'Giải oan' chiếc mác quần áo bị chỉ trích của người leo núi Trung Quốc

Người phụ nữ Trung Quốc gây tranh luận khi đăng video leo núi với chiếc mác quần áo còn nguyên, bị nghi mặc rồi trả hàng. Cô giải thích chiếc mác in thông tin trẻ em mất tích.

Video leo núi của Deng cho thấy chiếc mác còn gắn trên balo, khiến cô bị chỉ trích vì nghi lợi dụng chính sách đổi trả của hãng.

Deng, sống tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đăng video leo núi trong đó chiếc mác trên balo lộ rõ, nhanh chóng tạo làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người mỉa mai cô cố tình giữ mác quần áo để sử dụng rồi trả hàng, thậm chí lục lại video cũ cho rằng bộ đồ trượt tuyết của cô cũng còn nguyên mác, SCMP đưa tin.

Tại Trung Quốc, chính sách đổi trả 7 ngày không cần lý do khiến một số người lạm dụng, coi các cửa hàng trực tuyến như "tủ đồ miễn phí". Mùa mua sắm 11/11 năm nay, nhiều nhà bán hàng phải gắn mác vải cỡ lớn hoặc khóa kéo mini để hạn chế hành vi trục lợi.

Deng nói cô bị tấn công vô cớ, đối mặt cả bình luận về ngoại hình và kỳ thị vùng miền. Trong video phản hồi, cô giải thích chiếc balo được mua từ tháng 9, bộ đồ trượt tuyết mua từ 2023, đều đã quá hạn đổi trả. Cô giữ lại mác vì trên đó in thông tin trẻ em mất tích.

Một chiếc mác in thông tin về bé trai họ Li, kèm ảnh, dữ liệu cá nhân và số liên lạc của cha mẹ.

Cô đưa ra một chiếc mác in ảnh bé trai họ Li, kèm thông tin cá nhân và số liên lạc của gia đình. Đại diện thương hiệu NO1NW sau đó gửi lời cảm ơn Deng, cho biết dự án in thông tin trẻ em mất tích lên mác quần áo là hoạt động thiện nguyện đơn vị duy trì suốt 4 năm.

Mác được in dựa trên dữ liệu công khai từ các tổ chức tìm kiếm người mất tích và cập nhật mỗi một đến hai năm. Khách hàng mang theo các mác trong những chuyến đi vô tình giúp mở rộng phạm vi tìm kiếm. "Lan tỏa càng rộng, hy vọng càng lớn", ông nói.

Để ghi nhận sự ủng hộ, thương hiệu đã gửi tặng Deng một bộ đồ trượt tuyết, mũ và nhiều chiếc mác rời. Cô cho biết đã nhận lời xin lỗi từ một số người từng chỉ trích và sẽ tiếp tục mang những chiếc mác trong những chuyến leo núi, trượt tuyết.

"Mong mọi người lý trí hơn, đừng tấn công cá nhân khi chưa có bằng chứng", Deng nói.

Những chiếc mác quần áo giúp nâng cao nhận thức về trẻ em mất tích.

Sự việc thu hút hơn 8 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Một người bình luận: "Mác quần áo không phải thước đo đạo đức. Chúng ta cần ít định kiến hơn và nhiều sự tin tưởng, cảm thông hơn.”

Ước tính mỗi năm Trung Quốc có khoảng 10.000-200.000 trẻ bị buôn bán, nhưng con số thực khó xác định do thiếu dữ liệu đầy đủ và minh bạch.