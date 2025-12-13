Khách Mỹ kể 3 ngày 'để đời' khi du lịch Việt Nam

Chuyến đi 10 ngày xuyên Việt của Chamidae Ford mang đến cho cô những trải nghiệm "để đời", từ mưa bão, nắng nóng đến ẩm thực ấn tượng mạnh.

Các quầy bán đồ ăn đường phố ở Hà Nội. Ảnh: Jack Soloman.

Chamidae Ford cho biết cô đã mơ đến Việt Nam suốt nhiều năm vì quá yêu ẩm thực và cảnh quan nơi đây. Mùa thu năm nay, cô tham gia hành trình cùng tạp chí Lonely Planet.

Chuyến xuyên Việt giúp nữ du khách Mỹ lần đầu khám phá đất nước hình chữ S, đi qua nhiều vùng miền với nhịp sống, thiên nhiên và con người rất khác nhau.

Thời tiết thay đổi liên tục khiến chuyến đi thêm khó quên. Buổi sáng còn nắng rực, đến chiều thành phố đã ngập trong mưa bão. Ẩm thực Việt khiến cô bất ngờ vì sự đa dạng và đậm đà. Từ những cánh đồng lúa yên bình đến phố thị rợp bóng xe máy, mỗi nơi đều mang đến cho cô những trải nghiệm "để đời".

Hà Nội

Ford cùng mẹ và bạn trai bay từ New York đến Hà Nội, đặt dịch vụ xe đón tại sân bay và di chuyển trong thành phố chủ yếu bằng xe công nghệ.

Ngày đầu tiên, cô chọn tour đi bộ khám phá thủ đô. Phố đường tàu với các quán cà phê sát đường ray là điểm dừng khiến cô thích thú, nhất là khoảnh khắc phải đứng nép vào quán khi tàu chạy qua với tần suất vài lần mỗi ngày. Từ đây, nhóm du khách băng qua những con phố rợp cây và dòng xe máy dày đặc để đến Nhà tù Hỏa Lò.

Đoàn tàu băng qua phố cà phê đường tàu Hà Nội. Ảnh: Scott Campbell.

Buổi chiều, cơn bão bất ngờ khiến kế hoạch đến di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám phải hủy bỏ. Mưa chỉ 30 phút đã khiến nhiều tuyến phố ngập sâu.

Ford trú tại quán phở Ông Thành và thưởng thức bát phở bò nóng hổi. Cô bất ngờ khi biết phở Bắc có nước dùng nhẹ, thanh để làm nổi bật vị thịt bò, khác hoàn toàn kiểu phở miền Nam mà cô hay ăn ở Mỹ.

Sau đó, cô gọi xe đến Giảng để thử cà phê trứng trứ danh. Trên đường về khách sạn, du khách bắt gặp một ngôi đền nhỏ không biển hiệu và quyết định ghé vào tìm hiểu, quan sát các bàn thờ cùng ý nghĩa lễ vật truyền thống.

Tối đến, Ford và gia đình ăn tại quán Phở Cuốn 31, nơi họ thử từ phở cuốn bò, nộm hoa chuối đến bò hầm ăn cùng bánh phở chiên và cả món ếch. Đây đều là những hương vị khiến cô thêm tò mò về ẩm thực Việt.

Ford ăn tối tại quán phở cuốn với những hương vị gây tò mò. Ảnh: Chamidae Ford.

Hội An

So với thành phố sôi động như Hà Nội, Hội An hiện ra như một thế giới khác: yên bình, cổ kính và chậm rãi. Buổi sáng, Ford đạp xe qua khu chợ Hội An nhộn nhịp, nơi cô tìm thấy quả roi - loại trái cây cô yêu thích nhưng hiếm gặp ở Mỹ.

Qua cây cầu dẫn ra vùng quê, du khách đạp xe giữa những cánh đồng lúa xanh, bắt gặp trâu bò trên đường rồi ghé nhà một gia đình làm bánh phở. Tại đây, Ford được trải nghiệm từ xay gạo, tráng bánh đến cắt sợi. Công việc thủ công đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Họ tiếp tục di chuyển bằng thuyền thúng tre, loại thuyền đặc trưng của miền Trung, chỉ có thể chèo theo hình số 8. Sau đó nhóm du khách ghé thăm một gia đình làm chiếu cói truyền thống, nơi Ford quan sát những động tác dệt nhịp nhàng và tỉ mỉ.

Nữ du khách học nhuộm chàm, ăn bánh mì. Ảnh: Chamidae Ford.

Buổi chiều, cô đi bộ vào phố cổ, ghé Hội quán Phúc Kiến, một trong những biểu tượng lâu đời của cộng đồng người Hoa, rồi tìm hiểu phong tục xưa tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian.

Ford không quên thưởng thức bánh mì Phượng, nơi từng được siêu đầu bếp Anthony Bourdain khen ngợi, trước khi đến nhà nghệ nhân Lê Thúy học nhuộm chàm và tự làm chiếc khăn mang về.

Tối hôm đó, cô đạp xe trở lại phố cổ để thử đôi boots đặt may từ hôm trước. Bữa tối tại Morning Glory với nộm hoa chuối vịt, bánh mì và gà áp chảo khiến cô hài lòng.

Khung cảnh Trung thu với những đoàn múa lân và tiếng trống rộn rã kết thúc một ngày trọn vẹn.

TP.HCM

Ngay khi đến TP.HCM, Ford ăn trưa tại quán phở 2000 rồi ghé chợ Bến Thành, nơi cô mua một bộ đũa sơn mài làm kỷ niệm. Nhóm du khách tiếp tục đến Bưu điện trung tâm Sài Gòn và Dinh Độc Lập, công trình gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử.

Mẹ của Ford ngồi trên chiếc vespa cổ đi dạo đường phố TP.HCM. Ảnh: Chamidae Ford.

Điểm dừng cuối cùng là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi cô lặng người trước những hình ảnh và câu chuyện về tội ác chiến tranh, hậu quả chất độc da cam.

Buổi tối, Ford lên vespa cổ để bắt đầu "food tour" vòng quanh thành phố. Cảm giác ngồi phía sau chiếc xe cổ, luồn lách giữa dòng xe đông khiến cô thấy như "hòa vào nhịp sống của Sài Gòn".

Họ dừng ở quầy dim sum, thưởng thức nước mía pha dứa, bánh chuối chiên rắc mè đen rồi bánh xèo tôm thịt cuốn rau chấm nước mắm dịu vị. Món cuối cùng là chiếc bánh mì do một cụ ông bán hơn vài chục năm. Ford khẳng định đây là chiếc bánh mì ngon nhất trong toàn bộ chuyến đi xuyên Việt.

Sau 20h, cả nhóm xem show A O tại Nhà hát TP.HCM với màn biểu diễn kết hợp kể chuyện và nhào lộn gợi nhớ phong cách Cirque du Soleil. Họ kết thúc buổi tối tại quán bar Firkin, nơi Ford thưởng thức whisky trong không gian lounge, rồi thêm một điểm dừng tại quán bar Lost nổi tiếng với thiết kế ấn tượng.