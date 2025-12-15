Hà Nội, TP.HCM 'trên bàn cân' khách ngoại

Hà Nội với những con ngõ cổ kính hay TP.HCM với đại lộ rợp bóng cây, 2 đô thị lớn nhất Việt Nam thường được xem là "điểm chạm" đầu tiên của du khách quốc tế.

Du khách Australia khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM). Ảnh: Linh Huỳnh.

Việt Nam được xem là "ngôi sao du lịch" của Đông Nam Á với đủ yếu tố hấp dẫn: bãi biển đẹp, lịch sử lâu đời, văn hóa đa dạng và ẩm thực nổi tiếng toàn cầu.

Trong đó, Hà Nội và TP.HCM vừa mang dáng dấp quốc tế, vừa rất "Việt Nam", nhưng lại khác biệt rõ rệt về nhịp sống, không gian và tinh thần đô thị, theo tạp chí du lịch Lonely Planet.

Hà Nội khiến người ta quay lại

Joe Bindloss, nhà báo và tác giả sách hướng dẫn du lịch, lần đầu đến Hà Nội từ những năm 1990. Ba thập kỷ sau, ông vẫn không ngừng quay lại.

"Hà Nội thực sự cuốn hút", Bindloss viết.

Từ những cốc bia hơi mát lạnh, các ban nhạc trẻ khuấy động sàn diễn ở Hanoi Rock City, đến những biểu tượng trên các công trình và dấu tích của triều Nguyễn, thủ đô của Việt Nam mang đến cảm giác vừa sôi động vừa trầm mặc. Sau hàng chục năm ghé thăm, Hà Nội vẫn khiến ông bất ngờ.

Trong cuộc "so găng" với TP.HCM để giành cảm tình của du khách quốc tế lần đầu đến Việt Nam, cả hai thành phố đều phức tạp, nhiều lớp lang và giàu bản sắc.

Những người bán hàng rong ở Hà Nội. Ảnh: Bien Nguyen.

Ngay từ chuyến đi đầu tiên, Hà Nội đã khiến Bindloss choáng ngợp, đôi khi theo đúng nghĩa đen, bởi dòng xe máy dày đặc.

Để cảm nhận rõ nhất nhịp sống thành phố, ông gợi ý du khách dạo quanh khu phố cổ vào sáng sớm, nơi người bán hàng gánh rau quả trên quang gánh, xe xích lô chở khách len lỏi qua các con phố và những cụ già râu bạc chơi cờ trước những ngôi nhà ống có ban công.

Theo ông, "chất" Hà Nội nằm ở cảm giác. Tại thành phố đa văn hóa này, nhịp sống chậm rãi giao thoa. Điều đó thể hiện rõ nhất trong bữa ăn, khi thực khách thưởng thức bún, phở, thịt ba chỉ ăn kèm bún, bánh cuốn, bánh mì, bên ly cà phê đậm, bia tươi hay thậm chí là rượu rắn.

Hà Nội cũng là nơi dễ dàng "trượt" vào dòng chảy lịch sử. Từ Hoàng thành Thăng Long, hồ Hoàn Kiếm với truyền thuyết gươm thần, đến đền Bạch Mã, đền Hai Bà Trưng hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám nghìn năm tuổi, các di tích neo giữ thành phố trong không gian nghi lễ và truyền thống.

Phố cổ Hà Nội đong đúc người dân và du khách. Ảnh: Craven A.

Dù TP.HCM có lợi thế về các điểm tham quan liên quan đến chiến tranh, Bindloss cho rằng Hà Nội vượt trội về hệ thống bảo tàng, từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đến Nhà tù Hỏa Lò hay Bảo tàng Dân tộc học, những điểm dừng lý tưởng để hiểu đất nước trước khi đi xa hơn.

Ngoài ra, Hà Nội còn ghi điểm nhờ sự thú vị thuần túy. Du khách có thể nhâm nhi cà phê trứng trong quán kiểu Pháp, ăn "street food" (thức ăn đường phố) miền Bắc suốt đêm, ngắm skyline từ quán bar trên cao hay ngồi ghế nhựa ở ngã tư bia hơi.

Theo Bindloss, đây là nơi khuyến khích con người tận hưởng du lịch một cách trọn vẹn.

Về vị trí, Hà Nội là cửa ngõ đến vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, vùng núi Tây Bắc hay cố đô Huế. "Bắt đầu hành trình ở Hà Nội, chuyến đi của bạn sẽ giàu trải nghiệm hơn", ông nhận định, đồng thời nhấn mạnh chi phí ăn uống, lưu trú và giải trí tại đây nhìn chung thấp hơn TP.HCM.

Từ Hà Nội, du khách quốc tế có thể di chuyển đến vịnh Hạ Long. Ảnh: Lonely Planet.

TP.HCM cơ hội và nhịp sống trẻ

Trái ngược với quan điểm trên, James Pham, biên tập viên điểm đến Đông Nam Á của Lonely Planet, sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, cho rằng thành phố này là nơi "đáng sống" hơn.

Nếu Hà Nội có gần 1.000 năm lịch sử, TP.HCM ra đời muộn hơn từ cuối thế kỷ XVII lại bù đắp bằng hạ tầng hiện đại, diện mạo rực rỡ và đời sống về đêm sôi động.

Theo James, Hà Nội giống "người anh cả truyền thống", còn TP.HCM là "người em trẻ trung, thời thượng".

Nhà hát TP.HCM. Ảnh: Adrien Jean.

Dù dân số gần gấp đôi Hà Nội, khu trung tâm TP.HCM lại mang vẻ thanh lịch với các đại lộ rợp cây, trái ngược sự đông đúc thường trực của phố cổ Hà Nội. Các điểm tham quan trải rộng trên không gian thoáng đãng, từ Nhà hát Lớn, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, đến khu Chợ Lớn đậm màu sắc Hoa.

Theo James, TP.HCM mang cảm giác trẻ trung rõ rệt. Sinh viên và người lao động từ khắp nơi đổ về tìm cơ hội học tập, việc làm. Chịu ảnh hưởng mạnh từ phương Tây, đặc biệt Pháp và Mỹ, người dân thành phố cởi mở, sẵn sàng đón nhận thay đổi. Đây cũng là nơi nhiều xu hướng mới manh nha hình thành.

Sự đa dạng ấy tạo nên một trong những "bản đồ ẩm thực" phong phú nhất Việt Nam. Tại TP.HCM, thực khách có thể ăn phở, bún chả kiểu Hà Nội, bún bò Huế, bánh xèo miền Tây hay cơm tấm đặc trưng của thành phố. Gần đồng bằng sông Cửu Long, ẩm thực nơi đây nhẹ nhàng hơn, nhiều rau thơm, trái cây và hải sản.

TP.HCM được nhận xét sở hữu nguồn năng lượng trẻ trung, "quyến rũ khó cưỡng". Ảnh: David Bokuchava.

Yếu tố thời tiết cũng là lợi thế. TP.HCM nóng quanh năm nhưng ổn định, chỉ có mùa mưa và mùa khô, trong khi Hà Nội có mùa đông lạnh, thậm chí rét buốt. Ông cũng cho rằng chất lượng không khí tại Hà Nội đôi lúc kém hơn đáng kể.

Về kết nối, TP.HCM là cửa ngõ đến địa đạo Củ Chi, đồng bằng sông Cửu Long, Vũng Tàu, Mũi Né và các đảo như Phú Quốc, Côn Đảo, với sân bay quốc tế lớn, nhiều chuyến bay và giá vé cạnh tranh.

"Những người mê văn hóa, lịch sử có thể chọn Hà Nội. Nhưng nếu muốn tận hưởng cuộc sống năng động, tôi hẹn gặp bạn ở TP.HCM", James kết luận.

Quán bánh xèo bán nhiều món đặc sản ở TP.HCM. Ảnh: Adrien Jean.