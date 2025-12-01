Đảo Trần thuộc Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh được ví như là hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc khi nằm sát với đường biên giới trên biển với Trung Quốc. Hòn đảo giữ trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thủy hiếm có với những dãy núi hùng vĩ, bãi biển trong xanh tạo nên một khung cảnh cuốn hút.