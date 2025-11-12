Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Trung Quốc điều máy bay dẫn trùm đế chế cờ bạc từ Thái Lan về nước

  • Thứ tư, 12/11/2025 19:33 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành thủ tục dẫn độ trùm cờ bạc bị truy nã Xà Trí Giang về Trung Quốc, sau khi tòa án Thái Lan phê chuẩn quyết định dẫn độ, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 3 năm.

Nghi phạm Xà Trí Giang khi chưa bị bắt.

Xà Trí Giang (She Zhijiang), 43 tuổi, là công dân Trung Quốc và có hộ chiếu Campuchia. Người này bị bắt tại Bangkok vào tháng 8/2022 theo lệnh truy nã quốc tế và “thông báo đỏ” của Interpol, với cáo buộc điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến phi pháp.

Tòa hình sự Thái Lan ra lệnh dẫn độ vào tháng 5/2024, và một tòa khác vừa bác đơn kháng cáo từ nhóm luật sư của nghi phạm Xà Trí Giang hôm 11/11.

“Phía Trung Quốc đã yêu cầu dẫn độ nghi phạm này và đây là ưu tiên cao của họ”, Trung tướng cảnh sát Jirabhop Bhuridej nói với báo giới ngày 12/11.

Theo tuyên bố của cảnh sát Thái, nghi phạm Xà Trí Giang sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc để hầu tòa với cáo buộc điều hành sòng bạc, trang web cờ bạc trực tuyến, sử dụng lãnh thổ Myanmar làm căn cứ cho các hoạt động phi pháp và rửa tiền.

Trung Quốc đã điều máy bay đến sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) để đón nghi phạm Xà Trí Giang, đồng thời bày tỏ cảm ơn giới chức Thái Lan vì cách xử lý vụ việc.

“Điều này cho thấy mức độ hợp tác cao giữa hai nước”, ông Zhao Mengtao, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok nói. Ông cho biết Bắc Kinh và Bangkok sẽ tăng cường hợp tác chống tội phạm có tổ chức như cờ bạc trực tuyến và lừa đảo mạng.

Thời điểm bị bắt, Xà Trí Giang là người đứng đầu “đế chế cờ bạc” trị giá 15 tỷ USD, điều hành khu phức hợp sòng bạc – giải trí – du lịch Shwe Kokko nằm ở khu vực biên giới Thái Lan – Myanmar.

Tháng 9 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 9 công ty và cá nhân ở Shwe Kokko với cáo buộc dính líu đến mạng lưới lừa đảo và buôn người trong khu vực.

Khu vực biên giới giữa Thái Lan, Myanmar và Campuchia đã trở thành địa bàn trọng tâm của các đường dây lừa đảo trực tuyến kể từ đại dịch COVID-19. Liên Hợp Quốc cho biết các đường dây tội phạm đã thu hàng tỷ đô la Mỹ từ việc ép buộc hàng trăm nghìn người làm việc trong những khu phức hợp đó.

Đầu tháng này, một tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình trùm băng nhóm Kokang hoạt động ở Myanmar. Bạch Sở Thành cùng con trai Bạch Ứng Thương và 3 đồng phạm nhận án tử vì các tội liên quan đến hoạt động lừa đảo quy mô lớn, khiến 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/trung-quoc-dieu-may-bay-dan-trum-de-che-co-bac-tu-thai-lan-ve-nuoc-post1795586.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

lừa đảo online Trung Quốc Mỹ Thái Lan Liên Hợp Quốc Campuchia Interpol dẫn độ trùm cờ bạc Xà Trí Giang cờ bạc trực tuyến Trung Quốc Thái Lan tội phạm cờ bạc quốc tế Shwe Kokko rửa tiền lừa đảo buôn người

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Interpol

    Interpol

    Interpol là tên gọi thường dùng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (International Criminal Police Organization), một tổ chức liên chính phủ được thành lập 7/9/1923 tại Viên, Áo. Interpol có mạng lưới các cơ quan thực thi pháp luật hình sự từ nhiều quốc gia; có chức năng là một cơ quan liên lạc hành chính giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các nước thành viên, cung cấp thông tin liên lạc và cơ sở dữ liệu hỗ trợ.

    • Thành lập: 7/9/1923
    • Thành viên: 190
    • Trụ sở chính: 200, Charles de Gaulle, Lyon, Pháp

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Thu tuong Nhat Ban lieu co pha luat? hinh anh

Thủ tướng Nhật Bản liệu có phá luật?

4 giờ trước 15:58 12/11/2025

0

Bà Sanae Takaichi, nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, đang phải đối mặt với một câu hỏi khó: Liệu bà có nên phá vỡ lệnh cấm phụ nữ bước lên võ đài dohyo - võ đài thi đấu của các võ sĩ sumo - hay không?

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý