Khách Hàn vẫn tránh né Đông Nam Á

Nỗi lo an toàn đang khiến nhiều người Hàn Quốc chùn bước trước các chuyến đi một mình đến Đông Nam Á.

Cuộc sống ở Siem Reap, thành phố du lịch nổi tiếng nhất Campuchia. Ảnh: Vincent Gerbouin/Pexels.

Du khách Hàn Quốc đang rút lui khỏi Đông Nam Á do ngày càng có nhiều báo cáo về nạn lừa đảo và bắt cóc ở Campuchia. Trong tháng 10, số lượng du khách bay từ Hàn Quốc đến khu vực này giảm mạnh, trong đó Campuchia có mức giảm mạnh nhất.

The Korea Herald dẫn thống kê từ Tổng công ty Sân bay Quốc tế Incheon công bố hôm 16/11, cho thấy lượng khách khởi hành đến Đông Nam Á giảm 7,25% so với tháng 9 (xuống còn 784.962 lượt khách). Riêng Campuchia ghi nhận mức giảm sâu nhất 15,4%, từ 13.727 lượt trong tháng 9 xuống còn 11.613 lượt trong tháng 10.

Sự rút lui đột ngột này diễn ra sau loạt tin tức chấn động hồi tháng 10 về việc nhiều người trẻ Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc, nhưng thực chất bị bán vào các khu phức hợp lừa đảo. Nhiều nạn nhân bị giam giữ, buộc tham gia vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến, thậm chí bị bạo hành hoặc bán sang trung tâm lừa đảo tập trung khác.

Khách du lịch Hàn Quốc khám phá Siem Reap, tháng 2/2023. Ảnh: Khmer Times.

Với những người trẻ có thói quen du lịch, làm việc, lang thang một mình ở nước ngoài, viễn cảnh “đi một mình rồi bị dụ việc, mất kiểm soát” khiến nhiều du khách Hàn trở nên cảnh giác.

Tác động tâm lý này không chỉ giới hạn trong phạm vi Campuchia. Các điểm đến khác ở Đông Nam Á cũng bị ảnh hưởng dây chuyền. Philippines ghi nhận lượng khách Hàn Quốc giảm tới 18,9%, xuống còn 120.175 lượt trong tháng 10. Thái Lan, một thị trường quen thuộc của khách Hàn, cũng giảm 5%, còn 157.402 lượt.

Việc các đường bay tới Đông Nam Á đồng loạt chững lại trong khi tổng khách quốc tế vẫn tăng cho thấy cả khu vực đang bị “đánh dấu” là điểm đến rủi ro trong mắt một bộ phận lớn người Hàn.

Một người đi xe máy chạy ngang một sòng bạc đã đóng cửa ở Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: Matthew Tostevin/Reuters.

Các công ty du lịch, hãng lữ hành nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi này trong những cuộc gọi, email hủy tour và các biểu đồ đặt chỗ. Một quan chức ngành du lịch nói với truyền thông địa phương: "Chúng tôi thấy nhu cầu khách du lịch cá nhân giảm rõ rệt, đặc biệt là khách công tác và du lịch nghỉ dưỡng một mình. Điều này có thể sẽ lan sang các tour du lịch trọn gói theo nhóm vào cuối năm nay".

Nhận thức của công chúng Hàn Quốc về du lịch Đông Nam Á cũng thay đổi nhanh chóng. Trong cuộc thăm dò do Realmeter thực hiện ngày 21/10, 82,4% người Hàn được hỏi cho biết các vụ việc gần đây ở Campuchia đã ảnh hưởng đến quan điểm của họ về du lịch Đông Nam Á. Ở nhóm độ tuổi 20, những người có xu hướng xách ba lô đi một mình nhiều nhất, tỷ lệ này tăng lên 88,3%.

Cùng với đó, 56% cho rằng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã xử lý chưa tốt phản ứng ban đầu trước cuộc khủng hoảng, góp phần khiến cảm giác bất an và thiếu tin tưởng gia tăng.