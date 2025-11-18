Vì sao tiếp viên hàng không đứng chào ở cửa máy bay?

Nụ cười của tiếp viên ở cửa máy bay không chỉ là phép lịch sự, mà còn là lúc họ âm thầm quan sát hành khách và kiểm tra an toàn chuyến bay.

Với đội ngũ tiếp viên hàng không, đứng chào hành khách qua cửa máy bay là nghiệp vụ tiêu chuẩn hàng đầu. Ảnh: Suna Wongsa-nga.

Với hầu hết hành khách, giây phút đi qua cửa máy bay và gặp tiếp viên chỉ đơn giản là phần mở đầu cho hành trình. Nhưng với đội ngũ tiếp viên hàng không, đó là “cửa ải” quan trọng nhất để quan sát, đánh giá và bảo đảm an toàn cho toàn bộ chuyến bay.

Nhiều tiếp viên chia sẻ trên các tạp chí quốc tế họ được đào tạo để quan sát từng hành khách từ giây phút đầu tiên bước lên máy bay. Việc đứng chào cho phép họ nhanh chóng nhận diện ai đang say xỉn, ai có dấu hiệu ốm yếu, căng thẳng hay hành xử bất thường - những yếu tố có thể gây rủi ro lớn cho an ninh bay.

Trong trường hợp cần thiết, hành khách hoàn toàn có thể bị từ chối vận chuyển ngay tại cửa lên máy bay, theo Travel + Leisure.

Bên cạnh đó, tiếp viên cũng âm thầm tìm kiếm những “hành khách có thể hỗ trợ” trong tình huống khẩn cấp, được gọi là Able-Bodied Passengers (ABPs). Đây thường là những người có vẻ khỏe mạnh, bình tĩnh, có phong thái tự tin hoặc mặc đồng phục nghề nghiệp như quân nhân, nhân viên cứu hộ, bác sĩ.

Việc đứng chào cho phép họ nhanh chóng nhận diện những yếu tố có thể gây rủi ro lớn cho an ninh bay. Ảnh: Akarawwut Lohacharoenvanich.

Trong trường hợp phải sơ tán khẩn cấp, hỗ trợ mở cửa thoát hiểm hay xử lý hành khách gây rối, những người này có thể giúp tổ bay tiết kiệm từng giây quý giá. Nhiều chuyên gia hàng không cho biết đây là nghiệp vụ tiêu chuẩn của các hãng bay trên thế giới, được triển khai ngay từ giây phút hành khách bước lên máy bay.

Không chỉ tìm người có thể giúp đỡ, tiếp viên còn tranh thủ “quét nhanh” những ai cần hỗ trợ. Đó có thể là người già, phụ nữ mang thai, bố mẹ đi cùng trẻ nhỏ, người khuyết tật hoặc những hành khách có vẻ sợ bay.

Việc ghi nhớ gương mặt và vị trí ngồi của những trường hợp này giúp họ chủ động hỗ trợ khi cần, từ việc sắp xếp ghế phù hợp cho đến trấn an tâm lý lúc cất cánh hoặc nhiễu động. Các tạp chí hàng không cho biết đây là một phần quan trọng giúp đội ngũ tiếp viên nâng cao chất lượng dịch vụ mà không làm tăng áp lực cho hành khách.

Khoảnh khắc đứng chào cũng là thời điểm để tiếp viên nắm bắt các nhu cầu đặc biệt về dịch vụ: hành khách mang nhiều hành lý xách tay, người đang hỏi đổi chỗ, gia đình có trẻ sơ sinh cần nôi, hoặc nhóm khách lớn cần được sắp xếp gần nhau. Những quan sát tinh tế này giúp họ định hình toàn bộ cabin, tính toán cách phục vụ hiệu quả nhất trong suốt chuyến bay. Một số tiếp viên tiết lộ chỉ trong vài giây chào đón, họ đã phác họa được bức tranh tổng thể của cả chuyến đi.

Về bản chất, tiếp viên không chỉ là những người phục vụ trên không mà còn là một phần quan trọng của hệ thống an ninh hàng không. Việc đứng chào hành khách là cách họ thực hiện nghiệp vụ mà không gây cảm giác bị kiểm tra hay căng thẳng cho người đi máy bay. Tất cả được “nguỵ trang” bằng nụ cười thân thiện, giọng nói ấm áp và sự chuyên nghiệp đặc trưng của ngành dịch vụ hàng không.