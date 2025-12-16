Vì sao Phú Quốc được chọn đón khách quốc tế thứ 20 triệu của Việt Nam?

Lựa chọn Phú Quốc làm nơi đón khách quốc tế thứ 20 triệu không chỉ mang ý nghĩa về mặt con số, mà còn phản ánh vai trò của đảo ngọc trong giai đoạn phát triển mới của du lịch.

Khách ngoại nghỉ dưỡng tại hòn Mây Rút Trong, Phú Quốc, An Giang ngày 3/1. Ảnh: Tường Vi.

Chiều 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 65 năm hình thành và phát triển của ngành du lịch.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc lựa chọn Phú Quốc làm nơi tổ chức sự kiện không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, mà phản ánh rõ vai trò ngày càng quan trọng của đảo ngọc trong bức tranh du lịch quốc gia.

Karolina Agnieszka Muskus (áo trắng ở giữa) là vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia.

Phú Quốc hiện là trung tâm du lịch biển đảo tiêu biểu, hội tụ đầy đủ lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng hiện đại và hệ sinh thái du lịch đồng bộ. Địa phương từng bước khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm quốc gia và quốc tế, hướng tới APEC 2027. Sự kiện được đánh giá là cơ hội mang tính lịch sử, đặt ra không ít thách thức cho Phú Quốc.

Việc liên tục thu hút các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế, cùng hàng loạt danh hiệu uy tín do các tổ chức du lịch toàn cầu trao tặng, cho thấy đảo ngọc đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới.

APEC không chỉ là một sự kiện đơn lẻ, mà được kỳ vọng sẽ góp phần định hình chân dung phát triển của Phú Quốc trong một đến hai năm tới, ở một tầm cao mới.

Trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027, Phú Quốc thể hiện tinh thần "thần tốc để tiến vượt", không chỉ phát triển nhanh mà còn hướng tới phát triển xanh, bền vững, văn minh và gìn giữ bản sắc văn hóa.

"Phú Quốc hôm nay không chỉ là nơi chứng kiến khoảnh khắc 20 triệu lượt khách, mà còn là hình ảnh đại diện sinh động cho giai đoạn phát triển mới của du lịch Việt Nam: xanh hơn, bền vững hơn và chất lượng cao hơn", đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh.

Du khách lặn biển, chèo SUP, thưởng thức hải sản tươi ngon khi đến Phú Quốc. Ảnh: Vinh Gấu.

Động lực cho vai trò này đến từ đà phục hồi mạnh mẽ của du lịch Phú Quốc. Lũy kế 11 tháng năm 2025, đảo đón gần 7,6 triệu lượt khách, tăng 35,2% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm 4,7%. Riêng khách quốc tế đạt 1,86 triệu lượt, tăng 93,6%, vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Cả năm nay, Phú Quốc ước đón 8,14 triệu lượt khách, tổng thu đạt 43.879 tỷ đồng , tăng 104% so với năm 2024.

Sự tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố như thời tiết nắng ấm phù hợp với dòng khách trú đông từ Nga, Hàn Quốc và Đông Âu; chính sách miễn thị thực 30 ngày; cùng mạng lưới đường bay quốc tế trực tiếp ngày càng mở rộng.

Hiện du khách quốc tế đến Phú Quốc đến từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các đường bay kết nối trực tiếp tới Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Thượng Hải, Mông Cổ, Kazakhstan và nhiều chuyến charter từ châu Âu, Trung Đông, Nam Á và Nga.

Theo Agoda, lượng tìm kiếm về Phú Quốc tăng 266% so với năm 2024, giúp đảo tiếp tục được vinh danh là điểm đến được yêu thích nhất năm 2025.

Trong năm nay, Phú Quốc liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng quốc tế như top 3 hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á (Condé Nast Traveler), hòn đảo đẹp thứ hai thế giới (Travel + Leisure), top điểm đến tốt nhất châu Á (DestinAsian), Top 5 điểm đến phát triển nhanh nhất Đông Nam Á (Travel Off Path).

Cuối tháng 10, kênh CNBC dẫn báo cáo Unpack'26 - The Trends in Travel của Expedia, Hotels.com và Vrbo cho biết Phú Quốc đứng thứ 4 trong top 10 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2026, với lượng tìm kiếm tăng 53%, là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong bảng xếp hạng này.

Tạp chí Marie Claire Hàn Quốc đăng tải những bức ảnh mang tinh thần mùa hè của Seulgi - thành viên của nhóm nhạc nữ Red Velvet - tại Phú Quốc hồi tháng 5. Ảnh: @marieclairekorea.

Khoảnh khắc chạm mốc 20 triệu lượt khách được ghi dấu bằng chuyến bay của hãng LOT Polish Airlines từ Ba Lan, đưa hơn 200 du khách quốc tế đến Phú Quốc chiều 15/12. Vị khách thứ 20 triệu là Karolina Agnieszka Muskus, quốc tịch Ba Lan.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai chính sách miễn visa cho nhiều thị trường trọng điểm, trong đó có Ba Lan. Động lực này góp phần thúc đẩy dòng khách châu Âu và khẳng định nỗ lực cải thiện môi trường du lịch, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam.