Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Cảnh tượng chưa từng thấy tại bãi tắm nổi tiếng Huế

  • Thứ hai, 1/12/2025 16:28 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Những đợt mưa bão dồn dập vừa qua đã biến bãi tắm Hàm Rồng - một điểm đến nổi tiếng ở Huế với cảnh quan tuyệt đẹp, thành dải bờ hoang tàn, biến dạng chưa từng thấy.

Bãi tắm nổi tiếng tại Huế bị sóng dữ 'xóa sổ' sau mưa bão Bờ cát tại bãi biển Hàm Rồng bị khoét sâu, hàng quán sập đổ, cây cối tạo cảnh quan và chắn sóng bật gốc ngổn ngang.
bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 1

Những ngày cuối tháng 11, toàn dải bờ biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP. Huế) trở nên biến dạng hoàn toàn do các đợt mưa bão dồn dập. Bờ cát vàng bị sóng xâm thực, khoét sâu. Cây cối tạo cảnh quan và chắn sóng bị bật gốc ngổn ngang. Hệ thống hàng quán dịch vụ ven biển bị hư hỏng nặng, tạo nên một khung cảnh đổ nát, hoang tàn trải dài trên dải bờ biển nổi tiếng xứ Huế.
bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 2

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão. Người kinh doanh dịch vụ tại đây ước tính thiệt hại nặng và có nguy cơ ảnh hưởng sinh kế lâu dài nếu điểm tắm biển nổi tiếng này không được phục hồi.
bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 3bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 4

Nhiều kết cấu bê tông là trụ đỡ hàng quán bị sóng dữ khoét sâu, làm trơ ra chân móng phía dưới. Thân cột "treo" lơ lửng trên miệng sóng. Một số vị trí xuất hiện bờ hàm ếch dựng đứng, đe dọa sự an toàn của người dân và du khách.

bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 5bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 6

Dải bờ cát bị sóng dữ cuốn trôi, nhiều hàng quán ven biển tấp nập du khách một thời giờ vắng lặng, hoang tàn. Theo UBND xã Vinh Lộc, toàn khu bãi tắm hiện có 5 hàng quán bị hư hỏng nặng, nhiều hạng mục không thể khôi phục do trôi mất nền móng, nhà cửa lơ lửng bên miệng vực.

bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 7

Anh Hoàng Trọng Quang, chủ một nhà hàng tại bãi tắm Hàm Rồng, cho biết tình trạng xâm thực từng diễn ra từ nhiều năm trước, nhưng thời gian gần đây mức độ tàn phá của sóng biển vượt xa sức tưởng tượng của những người chuyên kinh doanh dịch vụ ở đây. "Quán tôi từng có hai hàng dừa cách mép nước biển hơn 30 m. Nay sóng đánh trôi hết, cuốn đi cả phần chân móng rồi làm sập quán. Cảnh tượng này chưa từng xảy ra ở nơi đây", anh Quang kể.
bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 8

Không chỉ ảnh hưởng đến du lịch, xâm thực biển năm nay tại Vinh Lộc còn tác động trực tiếp đến các khu dân cư. Theo tìm hiểu, tại thôn 4 xã Vinh Lộc hiện có 14 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở. Người dân lo ngại nếu không có giải pháp kè chắn khẩn cấp, biển sẽ tiếp tục ăn sâu vào đất liền, khiến bờ bãi bị xóa sổ, ảnh hưởng đến cuộc sống an toàn và sinh kế của nhiều hộ dân.
bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 9

bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 10bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 11

Cũng như anh Quang, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ven biển Hàm Rồng mong muốn các cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp khẩn cấp như kè mềm, kè cừ để giảm tốc độ xói lở bờ biển trong khi chờ hệ thống kè kiên cố được triển khai đầu tư.

bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 12bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 13

Theo UBND xã Vinh Lộc, chính quyền địa phương đã có đề xuất, kiến nghị TP. Huế sớm bố trí kinh phí để xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở nặng, nhằm khôi phục sinh kế cho người dân tại khu dịch vụ bãi tắm và đảm bảo an toàn cho các khu dân cư.

bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 14bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 15bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 16bai tam, bai tam Ham Rong, Hue anh 17

Về lâu dài, Nhà nước cần đầu tư hệ thống kè cứng kiên cố bảo vệ bờ biển, đồng thời nâng cấp một số tuyến đường trọng yếu ven biển phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Báo Nga ca ngợi nhóm khách chèo thuyền cứu 30 người trong lũ Nha Trang

Trong đợt mưa lũ lịch sử ở Nha Trang, nhiều khách Nga đã lao vào vùng nước xiết giải cứu người mắc kẹt. Nhóm khác làm bánh mì, cùng người dân địa phương dọn rác bãi biển.

7 giờ trước

3 ngày 2 đêm 'mắc kẹt' trên tàu hỏa vì mưa lũ lịch sử

Lần đầu đi tàu hỏa từ Quảng Ngãi vào TP.HCM, du khách Thiên Long không ngờ trải qua cảnh "mắc kẹt" 3 ngày 2 đêm khi mưa lũ làm nước dâng ngập đường ray.

07:02 22/11/2025

Biển Nha Trang tan hoang

Mưa lũ kỷ lục kèm sóng cao khiến hàng trăm tấn rác dạt vào bãi biển Nha Trang, phủ kín nhiều đoạn bờ biển và tạo nên khung cảnh tan hoang.

18:24 21/11/2025

Du khach ke luc bat gap Suzy chay bo o Ho Tay hinh anh

Du khách kể lúc bắt gặp Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

11 giờ trước 05:56 1/12/2025

0

Trong chuyến du lịch Hà Nội, Huyền Linh tình cờ bắt gặp nữ thần tượng Hàn Quốc Suzy chạy bộ quanh Hồ Tây. Du khách nói đây là chuyến đi đáng nhớ nhất từ trước đến nay của cô.

https://tienphong.vn/canh-tuong-chua-tung-thay-tai-bai-tam-noi-tieng-xu-hue-post1800762.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

bãi tắm bãi tắm Hàm Rồng Huế Thừa Thiên Huế bãi tắm bãi tắm Hàm Rồng Huế bãi tắm Huế mưa lũ mưa lũ miền Trung mưa lũ ở Huế miền Trung mưa lũ lịch sử

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý