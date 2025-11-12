Cầu thủy điện ở Trung Quốc bất ngờ đổ sập

Một cây cầu vừa đưa vào sử dụng tại trạm thủy điện Song Giang Khẩu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) bất ngờ đổ sập sau trận sạt lở lớn, song may mắn không ghi nhận thương vong.

Cầu Hồng Kỳ ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc bị sập. Ảnh: X

Giới chức huyện Mã Nhĩ Khương, châu tự trị Aba của người Tạng và Khương, tỉnh Tứ Xuyên (tây nam Trung Quốc) tối 11/11 xác nhận với Global Times rằng cầu Hồng Kỳ tại khu vực trạm thủy điện Song Giang Khẩu đã sập trong chiều cùng ngày. Đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong.

Các video tại hiện trường cho thấy sườn núi bắt đầu sụp đổ, tạo nên đám bụi và mảnh vỡ mù mịt. Chỉ trong vài giây, nền đất dưới cầu sụp, khiến các trụ cầu nghiêng và toàn bộ phần cầu chính đổ sập xuống sông, tạo nên cột bụi khổng lồ bao trùm khu vực.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin rằng, theo thông tin từ cục giao thông và cục công an địa phương, vào khoảng 3 giờ chiều 10/11, sườn núi ở bờ phải cầu Hồng Kỳ trên tuyến quốc lộ G317 (gần mốc K381+030m) đã xuất hiện dấu hiệu biến dạng. Lực lượng chức năng đã phát hiện các vết nứt trên mặt đường tại đầu cầu và sườn dốc, nên đã ngay lập tức áp dụng biện pháp kiểm soát giao thông để đảm bảo an toàn.

Chính quyền ngay sau đó đã ban hành lệnh cấm đường tạm thời. Tuy nhiên, đến khoảng 16h ngày 11/11, hiện tượng sạt lở trở nên nghiêm trọng hơn, khiến toàn bộ nền đường và phần cầu dẫn bị cuốn đổ. May mắn, nhờ lệnh phong tỏa được ban hành sớm, sự cố không gây thiệt hại về người. Các phương tiện hiện được hướng dẫn di chuyển theo tuyến đường vòng theo thông báo của cơ quan chức năng. Hiện cơ quan chức năng đã đến hiện trường để tiến hành điều tra.



Theo Reuters, cầu Hồng Kỳ là hạng mục thuộc tuyến quốc lộ G317 - tuyến giao thông huyết mạch nối khu vực nội địa Trung Quốc với Tây Tạng. Cây cầu dài 758 mét, do Tập đoàn Đường & Cầu Tứ Xuyên xây dựng, vừa được hoàn thành và đưa vào khai thác đầu năm nay.

Đánh giá ban đầu cho thấy nguyên nhân sập cầu có thể bắt nguồn từ sự mất ổn định địa chất và chuỗi sạt lở liên tiếp trên sườn núi dốc đứng trong khu vực. Các lực lượng cứu hộ và kỹ sư đã được điều đến hiện trường để kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và đảm bảo an toàn cho công trình thủy điện lân cận.