Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

'Giải oan' chiếc mác quần áo bị chỉ trích của người leo núi Trung Quốc

  • Thứ bảy, 6/12/2025 18:14 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Người phụ nữ Trung Quốc gây tranh luận khi đăng video leo núi với chiếc mác quần áo còn nguyên, bị nghi mặc rồi trả hàng. Cô giải thích chiếc mác in thông tin trẻ em mất tích.

Video leo núi của Deng cho thấy chiếc mác còn gắn trên balo, khiến cô bị chỉ trích vì nghi lợi dụng chính sách đổi trả của hãng.

Deng, sống tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đăng video leo núi trong đó chiếc mác trên balo lộ rõ, nhanh chóng tạo làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người mỉa mai cô cố tình giữ mác quần áo để sử dụng rồi trả hàng, thậm chí lục lại video cũ cho rằng bộ đồ trượt tuyết của cô cũng còn nguyên mác, SCMP đưa tin.

Tại Trung Quốc, chính sách đổi trả 7 ngày không cần lý do khiến một số người lạm dụng, coi các cửa hàng trực tuyến như "tủ đồ miễn phí". Mùa mua sắm 11/11 năm nay, nhiều nhà bán hàng phải gắn mác vải cỡ lớn hoặc khóa kéo mini để hạn chế hành vi trục lợi.

Deng nói cô bị tấn công vô cớ, đối mặt cả bình luận về ngoại hình và kỳ thị vùng miền. Trong video phản hồi, cô giải thích chiếc balo được mua từ tháng 9, bộ đồ trượt tuyết mua từ 2023, đều đã quá hạn đổi trả. Cô giữ lại mác vì trên đó in thông tin trẻ em mất tích.

mac quan ao, leo nui anh 1

Một chiếc mác in thông tin về bé trai họ Li, kèm ảnh, dữ liệu cá nhân và số liên lạc của cha mẹ.

Cô đưa ra một chiếc mác in ảnh bé trai họ Li, kèm thông tin cá nhân và số liên lạc của gia đình. Đại diện thương hiệu NO1NW sau đó gửi lời cảm ơn Deng, cho biết dự án in thông tin trẻ em mất tích lên mác quần áo là hoạt động thiện nguyện đơn vị duy trì suốt 4 năm.

Mác được in dựa trên dữ liệu công khai từ các tổ chức tìm kiếm người mất tích và cập nhật mỗi một đến hai năm. Khách hàng mang theo các mác trong những chuyến đi vô tình giúp mở rộng phạm vi tìm kiếm. "Lan tỏa càng rộng, hy vọng càng lớn", ông nói.

Để ghi nhận sự ủng hộ, thương hiệu đã gửi tặng Deng một bộ đồ trượt tuyết, mũ và nhiều chiếc mác rời. Cô cho biết đã nhận lời xin lỗi từ một số người từng chỉ trích và sẽ tiếp tục mang những chiếc mác trong những chuyến leo núi, trượt tuyết.

"Mong mọi người lý trí hơn, đừng tấn công cá nhân khi chưa có bằng chứng", Deng nói.

mac quan ao, leo nui anh 2

Những chiếc mác quần áo giúp nâng cao nhận thức về trẻ em mất tích.

Sự việc thu hút hơn 8 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Một người bình luận: "Mác quần áo không phải thước đo đạo đức. Chúng ta cần ít định kiến hơn và nhiều sự tin tưởng, cảm thông hơn.”

Ước tính mỗi năm Trung Quốc có khoảng 10.000-200.000 trẻ bị buôn bán, nhưng con số thực khó xác định do thiếu dữ liệu đầy đủ và minh bạch.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Hiểm họa từ trekking ghép đoàn, tìm người lạ đồng hành

Sự việc nữ du khách tố bị quấy rối khi trekking khiến nhiều người lo ngại về mức độ an toàn. Nhu cầu trekking tăng nhanh trong khi kiểm soát lỏng lẻo dễ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

27:1610 hôm qua

Trên cung trekking 'chưa bao giờ hết hot' ở Tây Bắc

Cuối năm, đỉnh Lùng Cúng (Lào Cai) trở thành một trong những cung trekking đông khách nhất Tây Bắc nhờ cảnh sắc đa dạng, mùa lá phong và cỏ cháy đặc trưng.

37:2237 hôm qua

Cô gái tố bị người dẫn tour ôm, đòi hôn khi đi trekking

"Tôi hoảng sợ, chỉ biết kêu cứu trong vô vọng", T.L., nạn nhân trong vụ việc quấy rối khi trekking đỉnh Phu Sa Phìn, nhớ lại trải nghiệm đáng sợ vừa qua.

16:08 3/12/2025

Đan Châu

Ảnh: SCMP

mác quần áo leo núi mác quần áo leo núi leo núi Trung Quốc Trung Quốc người leo núi núi Trung Quốc chiếc mác trẻ em mất tích trẻ em

    Đọc tiếp

    Khach quoc te den Viet Nam dong chua tung thay hinh anh

    Khách quốc tế đến Việt Nam đông chưa từng thấy

    3 giờ trước 15:55 6/12/2025

    0

    Việt Nam đón hơn 19,1 triệu khách quốc tế trong 11 tháng đầu năm 2025, tăng 20,9% so với cùng kỳ, vượt kỷ lục 18 triệu lượt năm 2019, đánh dấu giai đoạn bùng nổ du lịch chưa từng có.

    Do xo check-in doi co 'sieu thuc' o Quang Ninh hinh anh

    Đổ xô check-in đồi cỏ 'siêu thực' ở Quảng Ninh

    5 giờ trước 14:41 6/12/2025

    0

    Mùa cỏ cháy rực rỡ trên đỉnh Phượng Hoàng, Quảng Ninh kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1 hàng năm thu hút du khách đến chinh phục, dựng lều cắm trại qua đêm ngắm đồi cỏ độc đáo này.

    Bangkok dong khach quoc te nhat the gioi hinh anh

    Bangkok đông khách quốc tế nhất thế giới

    5 giờ trước 13:51 6/12/2025

    0

    Trong top 100 điểm đến thành phố hàng đầu 2025 do Euromonitor International công bố, Bangkok tiếp tục giữ vị trí thành phố đón nhiều khách quốc tế nhất thế giới với 30,3 triệu lượt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý