Ảnh đi chợ Bến Thành 'tuyệt đối điện ảnh' của diễn viên Đài Loan

Ngày 7/12, diễn viên Đài Loan Lâm Bách Hoành chia sẻ loạt ảnh trong chuyến công tác tại TP.HCM . Anh gây chú ý với ngoại hình điển trai và nụ cười rạng rỡ khi xuất hiện tại chợ Bến Thành. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng trạng thái bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt: "Great time in Vietnam! Thank you for your passion and see you next time!" (tạm dịch: Thật tuyệt khi ở Việt Nam! Cảm ơn mọi người vì sự nhiệt tình và hẹn gặp lại!) kèm lời nhắn "Cảm ơn mọi người!".

Lâm Bách Hoành thưởng thức chè tại một quầy hàng trong chợ, mua thêm măng cụt và chôm chôm. Nam diễn viên đi cùng ê-kíp và tranh thủ thực hiện một bộ ảnh tại chợ Bến Thành.

Lâm Bách Hoành đến TP.HCM sáng 4/12 để tham gia các hoạt động quảng bá cho phim điện ảnh 96 phút sinh tử. Tác phẩm thuộc thể loại hành động, xoay quanh vụ đe dọa đánh bom tinh vi trên chuyến tàu cao tốc từ Đài Bắc đến Cao Hùng. Lâm Bách Hoành thủ vai cựu chuyên gia gỡ bom Tống Khang Nhân.

Anh gây thích thú khi ghi lại những khoảnh khắc đời thường trên đường phố TP.HCM, tạo dáng bên quầy bánh mì và xe máy. Đây đều là những hình ảnh đặc trưng của đô thị Việt Nam.

Loạt ảnh mang lại cảm giác gần gũi, nam diễn viên như hòa mình vào nhịp sống sôi động của thành phố.

Lâm Bách Hoành, 37 tuổi, có niềm đam mê với nghệ thuật từ khi còn là học sinh. Anh thử sức với ca hát thông qua một cuộc thi âm nhạc ở trường.

Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với tác phẩm Somewhere I Have Never Traveled. Nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và khán giả.

Nhờ bộ phim, anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Loan.

Khán giả Việt biết đến Lâm Bách Hoành thông qua bộ phim điện ảnh Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà (2023). Tác phẩm nhanh chóng gây sốt ở nhiều quốc gia tại châu Á. Lâm Bách Hoành thủ vai Mao Mao, đóng cặp với Hứa Quang Hán.