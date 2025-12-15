Những chiếc dép bỏ lại bãi biển sau vụ xả súng ở Australia

Những vật dụng cá nhân như giày, dép xỏ ngón và đồ chơi trẻ em bị bỏ lại khi người dân và du khách tháo chạy khỏi bãi biển Bondi (Australia) trong vụ xả súng đẫm máu.

Những vật dụng cá nhân bị bỏ lại khi đám đông tháo chạy khỏi bãi biển Bondi tối 14/12 được thu thập, xếp dọc bờ biển. Ảnh: Reuters.

Tối Chủ nhật (14/12, giờ địa phương), bãi biển Bondi nổi tiếng của Sydney (Australia) chìm trong không khí mùa hè dễ chịu. Hàng nghìn người dân và du khách đổ về đây tắm biển lúc hoàng hôn, tận hưởng làn nước lấp lánh trong ánh chiều tà, theo AP.

Gần đó, lễ hội Hanukkah của cộng đồng Do Thái thu hút hơn 1.000 người, gồm nhiều gia đình thuộc các tín ngưỡng khác nhau. Họ tổ chức các hoạt động như vẽ mặt cho trẻ em, phát kem, chiếu phim ngoài trời và khu vui chơi với động vật.

Không khí yên bình nhanh chóng bị phá vỡ.

Trong nhiều phút liên tiếp, tiếng súng vang lên dồn dập. Đám đông hoảng loạn la hét, kéo nhau chạy trốn vào các tòa nhà, chui xuống gầm bàn, lẩn vào những con hẻm ven biển.

Khăn tắm, chăn picnic, dép xỏ ngón và nhiều vật dụng cá nhân bị bỏ lại ngổn ngang trên cát khi mọi người tháo chạy để giữ mạng sống.

Bãi biển Bondi ngổn ngang sau vụ xả súng đẫm máu tối 14/12. Ảnh: Sydney Morning Hearld.

Vụ xả súng khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Sự việc gây chấn động dư luận Australia không chỉ bởi quy mô mà còn vì xảy ra tại một địa điểm vốn được xem là biểu tượng cho lối sống cởi mở, thân thiện và thư thái của quốc gia này.

Bondi là bãi biển nổi tiếng nhất Australia, từng là bối cảnh của chương trình truyền hình thực tế dài tập Bondi Rescue về lực lượng cứu hộ biển. Nơi đây cũng là điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế vào dịp Giáng sinh, nhất là những người trẻ du lịch bụi.

Gần đó, bãi Tamarama yên tĩnh hơn, cũng là điểm đến yêu thích của các gia đình và người yêu biển, đồng thời thu hút nhiều người đam mê lướt sóng nhờ những con sóng lớn.

Bondi còn có bể bơi nước mặn Bondi Icebergs gần 100 năm tuổi, nằm sát biển và thường xuyên được nước sóng tràn vào. Vé vào cửa tại đây là 9 AUD (khoảng 140.000 đồng), cho phép du khách vừa bơi lội vừa ngắm toàn cảnh biển Bondi.

Cảnh sát đi dọc bãi biển Bondi để thu thập bằng chứng, sáng 15/12. Ảnh: Reuters.

Sáng 15/12, thời điểm Bondi thường đông đúc người chạy bộ, bơi lội, lướt sóng và dạo biển, khu vực này trở nên vắng lặng lạ thường dưới bầu trời xám xịt và mưa lất phất. Phần lớn bãi biển bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng cá nhân còn sót lại như các đôi dép Crocs, một xe đẩy trẻ em và ghế ngồi ôtô dành cho trẻ nhỏ. Gió mạnh vào buổi tối làm đổ các ô che và hàng rào, càng làm tăng cảm giác hoang tàn sau vụ thảm sát.

"Thật đau lòng, vì Bondi là nơi của cộng đồng, của sự kết nối giữa con người", bà Heather Norland nói với ABC khi đang đưa chồng và các con rời nhà hàng đúng lúc nghe thấy tiếng súng.

Du khách người Đức tên Max, gần như năm nào cũng đến Sydney cùng vợ và hai con, cho biết gia đình anh đã đi chơi cả ngày và quyết định về nhà sớm trước khi ra bãi biển. Quyết định ngẫu nhiên này có thể đã cứu mạng họ.

Khi đóng cửa căn hộ thuê ở Bondi, cách bãi biển chỉ vài mét, họ nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng vang lên.

"Tôi không bao giờ ngờ điều này lại xảy ra. Đây là một bãi biển rất đẹp, nơi mọi người chơi thể thao, quây quần bên gia đình. Điều này sẽ để lại một ký ức đau thương", anh nói.

Người dân ngồi dọc bờ biển Bondi sau vụ xả súng kinh hoàng, sáng 15/12. Ảnh: Reuters.

Sau vụ tấn công, ban tổ chức sự kiện đón giao thừa Bondi đang cân nhắc việc có tiếp tục tổ chức lễ hội bán vé hay không.

Đây dự kiến là lần đầu trong hơn một thập kỷ, một sự kiện đón năm mới quy mô lớn được tổ chức tại bãi biển này, với khoảng 15.000 người tham dự.

Công ty Fuzzy Operations, đơn vị được Hội đồng Waverley thuê điều hành sự kiện, cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát và chính quyền địa phương.

