Cảnh tượng chưa từng thấy tại bãi tắm nổi tiếng Huế

Những ngày cuối tháng 11, toàn dải bờ biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP. Huế) trở nên biến dạng hoàn toàn do các đợt mưa bão dồn dập . Bờ cát vàng bị sóng xâm thực, khoét sâu. Cây cối tạo cảnh quan và chắn sóng bị bật gốc ngổn ngang. Hệ thống hàng quán dịch vụ ven biển bị hư hỏng nặng, tạo nên một khung cảnh đổ nát, hoang tàn trải dài trên dải bờ biển nổi tiếng xứ Huế.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão. Người kinh doanh dịch vụ tại đây ước tính thiệt hại nặng và có nguy cơ ảnh hưởng sinh kế lâu dài nếu điểm tắm biển nổi tiếng này không được phục hồi.

Nhiều kết cấu bê tông là trụ đỡ hàng quán bị sóng dữ khoét sâu, làm trơ ra chân móng phía dưới. Thân cột "treo" lơ lửng trên miệng sóng. Một số vị trí xuất hiện bờ hàm ếch dựng đứng, đe dọa sự an toàn của người dân và du khách.

Dải bờ cát bị sóng dữ cuốn trôi, nhiều hàng quán ven biển tấp nập du khách một thời giờ vắng lặng, hoang tàn. Theo UBND xã Vinh Lộc, toàn khu bãi tắm hiện có 5 hàng quán bị hư hỏng nặng, nhiều hạng mục không thể khôi phục do trôi mất nền móng, nhà cửa lơ lửng bên miệng vực.

Anh Hoàng Trọng Quang, chủ một nhà hàng tại bãi tắm Hàm Rồng, cho biết tình trạng xâm thực từng diễn ra từ nhiều năm trước, nhưng thời gian gần đây mức độ tàn phá của sóng biển vượt xa sức tưởng tượng của những người chuyên kinh doanh dịch vụ ở đây. "Quán tôi từng có hai hàng dừa cách mép nước biển hơn 30 m. Nay sóng đánh trôi hết, cuốn đi cả phần chân móng rồi làm sập quán. Cảnh tượng này chưa từng xảy ra ở nơi đây", anh Quang kể.

Không chỉ ảnh hưởng đến du lịch, xâm thực biển năm nay tại Vinh Lộc còn tác động trực tiếp đến các khu dân cư. Theo tìm hiểu, tại thôn 4 xã Vinh Lộc hiện có 14 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở. Người dân lo ngại nếu không có giải pháp kè chắn khẩn cấp, biển sẽ tiếp tục ăn sâu vào đất liền, khiến bờ bãi bị xóa sổ, ảnh hưởng đến cuộc sống an toàn và sinh kế của nhiều hộ dân.

Cũng như anh Quang, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ven biển Hàm Rồng mong muốn các cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp khẩn cấp như kè mềm, kè cừ để giảm tốc độ xói lở bờ biển trong khi chờ hệ thống kè kiên cố được triển khai đầu tư.

Theo UBND xã Vinh Lộc, chính quyền địa phương đã có đề xuất, kiến nghị TP. Huế sớm bố trí kinh phí để xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở nặng, nhằm khôi phục sinh kế cho người dân tại khu dịch vụ bãi tắm và đảm bảo an toàn cho các khu dân cư.

Về lâu dài, Nhà nước cần đầu tư hệ thống kè cứng kiên cố bảo vệ bờ biển, đồng thời nâng cấp một số tuyến đường trọng yếu ven biển phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

