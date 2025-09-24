Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Ragasa biến khách sạn Hong Kong thành đống đổ nát

  • Thứ tư, 24/9/2025 15:06 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra tại Hong Kong khi siêu bão Ragasa gây sóng cao 4 m, ngập lụt diện rộng. Nhiều cây xanh bị bật gốc, gần 750 người phải sơ tán khẩn cấp.

Sân khấu ngoài trời tại công viên Sha Tin, Hong Kong, bị phá hủy bởi bão Ragasa. Ảnh: DDHK.

Ngày 24/9, siêu bão Ragasa quét qua vùng biển ngoài khơi Hong Kong (Trung Quốc) khiến nước biển dâng cao, sóng lớn tràn vào khách sạn ven biển, gây cảnh tượng hỗn loạn.

Khách sạn Fullerton Ocean Park, nằm sát bờ biển, đã bị sóng đánh tung cửa kính khi mực nước dâng đột ngột, SCMP đưa tin. Theo đó, sóng dữ phá vỡ lớp cửa kính đã gia cố, tràn ào ạt vào sảnh, cuốn theo nhiều mảnh vỡ, khiến một người đàn ông bị nước hất ngã.

Trước đó, Hong Kong đã phát cảnh báo bão cấp 9 từ rạng sáng và nhanh chóng nâng lên cấp 10 - mức cao nhất trong thang cảnh báo - khi Ragasa áp sát bờ biển.

Trong khoảng 6-9h (giờ địa phương), tâm bão chỉ cách đất liền khoảng 100 km, gây gió giật cấp cuồng phong ở các khu vực ven biển và vùng cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đặc khu phải đối mặt với mưa giông dữ dội, gió mạnh kèm sóng lớn có thể gây ngập lụt trên diện rộng. Giới chức kêu gọi người dân tuyệt đối ở trong nhà hoặc nơi trú ẩn, tránh xa khu vực ven biển.

sieu bao Ragasa anh 1sieu bao Ragasa anh 2sieu bao Ragasa anh 3sieu bao Ragasa anh 4

Hong Kong tan hoang khi siêu bão Ragasa quét qua, nhiều khu vực ngập trong biển nước. Ảnh: Reuters.

Tính đến 8h sáng, 49 điểm trú ẩn khẩn cấp đã tiếp nhận gần 750 người. Hoạt động giao thông và sinh hoạt ở Hong Kong gần như tê liệt. Khoảng 600 chuyến bay bị hủy trong ngày 23/9, trong khi nhiều chuyến hàng không cũng bị hạn chế.

Tất cả trường học đóng cửa suốt hai ngày liên tiếp. Chính quyền ghi nhận hơn 200 vụ cây đổ, một vụ sạt lở đất và ít nhất 6 điểm ngập. Cơ quan y tế báo cáo 19 người bị thương do ảnh hưởng của bão. Một số khu vực trũng thấp chịu ngập nặng.

Sông Shing Mun ở Sha Tin tràn bờ, nhấn chìm lối đi bộ ven sông. Mực nước tại Tai Po Kau đo được lúc 9h35 lên tới 3,74 m, gần chạm mức kỷ lục từng ghi nhận trong siêu bão Hagupit năm 2008. Sóng lớn, gió mạnh khiến nhiều ngôi nhà, mái che và tài sản bị tàn phá nghiêm trọng.

Nước lũ bão Ragasa cuốn trôi người trong khách sạn Hong Kong Dòng nước cuồn cuộn tràn vào khách sạn ở Hong Kong khi siêu bão Ragasa đổ bộ đặc khu này ngày 24/9.

Siêu bão Ragasa tàn phá Hong Kong, làm 14 người chết ở Đài Loan

Siêu bão Ragasa đã đổ bộ Hong Kong (Trung Quốc) với sức gió giật mạnh và mưa xối xả vào ngày 24/9, trong khi các trận mưa lớn ở Đài Loan đã khiến 14 người thiệt mạng.

16 giờ trước

Hơn 1 triệu người Trung Quốc sơ tán vì bão Ragasa

Đến tối 23/9 đã có hơn 1,04 triệu người tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, được sơ tán đến các điểm tránh trú an toàn để đề phòng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa.

18 giờ trước

'Vua bão' Ragasa khiến 3 người thiệt mạng tại Philippines

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người mất tích sau khi siêu bão Ragasa quét qua miền Bắc Philippines, gây mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng.

28:1700 hôm qua

Phương Linh

siêu bão Ragasa Bão Trung Quốc Hong Kong Fullerton Ocean Park ngập lụt mưa lớn sạt lở

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Trung Quốc

      Trung Quốc
      • Thủ đô: Bắc Kinh
      • Diện tích: 9.562.900 km²
      • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
      • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
      • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
      • Mã điện thoại: +86
      • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

    Đọc tiếp

