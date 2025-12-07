Loạt nước 'trải thảm' đón khách Trung Quốc

Làn sóng khách Trung Quốc tìm điểm đến thay thế Nhật Bản đang thúc đẩy nhiều quốc gia nới visa, tăng đường bay và nâng trải nghiệm để giành lợi thế du lịch.

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024 Ảnh: Linh Huỳnh.

Sau các khuyến cáo hạn chế tới Nhật Bản, dòng khách du lịch Trung Quốc đang dịch chuyển mạnh sang những điểm đến lân cận. Từ Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan tới Nga, nhiều quốc gia gấp rút nới visa, tăng chuyến bay và tung chiến dịch quảng bá để hút “kho vàng” khách Trung.

Campuchia là một trong những quốc gia sớm có mặt tại đường đua giành khách Trung. Tân Hoa Xã đưa tin xứ chùa tháp vừa ban hành văn bản chính thức thí điểm chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc từ 15/6 đến 15/10/2026. Theo đó, du khách Trung Quốc nhập cảnh từ Trung Quốc được lưu trú tối đa 14 ngày, không cần xin visa hay đóng bất kỳ khoản phí nào, chỉ cần hoàn thiện tờ khai điện tử và được phép nhập cảnh nhiều lần trong thời gian thử nghiệm 4 tháng.

Ngay sau thông tin này, nhu cầu tìm kiếm du lịch Campuchia tăng đột biến. Dữ liệu từ các nền tảng trực tuyến cho thấy lượng tìm kiếm chuyến bay từ nhiều thành phố Trung Quốc đến Campuchia tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Du khách tham quan Angkor Wat, ngày 15/4. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trên Ctrip, lượt tìm kiếm từ khóa liên quan đến Campuchia tăng 20% chỉ trong một ngày. Qunar.com ghi nhận lượng tìm kiếm chuyến bay tới Phnom Penh và Siem Reap tăng mạnh, đặc biệt các đường bay từ Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến, Quảng Châu và Hạ Môn, với nhiều mức giá dưới 1.000 nhân dân tệ, thậm chí dưới 500 nhân dân tệ ở một số chặng. Lượt tìm kiếm đến Siem Reap, nơi có quần thể Angkor Wat, cũng tăng gấp nhiều lần so với trước đó.

Theo Tongcheng Travel, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến sáng 3/12, mức độ phổ biến tìm kiếm các tuyến bay từ Trung Quốc đến Campuchia tăng hơn 100% so với cùng kỳ. Trước đó, việc đi lại giữa Trung Quốc và Campuchia vốn đã khá thuận lợi với các hình thức visa điện tử hoặc visa cửa khẩu. Thống kê của Bộ Du lịch Campuchia cho thấy từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, nước này đã đón khoảng một triệu lượt khách Trung Quốc.

Giới quan sát cho rằng chính sách miễn thị thực trùng với các mùa cao điểm như kỳ nghỉ hè và Quốc khánh Trung Quốc sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng đáng kể. Đại diện Spring Airlines Travel nhận định Campuchia đang tận dụng tốt lợi thế di sản thế giới và vị trí địa lý để bứt tốc thu hút khách Trung Quốc trong năm tới.

Khách Trung Quốc sẵn sàng trở lại với các chuyến du lịch nước ngoài. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Không riêng Campuchia, làn sóng “đi đâu sau Nhật Bản” đang lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cái tên được nhắc đến như Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và cả Nga. Dữ liệu của Tongcheng Travel cho thấy từ tháng 11, lượng đặt phòng khách sạn tại Phnom Penh tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cuộc cạnh tranh này, Hàn Quốc nổi lên như điểm đến hưởng lợi rõ rệt. Hai tuần cuối tháng 11, lượng đặt phòng khách sạn tại Hàn Quốc tăng hơn 240% so với cùng kỳ, tập trung ở Seoul, Jeju và Busan.

Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng hơn 110%, với TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng là những điểm đến được quan tâm nhiều nhất, trong khi Indonesia tăng hơn 130% với tâm điểm là khu vực Greater Jakarta.

Thái Lan và Nga cũng nhanh chóng nhập cuộc. Tổng cục Du lịch Thái Lan phát đi thông điệp chào đón khách Trung Quốc cùng chương trình “Trusted Thailand” nhằm nâng cao trải nghiệm an toàn và thuận tiện. Tại Nga, theo sắc lệnh do Tổng thống Vladimir Putin ký, cho phép công dân Trung Quốc nhập cảnh không cần thị thực trong 30 ngày đến hết 14/9/2026; động thái này ngay lập tức kích hoạt làn sóng tìm kiếm và đặt tour, nhiều gói cho dịp Tết Nguyên đán đã sớm kín chỗ.

Khách du lịch Trung Quốc chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok vào tháng 3/2024. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh châu Á, các điểm đến mùa đông tại Trung Á và châu Âu cũng ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng. Kazakhstan chứng kiến lượng đặt vé máy bay và phòng khách sạn tăng mạnh, trong khi Đức, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Tây Ban Nha - những nơi có các khu trượt tuyết nổi tiếng - báo cáo mức tăng đặt phòng lên tới 200-300% so với cùng kỳ. Cùng lúc, nhu cầu di chuyển dịp Tết từ các nước Đông Nam Á về Trung Quốc cũng tăng đáng kể.

Theo Viện Nghiên cứu Đồng Thành, hiệu ứng “thay thế Nhật Bản” đã tăng tốc từ cuối tháng 11. Hàn Quốc và Indonesia được xem là những bên hưởng lợi lớn nhất tại châu Á, trong khi Kazakhstan và Bắc Âu dần trở thành lựa chọn mới cho du lịch mùa đông. Xu hướng này cho thấy cuộc đua thu hút khách Trung Quốc đang nóng hơn bao giờ hết, với các quốc gia sẵn sàng “trải thảm đỏ” bằng chính sách visa, giá vé và sản phẩm du lịch để giành lợi thế.