Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Siêu bão Ragasa tấn công, Tổng thống Philippines báo động toàn diện

  • Thứ ba, 23/9/2025 07:16 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Mang theo sức gió duy trì ở mức 215 km/giờ và gió giật lên tới 295 km/giờ, siêu bão Ragasa (bão số 9) đã đổ bộ vào đảo Calayan thuộc tỉnh Cagayan của Philippines.

Hãng tin Reuters tối 22/9 dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết cùng ngày siêu bão Ragasa mang theo sức gió duy trì ở mức 215 km/giờ (134 dặm/giờ) và gió giật lên tới 295 km/giờ (160 dặm/giờ), đã đổ bộ vào đảo Calayan thuộc tỉnh Cagayan, làm gia tăng nguy cơ nước dâng do bão cao hơn ba mét (chín feet).

Siêu bão Ragasa cũng trút gió mạnh và mưa lớn xuống tỉnh Cagayan, khiến cây cối rung lắc dữ dội và những con sóng lớn hình thành dọc theo bờ biển của tỉnh này, nằm ở phía Đông Bắc Philippines.

Đoạn video do cơ quan quản lý rủi ro địa phương ghi lại cho thấy gió mạnh và mưa lớn trút xuống thị trấn ven biển Santa Ana.

Mưa lớn vì bão Ragasa trút xuống thị trấn Philippines Đoạn video do cơ quan quản lý rủi ro địa phương ghi lại cho thấy gió mạnh và mưa lớn trút xuống thị trấn ven biển Santa Ana.

Để đối phó với siêu bão Ragasa, Philippines đã đình chỉ công việc và cho học sinh, sinh viên nghỉ học trên toàn khu vực thủ đô Manila và nhiều vùng khác của đất nước.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cũng đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất đối với quần đảo Babuyan, nằm ở phía Bắc đảo chính Luzon, đồng thời kêu gọi người dân ở các khu vực trũng thấp và ven biển sơ tán để tránh nguy cơ nước biển dâng và ngập lụt.

Do siêu bão Ragasa mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào khu vực phía Bắc của Philippines, một vụ lở đất chặn một đoạn đường cao tốc tại Tuba, tỉnh Benguet, miền Bắc Philippines.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã chỉ thị cơ quan ứng phó thảm họa Philippines đặt trong tình trạng báo động toàn diện và huy động tất cả các cơ quan chính phủ.

Bão Ragasa gây lở đất nghiêm trọng ở miền Bắc Philippines Siêu bão Ragasa mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào khu vực phía Bắc của Philippines, một vụ lở đất chặn một đoạn đường cao tốc tại Tuba, tỉnh Benguet, miền Bắc Philippines, khiến đội cứu hộ phải tiến hành dọn bùn đất và đống đổ nát.

Các nhà dự báo Philippines cảnh báo về tình trạng mất điện trên diện rộng, sạt lở đất và biển động nguy hiểm khi các dải mây ngoài của cơn bão bắt đầu tấn công khu vực phía Bắc Luzon.

Các hãng hàng không đã hủy hơn một chục chuyến bay nội địa, chủ yếu trên các tuyến thuộc đảo Luzon, trong khi các cảng biển cũng tạm dừng dịch vụ phà.

Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.

Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.

https://baotintuc.vn/the-gioi/sieu-bao-ragasa-tan-cong-tong-thong-philippines-bao-dong-toan-dien-co-quan-ung-pho-tham-hoa-20250923054201439.htm

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Bão Ragasa Bão Pháp Philippines Siêu bão Ragasa Bão Ragasa Philippines Philippines bão động Ragasa đổ bộ Bão số 9 Philippines Tổng thống Philippines

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Pháp

      Pháp
      • Thủ đô: Paris
      • Diện tích: 549.100 km²
      • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
      • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
      • Đơn vị tiền tệ: Euro
      • Mã điện thoại: +33
      • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

    • Philippines

      Philippines
      • Thủ đô: Manila
      • Diện tích: 300.000 km2
      • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
      • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
      • Đơn vị tiền tệ: Peso
      • Mã điện thoại: +63
      • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý