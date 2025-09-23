Siêu bão Ragasa tấn công, Tổng thống Philippines báo động toàn diện

Mang theo sức gió duy trì ở mức 215 km/giờ và gió giật lên tới 295 km/giờ, siêu bão Ragasa (bão số 9) đã đổ bộ vào đảo Calayan thuộc tỉnh Cagayan của Philippines.

Hãng tin Reuters tối 22/9 dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết cùng ngày siêu bão Ragasa mang theo sức gió duy trì ở mức 215 km/giờ (134 dặm/giờ) và gió giật lên tới 295 km/giờ (160 dặm/giờ), đã đổ bộ vào đảo Calayan thuộc tỉnh Cagayan, làm gia tăng nguy cơ nước dâng do bão cao hơn ba mét (chín feet).

Siêu bão Ragasa cũng trút gió mạnh và mưa lớn xuống tỉnh Cagayan, khiến cây cối rung lắc dữ dội và những con sóng lớn hình thành dọc theo bờ biển của tỉnh này, nằm ở phía Đông Bắc Philippines.

Đoạn video do cơ quan quản lý rủi ro địa phương ghi lại cho thấy gió mạnh và mưa lớn trút xuống thị trấn ven biển Santa Ana.

Để đối phó với siêu bão Ragasa, Philippines đã đình chỉ công việc và cho học sinh, sinh viên nghỉ học trên toàn khu vực thủ đô Manila và nhiều vùng khác của đất nước.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cũng đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất đối với quần đảo Babuyan, nằm ở phía Bắc đảo chính Luzon, đồng thời kêu gọi người dân ở các khu vực trũng thấp và ven biển sơ tán để tránh nguy cơ nước biển dâng và ngập lụt.

Do siêu bão Ragasa mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào khu vực phía Bắc của Philippines, một vụ lở đất chặn một đoạn đường cao tốc tại Tuba, tỉnh Benguet, miền Bắc Philippines.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã chỉ thị cơ quan ứng phó thảm họa Philippines đặt trong tình trạng báo động toàn diện và huy động tất cả các cơ quan chính phủ.

Các nhà dự báo Philippines cảnh báo về tình trạng mất điện trên diện rộng, sạt lở đất và biển động nguy hiểm khi các dải mây ngoài của cơn bão bắt đầu tấn công khu vực phía Bắc Luzon.

Các hãng hàng không đã hủy hơn một chục chuyến bay nội địa, chủ yếu trên các tuyến thuộc đảo Luzon, trong khi các cảng biển cũng tạm dừng dịch vụ phà.