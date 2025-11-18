Bức ảnh 'phép màu' sừng sững giữa lũ lịch sử ở Huế lên báo Nhật

Bức ảnh Aeon Mall đứng vững trong trận lũ lịch sử ở Huế cuối tháng 10 được truyền thông Nhật Bản đăng tải. Công trình trụ vững nhờ thiết kế nâng nền và hệ thống chống ngập.

Tấm ảnh Nikkei mua lại và sử dụng trong bài viết về Aeon Mall Huế trong đợt lũ lịch sử cuối tháng 10. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong.

Nikkei đưa tin hồi cuối tháng 10, khi thành phố Huế trải qua trận mưa lớn nhất lịch sử, một hình ảnh được lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Anh Phong, chụp trung tâm thương mại Aeon Mall sừng sững giữa biển nước.

Công trình trông như nổi lên trên mặt hồ trong khi nhiều khu vực xung quanh đều ngập sâu. Truyền thông địa phương gọi đây là "phép màu của Aeon".

Tờ báo của Nhật cho biết sự kiên cố này không phải ngẫu nhiên. Trong quá trình xây dựng, trung tâm thương mại đã tham chiếu số liệu từ trận đại hồng thủy năm 1999 - đợt ngập lụt tồi tệ nhất từng ghi nhận tại Huế.

Từ đó, họ quyết định nâng toàn bộ nền đất, gia cố hạ tầng và xây dựng kịch bản ứng phó thiên tai theo kinh nghiệm từ Nhật Bản.

Một góc chụp ảnh trung tâm thương mại khô ráo ngày 28/10. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong.

Khi mưa lớn kéo dài làm chia cắt nhiều khu vực, đội ngũ nhân viên người Việt của đơn vị đã mở cửa trung tâm cho người dân vào trú, đồng thời duy trì nguồn hàng thiết yếu.

Trong nhiều giờ, trung tâm thương mại này trở thành "điểm tựa" sinh hoạt của cư dân xung quanh.

Tác giả Anh Phong cho biết bức ảnh được chụp vào ngày 28/10. Thời điểm đó, anh sử dụng drone (máy bay không người lái) quan sát thành phố. Điều khiến anh sốc là công trình này hầu như khô ráo giữa nhiều nơi đang ngập nước.

"Tôi cảm kích cách nhân viên ở đây cho dân chúng tôi lưu trú cả người và phương tiện, sạc pin hoàn toàn miễn phí", anh nói.

Số tiền thu về từ bức ảnh sau đó được nhiếp ảnh gia chuyển vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế để hỗ trợ người dân.

Cổng Cung An Định đường Phan Đình Phùng ngập đến nửa bánh xe lúc 16h ngày 17/11 khi Huế tái ngập lần 4. Ảnh: Quốc Anh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Imai Takeshi, Tổng quản lý Aeon Mall Huế, cho biết trước khi khởi công, đơn vị đã nghiên cứu số liệu khảo sát lũ lụt của thành phố trong vòng 70 năm.

Ngoài trận lũ lịch sử cuối tháng 10, Huế từng ghi nhận đợt ngập cực đoan vào tháng 6/1953, khi mưa lớn kết hợp lũ khiến nhiều khu vực chìm sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

"Với đặc thù mưa lũ ở cố đô, chúng tôi thiết kế tầng một cao hơn mặt đường 1,15 m để ngăn nước từ sông An Cựu. Bên cạnh việc nâng cao nền, đơn vị cũng chú trọng các phương án phòng chống lụt cho toàn bộ tầng hầm và tòa nhà", ông Imai nói.

Trung tâm còn lắp hệ thống bơm công suất lớn tại tầng hầm kỹ thuật, tự động kích hoạt nếu nước tràn vào. Bên trên, hệ thống thoát nước mặt gồm máng thu, hố ga, đường ống, bơm và van xả giúp xử lý nước đọng tại sân và bãi xe.

Khi lượng nước vượt quá khả năng thoát tự nhiên, hai giải pháp này phối hợp để giữ trung tâm thương mại không bị ngập dù mưa lớn.

Khí hậu Huế đặc trưng bởi lượng mưa lớn và phân bố không đều, lũ trên các sông xảy ra nhanh do lưu vực nhỏ và địa hình dốc, khiến tốc độ dòng chảy mạnh và cường suất lũ cao.

Huế tái ngập lần 4 chỉ trong vòng một tháng, ngày 17/11. Ảnh: Quốc Anh, Kelvin Long.

Từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11, Huế liên tiếp hứng chịu nhiều đợt mưa lớn. Trận mưa cuối tháng 10 được xem là lịch sử khi mực nước sông vượt mọi kỷ lục trước đó, lũ sông Bồ 3 lần lập đỉnh chỉ trong một tuần.

Nước sông Hương và sông Bồ dâng vượt báo động 3, nhiều nơi ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán. Dù mưa đã giảm, đầu tháng 11 khu vực tiếp tục tái ngập.

Đây là một trong những đợt lũ cực đoan nhất nhiều năm qua, gây thiệt hại lớn về tài sản và làm đảo lộn đời sống người dân toàn tỉnh.

Đến ngày 17/11, tiếng còi hú cảnh báo lũ lụt một lần nữa vang lên tại TP. Huế. Đây là lần thứ 4 trong vòng một tháng địa phương chứng kiến trận ngập trên diện rộng.

Cảnh lũ 'nhấn chìm' đường sá ở Huế Sáng 16/11, mưa lớn kéo dài gây ngập một số tuyến đường từ Sơn Thủy về xã A Lưới 3. Công an xã tiến hành lắp rào chắn, ngăn người dân di chuyển vào vùng ngập sâu.