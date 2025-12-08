Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ảnh đi chợ Bến Thành 'tuyệt đối điện ảnh' của diễn viên Đài Loan

  • Thứ hai, 8/12/2025 10:46 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Lâm Bách Hoành thu hút chú ý khi dạo chợ Bến Thành và chụp hình tại các gian hàng. Nam diễn viên có mặt tại TP.HCM để tham gia hoạt động quảng bá cho bộ phim điện ảnh mới.

Lam Bach Hoanh, Dai Loan, TP.HCM anh 1Lam Bach Hoanh, Dai Loan, TP.HCM anh 2

Ngày 7/12, diễn viên Đài Loan Lâm Bách Hoành chia sẻ loạt ảnh trong chuyến công tác tại TP.HCM. Anh gây chú ý với ngoại hình điển trai và nụ cười rạng rỡ khi xuất hiện tại chợ Bến Thành. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng trạng thái bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt: "Great time in Vietnam! Thank you for your passion and see you next time!" (tạm dịch: Thật tuyệt khi ở Việt Nam! Cảm ơn mọi người vì sự nhiệt tình và hẹn gặp lại!) kèm lời nhắn "Cảm ơn mọi người!".

Lam Bach Hoanh, Dai Loan, TP.HCM anh 3Lam Bach Hoanh, Dai Loan, TP.HCM anh 4

Lâm Bách Hoành thưởng thức chè tại một quầy hàng trong chợ, mua thêm măng cụt và chôm chôm. Nam diễn viên đi cùng ê-kíp và tranh thủ thực hiện một bộ ảnh tại chợ Bến Thành.

Lam Bach Hoanh, Dai Loan, TP.HCM anh 5Lam Bach Hoanh, Dai Loan, TP.HCM anh 6

Lâm Bách Hoành đến TP.HCM sáng 4/12 để tham gia các hoạt động quảng bá cho phim điện ảnh 96 phút sinh tử. Tác phẩm thuộc thể loại hành động, xoay quanh vụ đe dọa đánh bom tinh vi trên chuyến tàu cao tốc từ Đài Bắc đến Cao Hùng. Lâm Bách Hoành thủ vai cựu chuyên gia gỡ bom Tống Khang Nhân.

Lam Bach Hoanh, Dai Loan, TP.HCM anh 7Lam Bach Hoanh, Dai Loan, TP.HCM anh 8

Anh gây thích thú khi ghi lại những khoảnh khắc đời thường trên đường phố TP.HCM, tạo dáng bên quầy bánh mì và xe máy. Đây đều là những hình ảnh đặc trưng của đô thị Việt Nam.

Lam Bach Hoanh, Dai Loan, TP.HCM anh 9Lam Bach Hoanh, Dai Loan, TP.HCM anh 10Lam Bach Hoanh, Dai Loan, TP.HCM anh 11

Loạt ảnh mang lại cảm giác gần gũi, nam diễn viên như hòa mình vào nhịp sống sôi động của thành phố.

Lâm Bách Hoành, 37 tuổi, có niềm đam mê với nghệ thuật từ khi còn là học sinh. Anh thử sức với ca hát thông qua một cuộc thi âm nhạc ở trường.

Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với tác phẩm Somewhere I Have Never Traveled. Nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và khán giả.

Nhờ bộ phim, anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Loan.

Khán giả Việt biết đến Lâm Bách Hoành thông qua bộ phim điện ảnh Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà (2023). Tác phẩm nhanh chóng gây sốt ở nhiều quốc gia tại châu Á. Lâm Bách Hoành thủ vai Mao Mao, đóng cặp với Hứa Quang Hán.

Châu Sa

Ảnh: Lâm Bách Hoành

