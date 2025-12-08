Tấp nập khách ngoại đến TP.HCM 'săn' quần áo, mỹ phẩm

Nhiều cửa hàng quần áo tại TP.HCM sản xuất sản phẩm size lớn, nhắm đến tệp khách quốc tế đến Việt Nam "săn sale". Có nơi, khách ngoại chiến 60% tổng lượng khách mùa cuối năm.

Hai du khách quốc tế mua quần áo tại một trung tâm thương mại ở phường Sài Gòn (TP.HCM). Ảnh: Linh Huỳnh.

Sau Black Friday, nhiều thương hiệu thời trang tại trung tâm thương mại TP.HCM tiếp tục "sale đậm" dịp cuối năm.

Đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành), nơi quy tụ hơn 50 thương hiệu thời trang nội địa (local brand) như Miều, Cara Club, Secodee, Mys.P..., treo biển giảm giá và tung bộ sưu tập mới.

Đây cũng là dịp mua sắm quen thuộc của nhiều khách quốc tế tại Việt Nam. Nhiều năm qua, thành phố nổi lên như "thiên đường" mua sắm với nhiều local brand trẻ trung, giá cả phải chăng.

"Hóa đơn quần áo của tôi tổng cộng 30 triệu đồng, vượt dự tính, phải mua thêm một vali để chứa", Himari (27 tuổi), một du khách Nhật Bản, nói với Tri Thức - Znews.

Himari, nữ du khách Nhật Bản, đi từng cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành) tối ngày 6/12 để chọn quần áo. Ảnh: Trúc Hồ.

"Mua sắm ở TP.HCM rẻ hơn Thái Lan, Singapore gần một nửa"

Từ 17h, du khách quốc tế bắt đầu đổ về các trung tâm thương mại và tuyến đường "thời trang", Himari cũng không ngoại lệ. Cô đã tìm hiểu về nhiều local brand ở TP.HCM trên Instagram và TikTok, mỗi tối đều dành 3-4 tiếng "săn sale".

"Mục đích du lịch của tôi là mua sắm. Giá cả ở TP.HCM rẻ hơn Thái Lan, Singapore và Nhật Bản gần một nửa, khi sale lại càng rẻ. Chất lượng không thua kém. Áo thun local brand Thái Lan giá 800-1.000 baht/chiếc (khoảng 650.000-800.000 đồng), giá đó ở Việt Nam có thể mua 2-3 chiếc", Himari cho biết.

Càng về tối, lượng khách quốc tế đến trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm thành phố càng đông. Ảnh: Trúc Hồ.

Đến TP.HCM du lịch kết hợp mua sắm, Ji-ah (26 tuổi, du khách Hàn Quốc) cho rằng đây là dịp hời khi trúng đợt sale "sập sàn" hàng hiệu lẫn local brand. Cô tranh thủ sắm quần áo, mỹ phẩm cho bản thân và làm quà cho người thân. Chi hơn chục triệu đồng cho Adidas, H&M, HLA..., cô chưa có ý định dừng lại.

"Ở Hàn Quốc, hàng hiệu giảm 10-30%, nhưng Việt Nam có sản phẩm giảm gần 50%. Các local brand thiết kế trẻ trung, màu sắc tươi tắn và hợp phong cách tôi. Chúng rẻ hơn quần áo bày bán nơi tôi sống. Khu vực mua sắm cũng gọn gàng, không quá tải như Bangkok (Thái Lan) khiến tôi thoải mái chọn lựa", Ji-ah nói.

Tuy nhiên, nữ du khách cho rằng ngành hàng mỹ phẩm trong trung tâm thương mại chưa đa dạng phân khúc, đa phần là mỹ phẩm high-end (cao cấp), để mua mỹ phẩm drugstore (ý nói sản phẩm bình dân - PV), cô phải tìm cửa hàng gần đó.

Nam du khách Đức mua sắm tại trung tâm thương mại chiều ngày 7/12. Ảnh: Trúc Hồ.

Đến trung tâm thương mại từ sớm để tránh đông đúc, Dominik (30 tuổi, du khách Đức) mua sắm quần áo và giày thể thao tổng cộng 5 triệu đồng, gồm một quần, 3 áo thun và 2 đôi giày. Anh không tin mình có thể mua nhiều đồ với mức giá rẻ đến vậy.

"Một người bạn đã giới thiệu rằng TP.HCM mua sắm rất rẻ, quả không sai. Giá cho 2 chiếc áo thun local brand chưa đến 700.000 đồng, ở Đức không có giá này, cũng rẻ hơn gấp nhiều lần so với Mỹ. Hàng sale nhưng có sản phẩm mẫu mã vẫn bắt mắt, nhiều phong cách", Dominik bày tỏ.

Nam du khách chỉ mua sắm một lần ở trung tâm thương mại vì thiếu cửa hàng miễn thuế và không phải cửa hàng nào cũng hoàn thuế. Những ngày sau, anh sẽ mua sắm bên ngoài.

Mùa khách quốc tế đông nhất năm

"Đây là mùa đông khách quốc tế nhất năm, lượng khách tăng khoảng 10% so với năm trước, đa phần là Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và châu Âu. Trong khi khách Việt lại có xu hướng giảm", Andy, quản lý một cửa hàng thời trang Việt Nam tại Vincom Đồng Khởi, chia sẻ.

Cửa hàng chạy chương trình sale cuối năm đến 50% từ đầu tháng 12. Mặt hàng áp dụng chương trình là bộ sưu tập tháng 6-9, mẫu còn ít size và tồn kho. Để thu hút du khách quốc tế, cửa hàng đã sản xuất một số mặt hàng size lớn, thiết kế tinh tế và giá "mềm" hơn thương hiệu quốc tế.

"Một số sản phẩm hết mẫu sau vài ngày giảm giá. Tuy nhiên, đợt sale cuối năm diễn ra cùng với City Sale đợt 2, hàng hiệu giảm mạnh nên sức cạnh tranh cao hơn các năm trước. Khi vào trung tâm thương mại, khách quốc tế dễ bị thu hút bởi thương hiệu quốc tế", Andy nói.

Nhiều local brand trên đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành) lần lượt dán banner End of season sale. Ảnh: Trúc Hồ.

Đại diện một thương hiệu giày thể thao tại Saigon Centre cho biết trong quý cuối của năm, doanh thu từ du khách quốc tế chiếm phần lớn. Ngoài mua lẻ, khách còn mua số lượng nhiều.

Từ năm 2023 đến nay, thời điểm cuối năm đều đông khách ngoại "săn" đồ, năm nay đông hơn nhờ sale chồng sale. Vì thời gian khuyến mãi dài, lượng khách trải đều, không quá tải. Hiện cửa hàng đủ điều kiện hoàn thuế VAT với hóa đơn từ 2 triệu.

Trên đường Nguyễn Trãi (phường Sài Gòn), một local brand cũng đón khách quốc tế liên tục nhờ sản phẩm hiện đại, ứng dụng. Theo Hà Vi, đại diện cửa hàng, mùa sale năm nay, lượng khách quốc tế đang chiếm 60% trên tổng khách, châu Á là thị trường chủ yếu. Cửa hàng đang giảm giá 30-50% tùy sản phẩm.

"Mỗi ngày, có khoảng 100-200 khách quốc tế ghé mua, ít hơn năm trước, nhưng doanh thu lại 'nhỉnh'. Năm nay, cửa hàng ra mắt mẫu mã phù hợp nhiều đối tượng, lứa tuổi để đẩy nhanh sức bán vào thời điểm này", cô nói.

Một local brand phong cách năng động trên đường Nguyễn Trãi (phường Sài Gòn). Ảnh: Trúc Hồ.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, đến năm 2030, du lịch mua sắm vẫn được xác định là một trong những sản phẩm chính mang lại nguồn thu du lịch chủ yếu. Định hướng tăng chi tiêu mua sắm của du khách quốc tế ngắn hạn là phát triển các hệ thống cửa hàng miễn thuế, trung tâm thương mại, khu phức hợp.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, tiến sĩ Hyejin Park, giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn (Đại học RMIT Việt Nam), cho rằng TP.HCM cần đa dạng phân khúc sản phẩm và đẩy mạnh các cửa hàng miễn thuế ở trung tâm để thúc đẩy chi tiêu của du khách quốc tế.

Tính đến 11 tháng năm 2025, Việt Nam đạt 19,15 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,9% so với cùng kỳ, vượt 18 triệu lượt năm 2019. Ba địa phương đón nhiều khách quốc tế nhất vẫn là TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.