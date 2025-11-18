'Tôi chưa bao giờ thấy đỉnh Lùng Cúng đông đến vậy'

Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi mưa lũ, Tây Bắc bước vào giai đoạn đẹp nhất trong năm với các cung đường leo núi quá tải, lán kín chỗ, khách phải đặt trước hàng tháng.

Đường lên đỉnh Lùng Cúng trơn trượt sau mưa khiến khách di chuyển chậm, nhiều đoạn ùn ứ, ảnh chụp 15/11. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung.

Hồng Phúc (TP.HCM) đặt vé máy bay, chốt porter riêng cho hành trình khám phá Phu Sa Phìn - cung trekking nổi bật ở xã Xím Vàng (Sơn La). Chi phí khoảng 12 triệu đồng, trong đó vé máy bay khứ hồi chiếm hơn một nửa.

"Một khi tìm được porter trống lịch, tôi đặt vé ngay", Phúc nói.

Đầu tháng 11, mưa bão khiến nhiều nhóm khách trekking Tây Bắc dời lịch, đường núi khá thoáng. Tuy nhiên, lượng khách dồn lại từ các tour hoãn khiến nhiều đỉnh núi quá tải trong cuối tuần vừa qua (15-16/11).

Đặt trước hàng tháng mới có chỗ ngủ

Tháng 11 đánh dấu mùa khô ở khu vực Tây Bắc, tỷ lệ "săn" mây cao, các cung có lá phong bắt đầu chuyển màu tạo nên khung cảnh đẹp nhất năm. Lượng khách đổ về tăng đột biến khiến hàng loạt cung núi rơi vào tình trạng "cháy lán ngủ" ngay trên đỉnh, du khách phải đặt chỗ từ rất sớm.

Sồng A Di (còn được biết đến với tên Khát Vọng, ngụ Lào Cai) - người dẫn nhiều tour ở Tây Bắc - cho biết: "Đỉnh Sa Mu (nằm trên ranh giới giữa hai tỉnh Sơn La và Lào Cai) tháng này rất đông. Các lán gần như hết chỗ, tuần này và tuần sau cũng đã kín khách".

Sa Mu hiện có 6 lán với sức chứa 300-400 người. Khi không còn chỗ, porter buộc phải căng bạt, dựng lều ngủ ngoài trời vì "không còn sự lựa chọn nào khác".

Lán nghỉ của Vàng A Chú liên tục kín khách các dịp cuối tuần cả tháng 11. Ảnh: Vàng A Chú.

Tình hình tại Lùng Cúng (xã Mù Cang Chải, Lào Cai) cũng không hề kém cạnh. Vàng A Chú, chủ lán nghỉ tại đây, cho biết lán anh có sức chứa khoảng 120 chỗ và đã kín liên tục từ đầu tháng 11. Tổng các lán trên Lùng Cúng có thể chứa khoảng 600 người mỗi dịp cuối tuần nhưng vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu.

"Đối với các đoàn khởi hành trong tháng 11, các công ty phải đặt chỗ từ giữa tháng 9, đầu tháng 10. Tháng 12 giờ cũng chỉ còn thưa thớt vài ngày", A Chú nói.

Đường xá sình lầy, trơn trượt trên đường lên Lùng Cúng, ảnh chụp 15/11. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung.

"Tắc đường" giữa lưng núi

Không chỉ hết chỗ ngủ, nhiều cung còn ghi nhận tình trạng đông đến mức "tắc đường" ngay trên lưng núi.

Nguyễn Trọng Cung, hướng dẫn viên thời vụ, cho biết lượng khách cuối tuần qua đông kỷ lục: "Tôi leo Lùng Cúng 5 lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy đông như vậy".

Khách dồn lại vì ảnh hưởng bởi mưa bão, cộng với việc Tà Chì Nhù giảm nhiệt sau mùa hoa chi pâu khiến phần lớn trekker đổ về Lùng Cúng - nơi lá phong đang vào độ đẹp nhất. Những cơn mưa trước đó khiến đường lầy lội, nhiều đoạn trơn trượt khiến việc di chuyển khó khăn. Khi lượng khách quá lớn, tuyến leo núi ùn ứ.

"Khách đứng chờ lâu dễ bị căng cơ, chuột rút. Tuần rồi tôi gặp mấy người như vậy", Cung chia sẻ.

Ngoài đông đúc, số lượng đoàn leo quá nhiều cũng làm tăng nguy cơ lạc khách. "Leader (người dẫn đường) phải rất 'cứng' vì đông người, nhiều lán, dễ xảy ra tình trạng lạc nhau", anh nói.

Bên cạnh việc lán nghỉ hết chỗ, đội xe ôm bản địa cũng không đủ phục vụ khi lượng du khách đổ về quá đông. Ảnh: Khát Vọng.

Ở chân núi, hệ thống hậu cần cũng rơi vào quá tải. Nhiều thanh niên trong bản đi làm xa, các chủ lán phải điều xe ôm từ nơi khác tới hỗ trợ nhưng vẫn không đủ.

"Cuối tuần rồi, ở Sa Mu có lúc khách chờ hơn nửa tiếng vẫn chưa có xe ôm để xuống điểm tắm nghỉ. Nhiều khách phàn nàn, một số người sốt ruột phải đi bộ", Sồng A Di chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo những porter kỳ cựu, ba cung đang được săn đón nhất gồm Sa Mu, Lùng Cúng và Phu Sa Phìn. Mỗi cung một vẻ nhưng đều có điểm chung: rừng đẹp sau mưa, thảm thực vật phong phú, mùa lá chuyển màu và cơ hội săn mây cao.

Sồng A Di cho biết đỉnh Sa Mu chính thức được cắm chóp từ 22/12/2022, từ đó, đỉnh núi này mới chính thức có tên trên bản đồ leo núi của giới trekking Việt Nam. "Dù chỉ đứng thứ 16 về độ cao, Sa Mu lại nổi bật nhờ hệ sinh thái rừng rêu, rừng hỗn giao hiếm gặp, được đánh giá còn đẹp hơn nhiều ngọn cao hơn", anh nhận xét.

Khách có cơ hội ngắm lá phong đổi màu, săn mây, ngắm dải Ngân hà trên núi Lùng Cúng dịp cuối năm, ảnh chụp 15-16/11. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung.

Trong khi đó, Lùng Cúng trở thành "ngôi sao" trong mùa thu năm nay. Cung đường dài khoảng 8 km/chiều, phù hợp cho người mới. Ngoài lá phong, nơi này còn có thác Chô La, rừng trúc ở đoạn cuối và biển mây thường xuất hiện vào sáng sớm - những điểm khiến trekker mê mẩn.

Ngoài ra, cung trek Bạch Mộc Lương Tử (còn gọi là Ky Quan San, thuộc địa phận hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu) cũng rất hút khách, song đường đi khá thử thách và cần 3 ngày 2 đêm để chinh phục, nên không phù hợp với những người có thể lực yếu.

Với kinh nghiệm hơn 9 năm hỗ trợ khách chinh phục các đỉnh núi Tây Bắc, Vàng A Chú cho biết thời gian đẹp nhất để leo núi trải dài từ tháng 10 đến khoảng tháng 3-4 năm sau. Thời điểm này ít mưa, đường khô ráo, thời tiết ổn định và an toàn hơn.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương không cho phép xây thêm lán vì lo ngại ảnh hưởng đến rừng, nên sức chứa không thể mở rộng. Vì vậy du khách buộc phải đặt chỗ sớm hoặc chấp nhận cắm trại khi hết chỗ.