh doanh sẽ ngừng. Khoảng 700 chuyến bay đã bị xáo trộn lịch trình.

Cơ quan khí tượng cho hay sẽ xem xét phát cảnh báo cao hơn vào tối 23/9 hoặc sáng sớm 24/9.

Trước đó một ngày, Ragasa quét qua miền Bắc Philippines, buộc Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đặt cơ quan ứng phó thiên tai quốc gia vào tình trạng báo động toàn diện và huy động các bộ ngành.

Người dân Philippines được giải cứu giữa dòng lũ do bão Ragasa Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.

Đài Khí tượng Hong Kong cảnh báo gió giật cấp bão ngoài khơi và trên vùng cao nhiều khả năng ảnh hưởng tới thành phố trong ngày 24/9, kèm theo mưa lớn có thể gây sóng dữ và triều cường ở đô thị đông dân này.

Cơ quan này dự báo mực nước biển sẽ dâng tương tự các trận bão Hato (2017) và Mangkhut (2018) - hai cơn bão gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Mực nước biển tại các khu vực ven bờ Hong Kong có thể dâng khoảng 2 m, trong khi một số nơi mức nước cực đại có thể chạm 4-5 m. Giới chức khuyến cáo người dân chủ động gia cố nhà cửa và có biện pháp phòng ngừa. Chính quyền địa phương hôm 22/9 đã phát bao cát cho cư dân ở vùng trũng.

Bên cạnh đó, SCMP cho biết, giới chức Hong Kong đã sắp xếp hơn 4.000 cảnh sát thường xuyên túc trực để ứng phó và hỗ trợ người dân khi siêu bão áp sát.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong cho biết vẫn mở cửa giao dịch sau khi cơ quan này thay đổi chính sách từ cuối năm ngoái để duy trì hoạt động bất kể thời tiết.

Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát lũ ở nhiều tỉnh phía Nam, cảnh báo mưa lớn từ cuối ngày 24/9. Ở trung tâm công nghệ Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, giới chức cho biết đã chuẩn bị hơn 800 điểm trú ẩn khẩn cấp.

Người dân tại Macau cũng chuẩn bị đón tác động lớn của bão với kế hoạch đóng cửa trường học và sơ tán.

Tại Đài Loan, nhà chức trách thông báo đã sơ tán hơn 6.000 người khỏi khu vực phía Nam và phía Đông của hòn đảo tự quản này.

Mưa lớn vì bão Ragasa trút xuống thị trấn Philippines Đoạn video do cơ quan quản lý rủi ro địa phương ghi lại cho thấy gió mạnh và mưa lớn trút xuống thị trấn ven biển Santa Ana.