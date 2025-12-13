Việt Nam đánh dấu kỷ lục tại Phú Quốc

Giữa tháng 12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ đón du khách quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành.

Khách ngoại nghỉ dưỡng tại hòn Mây Rút Trong, Phú Quốc, An Giang ngày 3/1. Ảnh: Tường Vi.

Cục Du lịch Quốc gia cho biết lễ đón khách quốc tế thứ 20 triệu sẽ được tổ chức tại sân bay quốc tế Phú Quốc, một trong những cửa ngõ hàng không quốc tế nhộn nhịp nhất khu vực phía Nam. Ngoài vị khách thứ 20 triệu trong năm, Việt Nam cũng sẽ vinh danh hai vị khách số 19.999.999 và 20.000.001 cùng ngày.

Các hành khách sẽ nhận nhiều phần quà mang giá trị đặc trưng của Phú Quốc, biểu tượng cho hành trình chuyển mình của du lịch Việt Nam và là địa điểm vinh dự đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu.

Đây là lần đầu trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch Việt Nam đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm. Sự kiện đánh dấu ngưỡng phát triển mới trong tiến trình phục hồi và tăng trưởng.

"Ngành du lịch đang chứng kiến một bước nhảy vọt đầy ấn tượng, thể hiện rõ năng lực phục hồi mạnh mẽ và khả năng điều tiết linh hoạt của ngành sau giai đoạn nhiều biến động", TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, nói với Tri Thức - Znews.

10 THỊ TRƯỞNG HÀNG ĐẦU GỬI KHÁCH ĐẾN VIỆT NAM 11 NĂM 2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Nhãn Trung Quốc Hàn Quốc Đài Loan Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Campuchia Nga Malaysia Australia Nghìn lượt Lượt khách 4794 3943 1133 766 754 656 614 593 510 496

Đầu năm, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế. Đến tháng 8, Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu cả năm đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế.

Theo TS Dương Đức Minh, mục tiêu 22-23 triệu lượt khách quốc tế là tham vọng lớn nhưng hoàn toàn khả thi. Con số này phản ánh khát vọng phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về năng lực điều hành, hạ tầng và chất lượng sản phẩm.

Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), du lịch Việt Nam đang phục hồi vượt trội trong khi các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới đạt khoảng 90% so với trước dịch Covid-19. Tổ chức này xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, ngang với Nhật Bản.

Kết quả này được đánh giá là minh chứng cho hiệu quả của sự chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch.

Các chính sách cải thiện thị thực, mở rộng thị trường khách quốc tế, tăng cường xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch đã góp phần củng cố vị thế Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn và có sức cạnh tranh ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới.

Du khách quốc tế khám phá Phú Quốc, Hội An, Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh, Phạm Thắng, Trần Hiền, Tường Vi.

Cục Du lịch nhận định cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế mang ý nghĩa đặc biệt đối với ngành.

Thứ nhất , khẳng định sức hút và vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, với lợi thế về văn hóa độc đáo, thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực đặc sắc và hệ trải nghiệm đa dạng.

, khẳng định sức hút và vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, với lợi thế về văn hóa độc đáo, thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực đặc sắc và hệ trải nghiệm đa dạng. Thứ hai , cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch quốc tế sau đại dịch, khi Việt Nam bắt nhịp tốt với xu thế phục hồi toàn cầu, duy trì đà tăng trưởng ổn định và tỷ lệ khách quay trở lại cao.

, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch quốc tế sau đại dịch, khi Việt Nam bắt nhịp tốt với xu thế phục hồi toàn cầu, duy trì đà tăng trưởng ổn định và tỷ lệ khách quay trở lại cao. Thứ ba , khẳng định niềm tin của du khách quốc tế vào Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, giàu trải nghiệm.

, khẳng định niềm tin của du khách quốc tế vào Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, giàu trải nghiệm. Thứ tư, đánh dấu bước tiến quan trọng, tạo đà hướng tới mục tiêu đón 35 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nâng tầm thương hiệu quốc gia.