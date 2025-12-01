Báo Nga ca ngợi nhóm khách chèo thuyền cứu 30 người trong lũ Nha Trang

Trong đợt mưa lũ lịch sử ở Nha Trang, nhiều khách Nga đã lao vào vùng nước xiết giải cứu người mắc kẹt. Nhóm khác làm bánh mì, cùng người dân địa phương dọn rác bãi biển.

Nhóm khách Nga kể lại phút cứu người mắc kẹt trong lũ lịch sử ở Nha Trang. Ảnh: Izvestia.

Cuối tháng 11, nhóm công dân Nga sinh sống và làm việc tại Nha Trang (Khánh Hòa) kể với nhật báo Izvestia về hành trình chèo thuyền vào vùng nước sâu để cứu người mắc kẹt trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Nhóm khách gồm các bạn trẻ đến từ Korolev, Krasnogorsk (ngoại ô Moskva) và Crimea, đến Nha Trang để phát triển kinh doanh. Họ cho biết không phải thủy thủ chuyên nghiệp, chỉ đơn giản yêu thích chèo thuyền buồm.

Khi tình hình mưa lũ tại Nha Trang chuyển biến xấu, cộng đồng người Nga tại đây tổ chức hoạt động cứu trợ. Nhiều tình nguyện viên lập nhóm liên lạc, tìm thuyền và môtô nước để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cảnh ngập nặng dưới vòng xoay Ngọc Hội (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) ngày 20/11. Ảnh: Quỳnh Long Hải.

Mưa lớn khiến toàn thành phố ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Do không thể đưa người ra khu vực khô ráo, họ chèo thuyền đến các tòa nhà cao tầng, sử dụng chiếc catamaran (loại có 2 thân song song) bơm hơi làm phương tiện cứu hộ trong điều kiện mưa lớn, nước lạnh và dòng chảy xiết.

"Nước rất lạnh, con người mất nhiệt rất nhanh. Chỉ một giờ trong nước có thể dẫn đến hạ thân nhiệt", Vitaly Nalivayko nói.

Igor Lopunov, một thành viên khác, kể dòng nước xiết cuốn theo ôtô và các sạp chợ, khiến việc tiếp cận người gặp nạn rất khó khăn.

"Những cư dân ở tầng cao đã hỗ trợ bằng cách chỉ vị trí người mắc kẹt, giúp chúng tôi đến đúng nơi và đưa họ ra kịp thời", anh nói.

Gia đình đầu tiên nhóm cứu có 7 người, gồm 5 người lớn và 2 trẻ em, đều không biết bơi. Các thành viên phải mặc áo phao cho từng người và cõng họ qua đoạn nước sâu vì họ đã ở trong nước lạnh quá lâu.

Sau đó, nhóm tiếp tục cứu 2 phụ nữ và một bé trai mắc kẹt trên mái nhà. Có thời điểm, chiếc catamaran chở 6 người và 3 con chó. Tổng cộng, họ cho biết đã cứu khoảng 30 người, chưa tính những nạn nhân được đưa đến bệnh viện.

Nhóm khách Nga dọn biển Nha Trang, làm bánh mì gửi đến bà con vùng lũ miền Trung. Ảnh: Jain Pavlova.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, Jain Pavlova cho biết cô và nhóm bạn người Nga, Belarus, Ukraine kết nối qua mạng xã hội, cùng tụ họp làm bánh mì gửi đến vùng lũ miền Trung.

Ngày 26/11, nhóm thu mua số lượng lớn vỏ bánh mì để hỗ trợ kinh tế cho một tiệm bánh ở Nha Trang, sau đó ở lại tiệm để trực tiếp làm bánh. Mỗi người đảm nhiệm từng khâu, từ nướng bánh, cắt rau, dồn nhân, rưới xốt, thêm ớt đến đóng gói và xếp vào thùng.

"Người Việt có mặt tại tiệm đã hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu và hướng dẫn chúng tôi cách nướng bánh, thứ tự các nguyên liệu. Bánh mì là đặc sản Việt Nam, ăn nhanh, không cần nấu, đủ dinh dưỡng", Jain nói.

Hôm sau, 400-500 chiếc bánh mì được người dân Nha Trang vận chuyển đến các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và một số khu vực bị thiệt hại ở Khánh Hòa.

Jain nói "cần làm gì đó cho Việt Nam lúc này". Dù lần đầu làm bánh mì còn bỡ ngỡ, cô mong bà con ấm lòng và sớm vượt qua khó khăn. Nữ du khách còn cùng cộng đồng người Nga, người dân và du khách nhiều quốc gia dọn rác, cây cối bị sóng đánh dạt vào bãi biển Nha Trang.

Du khách người Nga dùng phần mềm dịch, kéo vali đến điểm tập kết xin hỗ trợ người dân Nha Trang sáng 24/11. Ảnh: Nguyen Wonbi.

Đợt mưa lũ từ 16-22/11 tại Nam Trung Bộ được đánh giá là hiện tượng cực đoan hiếm gặp, vượt kỷ lục lịch sử. Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), đây là sự kiện có tần suất rất thấp, lũ đồng thời phá kỷ lục trên 3-5 lưu vực, gần như chưa từng xuất hiện trong hơn nửa thế kỷ quan trắc.

Trước đó, Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk tổng cộng 1.100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại.

Tại TP.HCM, khoảng 18 điểm quyên góp hàng hóa đã gửi 211 tấn nhu yếu phẩm tới Khánh Hòa và 130 tấn tới Đắk Lắk, gồm lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo, chăn màn.

Khánh Hòa hiện là địa phương đón nhiều khách Nga nhất cả nước. 10 tháng qua, hơn 500.000 lượt khách Nga đến Việt Nam, thuộc top 10 thị trường gửi khách hàng đầu.

Trong số này, chỉ riêng 8 tháng, Khánh Hòa đã ghi nhận hơn 279.000 lượt khách Nga, tăng gần 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Du lịch quốc gia nhận định Nga đang là một trong những thị trường khách quốc tế khởi sắc nhất, dẫn đầu về lượng khách châu Âu và có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất tại nước ta.

