Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

TikToker nhiều follow nhất thế giới làm đại sứ du lịch Liên Hợp Quốc

  • Thứ ba, 18/11/2025 17:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

UN Tourism vừa bổ nhiệm Khaby Lame, nhà sáng tạo nội dung sở hữu lượng theo dõi lớn nhất TikTok, trở thành đại sứ du lịch mới.

Khaby Lame, UN Tourism, dai su du lich anh 1

Khaby Lame (giữa) xuất hiện trên đường phố ở Thiên Tân (Trung Quốc), ngày 10/9. Ảnh: China Minutes.

Ngày 17/11, Tổ chức du lịch thế giới của Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công bố hợp tác với Khaby Lame trong kỳ họp Đại hội đồng diễn ra tại Riyadh (Arab Saudi).

Trong bối cảnh các nhà sáng tạo số và người ảnh hưởng ngày càng đóng vai trò trung tâm trong ngành du lịch, quan hệ hợp tác này thể hiện nỗ lực của UN Tourism tiếp cận nhóm khán giả đa dạng, ưu tiên nền tảng số trên toàn cầu.

Với tầm ảnh hưởng rộng, Lame sẽ tham gia quảng bá du lịch có trách nhiệm, bảo tồn văn hóa và thúc đẩy phát triển bền vững. Những dự án đầu tiên giữa hai bên dự kiến được công bố trong vài tuần tới, tập trung vào nhóm trẻ và giới thiệu các điểm đến "viên ngọc ẩn".

"Tinh thần kết nối không biên giới của Lame chính là bản chất của du lịch", Tổng thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili nói.

Ông bày tỏ tự hào khi công bố Lame là đại sứ mới, đánh giá cao anh mang lại niềm vui cho hàng triệu người ở khắp nơi trên thế giới.

Khaby Lame, UN Tourism, dai su du lich anh 2

Khaby Lame được UN Tourism bổ nhiệm đại sứ du lịch, ngày 17/11. Ảnh: UN Tourism.

Khaby Lame cho biết anh xem đây là cơ hội để sử dụng nền tảng của mình nhằm lan tỏa thông điệp tích cực, xây dựng cộng đồng du lịch có trách nhiệm và truyền cảm hứng khám phá thế giới.

"Tôi rất vinh dự khi trở thành đại sứ UN Tourism, trước đó tôi bắt đầu chỉ với mong muốn mang đến nụ cười cho mọi người. Chúng tôi, những người sáng tạo, mang trên vai trách nhiệm lớn. Tôi rất háo hức với hành trình mới này", anh phát biểu.

Đại sứ của UN Tourism là những cá nhân có cam kết sâu sắc với các giá trị mà tổ chức đề cao, nhất là các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Họ đến từ nhiều lĩnh vực như thể thao, giải trí, kinh doanh, ẩm thực… và tình nguyện đóng góp tiếng nói để lan tỏa thông điệp về du lịch bền vững và bình đẳng cơ hội. Số lượng đại sứ tăng lên trong những năm gần đây phản ánh quy mô và sự đa dạng của ngành du lịch toàn cầu.

Khaby Lame, UN Tourism, dai su du lich anh 3

Biểu cảm đặc trưng của Khaby Lame luôn khiến khán giả bật cười. Ảnh: SCMP.

Khaby Lame, tên đầy đủ Serigne Khabane Lame, 25 tuổi, là hiện tượng mạng người Senegal - Italy với hơn 162 triệu người theo dõi trên tài khoản TikTok "Khaby Lame".

Anh nổi tiếng nhờ những video hài hước không lời, phê phán các mẹo vặt đời sống cầu kỳ quá mức. Không cần lời thoại, anh chỉ sử dụng biểu cảm gương mặt cùng cử chỉ nhún vai đặc trưng để truyền tải thông điệp một cách châm biếm và dí dỏm.

Sáng tạo nội dung đã giúp Lame đổi đời, thu về khoảng 20 triệu USD qua các hợp đồng quảng cáo từ tháng 6/2022 đến nay, theo Forbes. Hồi tháng 9, Lame có chuyến du lịch đầu tiên đến Trung Quốc, nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Du lịch Trung Quốc lại 'sốt' nhờ Khaby Lame

Chuyến du lịch Trung Quốc của TikToker nhiều follow nhất thế giới Khaby Lame nhanh chóng thu hút sự chú ý rầm rộ của truyền thông địa phương và giới trẻ.

18:30 14/9/2025

TikToker nhiều follower nhất thế giới gây sốt ở Trung Quốc

Khaby Lame, ngôi sao TikTok có hơn 161 triệu fan, gây chú ý trong lần đầu đến đất nước tỷ dân, thu hút lượng lớn người theo dõi.

18:18 13/9/2025

Độ giàu có của TikToker nhiều follow nhất thế giới bị tạm giữ

Từ một công nhân thất nghiệp, Khaby Lame trở thành TikToker có nhiều người theo dõi nhất thế giới và sở hữu khối tài sản hơn 20 triệu USD.

14:21 9/6/2025

Đan Châu

Khaby Lame UN Tourism đại sứ du lịch TikTok Khaby Lame TikToker hot nhất thế giới nhiều người theo dõi TikTok UN Tourism đại sứ du lịch đại sứ du lịch Liên Hợp Quốc TikToker Khaby Lame

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Đọc tiếp

Ban biet gi ve 'no show' khi thue khach san? hinh anh

Bạn biết gì về 'no show' khi thuê khách sạn?

1 giờ trước 17:05 18/11/2025

0

Dù đã thanh toán đủ, khách đến muộn vẫn có thể mất phòng nếu không báo trước. Việc giữ phòng phụ thuộc chính sách "no show" và thời điểm khách cập nhật thay đổi cho khách sạn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý