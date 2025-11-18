TikToker nhiều follow nhất thế giới làm đại sứ du lịch Liên Hợp Quốc

UN Tourism vừa bổ nhiệm Khaby Lame, nhà sáng tạo nội dung sở hữu lượng theo dõi lớn nhất TikTok, trở thành đại sứ du lịch mới.

Khaby Lame (giữa) xuất hiện trên đường phố ở Thiên Tân (Trung Quốc), ngày 10/9. Ảnh: China Minutes.

Ngày 17/11, Tổ chức du lịch thế giới của Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công bố hợp tác với Khaby Lame trong kỳ họp Đại hội đồng diễn ra tại Riyadh (Arab Saudi).

Trong bối cảnh các nhà sáng tạo số và người ảnh hưởng ngày càng đóng vai trò trung tâm trong ngành du lịch, quan hệ hợp tác này thể hiện nỗ lực của UN Tourism tiếp cận nhóm khán giả đa dạng, ưu tiên nền tảng số trên toàn cầu.

Với tầm ảnh hưởng rộng, Lame sẽ tham gia quảng bá du lịch có trách nhiệm, bảo tồn văn hóa và thúc đẩy phát triển bền vững. Những dự án đầu tiên giữa hai bên dự kiến được công bố trong vài tuần tới, tập trung vào nhóm trẻ và giới thiệu các điểm đến "viên ngọc ẩn".

"Tinh thần kết nối không biên giới của Lame chính là bản chất của du lịch", Tổng thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili nói.

Ông bày tỏ tự hào khi công bố Lame là đại sứ mới, đánh giá cao anh mang lại niềm vui cho hàng triệu người ở khắp nơi trên thế giới.

Khaby Lame được UN Tourism bổ nhiệm đại sứ du lịch, ngày 17/11. Ảnh: UN Tourism.

Khaby Lame cho biết anh xem đây là cơ hội để sử dụng nền tảng của mình nhằm lan tỏa thông điệp tích cực, xây dựng cộng đồng du lịch có trách nhiệm và truyền cảm hứng khám phá thế giới.

"Tôi rất vinh dự khi trở thành đại sứ UN Tourism, trước đó tôi bắt đầu chỉ với mong muốn mang đến nụ cười cho mọi người. Chúng tôi, những người sáng tạo, mang trên vai trách nhiệm lớn. Tôi rất háo hức với hành trình mới này", anh phát biểu.

Đại sứ của UN Tourism là những cá nhân có cam kết sâu sắc với các giá trị mà tổ chức đề cao, nhất là các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Họ đến từ nhiều lĩnh vực như thể thao, giải trí, kinh doanh, ẩm thực… và tình nguyện đóng góp tiếng nói để lan tỏa thông điệp về du lịch bền vững và bình đẳng cơ hội. Số lượng đại sứ tăng lên trong những năm gần đây phản ánh quy mô và sự đa dạng của ngành du lịch toàn cầu.

Biểu cảm đặc trưng của Khaby Lame luôn khiến khán giả bật cười. Ảnh: SCMP.

Khaby Lame, tên đầy đủ Serigne Khabane Lame, 25 tuổi, là hiện tượng mạng người Senegal - Italy với hơn 162 triệu người theo dõi trên tài khoản TikTok "Khaby Lame".

Anh nổi tiếng nhờ những video hài hước không lời, phê phán các mẹo vặt đời sống cầu kỳ quá mức. Không cần lời thoại, anh chỉ sử dụng biểu cảm gương mặt cùng cử chỉ nhún vai đặc trưng để truyền tải thông điệp một cách châm biếm và dí dỏm.

Sáng tạo nội dung đã giúp Lame đổi đời, thu về khoảng 20 triệu USD qua các hợp đồng quảng cáo từ tháng 6/2022 đến nay, theo Forbes. Hồi tháng 9, Lame có chuyến du lịch đầu tiên đến Trung Quốc, nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi.