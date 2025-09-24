Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hơn 1 triệu người Trung Quốc sơ tán vì bão Ragasa

  • Thứ tư, 24/9/2025 07:04 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Đến tối 23/9 đã có hơn 1,04 triệu người tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, được sơ tán đến các điểm tránh trú an toàn để đề phòng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa.

Tàu cá neo đậu tránh bão Ragasa tại cảng ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 23/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo dự báo, bão Ragasa sẽ đổ bộ dọc khu vực ven biển các tỉnh miền Tây hoặc miền Trung Trung Quốc trong ngày 24/9.

Tổng cộng 80.231 tàu cá đã được neo đậu tại các cảng và 12.246 lao động ngoài khơi được đưa về bờ. Hơn 5.000 nhân viên từ 31 giàn khoan dầu ngoài khơi cũng đã được sơ tán an toàn vào đất liền.

Trong khi đó, 210 tuyến phà chở khách bị đình chỉ, các dịch vụ giao thông đường sắt ở đảo Hải Nam cũng sẽ bị hủy trong ngày 24/9.

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông cho biết đã huy động hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ, bao gồm 38.000 lính cứu hỏa và hơn 5.700 xe chữa cháy, cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Chính quyền Trung Quốc đã phân bổ khoảng 60.000 mặt hàng cứu trợ khẩn cấp từ kho dự trữ trung ương cho tỉnh Quảng Đông. Đồ cứu trợ bao gồm lều, giường gấp, chăn, đèn khẩn cấp và bộ dụng cụ khẩn cấp cho gia đình nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ tại địa phương và giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.

Cơ quan viễn thông tỉnh cũng đã sắp xếp 9.000 nhân viên và lên phương án sửa chữa khi cần thiết tại các thành phố lớn thuộc đồng bằng sông Châu Giang và khu vực miền Tây tình Quảng Đông.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, tính đến 8h tối 23/9 theo giờ địa phương, siêu bão Ragasa - cơn bão thứ 18 tại Trung Quốc trong mùa bão Thái Bình Dương năm 2025 - nằm cách thành phố Dương Giang của tỉnh Quảng Đông khoảng 445 km về phía Đông Nam. Sức gió ở tâm bão 55m/giây.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo siêu bão Ragasa cũng sẽ đi vào tỉnh Quảng Tây lân cận, giữa hai thành phố Ngọc Lâm và Bắc Hải vào rạng sáng 25/9, hoặc di chuyển về phía Tây dọc theo bờ biển vịnh Bắc Bộ.

Vào khoảng 11h sáng nay, tỉnh Quảng Tây đã nâng mức ứng phó bão khẩn cấp lên cấp III và đình chỉ hoạt động tất cả các tàu chở khách và phà ở vùng biển ven bờ.

Cơ quan phụ trách lưới điện Quảng Tây cũng thành lập hơn 300 đội sửa chữa với hơn 6.000 nhân viên, cùng với 3.000 máy phát điện di động, 27 máy bơm nước và khoảng 800 bộ đèn chiếu sáng để sẵn sàng sửa chữa và khắc phục sự cố khi cần thiết.

Các nhà khí tượng cảnh báo Ragasa có thể là siêu bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc trong năm nay.

TTXVN

