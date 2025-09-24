Bão Ragasa biến khách sạn Hong Kong thành đống đổ nát

Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra tại Hong Kong khi siêu bão Ragasa gây sóng cao 4 m, ngập lụt diện rộng. Nhiều cây xanh bị bật gốc, gần 750 người phải sơ tán khẩn cấp.

Sân khấu ngoài trời tại công viên Sha Tin, Hong Kong, bị phá hủy bởi bão Ragasa. Ảnh: DDHK.

Ngày 24/9, siêu bão Ragasa quét qua vùng biển ngoài khơi Hong Kong (Trung Quốc) khiến nước biển dâng cao, sóng lớn tràn vào khách sạn ven biển, gây cảnh tượng hỗn loạn.

Khách sạn Fullerton Ocean Park, nằm sát bờ biển, đã bị sóng đánh tung cửa kính khi mực nước dâng đột ngột, SCMP đưa tin. Theo đó, sóng dữ phá vỡ lớp cửa kính đã gia cố, tràn ào ạt vào sảnh, cuốn theo nhiều mảnh vỡ, khiến một người đàn ông bị nước hất ngã.

Trước đó, Hong Kong đã phát cảnh báo bão cấp 9 từ rạng sáng và nhanh chóng nâng lên cấp 10 - mức cao nhất trong thang cảnh báo - khi Ragasa áp sát bờ biển.

Trong khoảng 6-9h (giờ địa phương), tâm bão chỉ cách đất liền khoảng 100 km, gây gió giật cấp cuồng phong ở các khu vực ven biển và vùng cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đặc khu phải đối mặt với mưa giông dữ dội, gió mạnh kèm sóng lớn có thể gây ngập lụt trên diện rộng. Giới chức kêu gọi người dân tuyệt đối ở trong nhà hoặc nơi trú ẩn, tránh xa khu vực ven biển.

Hong Kong tan hoang khi siêu bão Ragasa quét qua, nhiều khu vực ngập trong biển nước. Ảnh: Reuters.

Tính đến 8h sáng, 49 điểm trú ẩn khẩn cấp đã tiếp nhận gần 750 người. Hoạt động giao thông và sinh hoạt ở Hong Kong gần như tê liệt. Khoảng 600 chuyến bay bị hủy trong ngày 23/9, trong khi nhiều chuyến hàng không cũng bị hạn chế.

Tất cả trường học đóng cửa suốt hai ngày liên tiếp. Chính quyền ghi nhận hơn 200 vụ cây đổ, một vụ sạt lở đất và ít nhất 6 điểm ngập. Cơ quan y tế báo cáo 19 người bị thương do ảnh hưởng của bão. Một số khu vực trũng thấp chịu ngập nặng.

Sông Shing Mun ở Sha Tin tràn bờ, nhấn chìm lối đi bộ ven sông. Mực nước tại Tai Po Kau đo được lúc 9h35 lên tới 3,74 m, gần chạm mức kỷ lục từng ghi nhận trong siêu bão Hagupit năm 2008. Sóng lớn, gió mạnh khiến nhiều ngôi nhà, mái che và tài sản bị tàn phá nghiêm trọng.

Nước lũ bão Ragasa cuốn trôi người trong khách sạn Hong Kong Dòng nước cuồn cuộn tràn vào khách sạn ở Hong Kong khi siêu bão Ragasa đổ bộ đặc khu này ngày 24/9.