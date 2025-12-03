Cô gái tố bị người dẫn tour ôm, đòi hôn khi đi trekking

"Tôi hoảng sợ, chỉ biết kêu cứu trong vô vọng", T.L., nạn nhân trong vụ việc quấy rối khi trekking đỉnh Phu Sa Phìn, nhớ lại trải nghiệm đáng sợ vừa qua.

T.L. cho biết cô bị leader L. tách ra khỏi đoàn. Ảnh: NVCC.

Ngày 3/12, mạng xã hội lan truyền bài viết của T.L. (sinh năm 1997, Đồng Nai) về trải nghiệm không tốt khi tham gia trekking Phu Sa Phìn (đỉnh núi cao nhất của dãy Tà Xùa, Lào Cai) ngày 21-23/11. Đây cũng là lần leo núi đường dài đầu tiên ở khu vực phía Bắc của nữ du khách.

Trong bài, T.L. tố người dẫn đoàn (leader) và porter (người phụ trách khuân vác hành lý cho đoàn) đã vi phạm nghiêm trọng tín nhiệm và an toàn cá nhân của khách hàng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, T.L. cho biết sức khỏe tinh thần đang dần ổn định nhưng vẫn hoảng sợ mỗi khi nghĩ đến sự việc vừa qua.

Theo lời kể của T.L., cô mua gói chinh phục đỉnh Phu Sa Phìn 3 ngày 2 đêm do T.B. Trekking tổ chức. Đơn vị quảng bá người dẫn đoàn và porter đều là người bản địa, thông thuộc địa hình, đặc biệt là trẻ trung, năng động. Tin lời quảng cáo, T.L. cùng hai người bạn khác quyết định chi số tiền 2,95 triệu đồng/người để chinh phục độ cao và thưởng thức cảnh quan hùng vĩ.

Tuy nhiên, nhóm bạn lại không được hỗ trợ như cam kết, đặc biệt leader tên G.A.T.L. có hành vi quấy rối nữ du khách khiến trải nghiệm không như ý.

"Người này cố tình tách tôi ra khỏi đoàn và có những hành vi xâm phạm như liên tục sờ má, ôm và đòi hôn dù tôi tỏ ra khó chịu, thậm chí đe dọa sẽ dẫn tôi đi hướng khác nếu không nghe theo. Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ biết kêu cứu với hy vọng nhóm phía trước nghe thấy", T.L. nói.

Bài xin lỗi đính kèm hình ảnh nhân sự được nhắc đến trong vụ việc.

T.L. cho biết thêm không riêng leader, porter tên T. cũng có hành vi không chuẩn mực khi cố ép các khách nữ trong đoàn uống rượu "một cách mạnh bạo".



"Họ ép đến mức tôi phải bật khóc và được hai nam du khách khác trong đoàn giải cứu. Mình là con gái đi giữa rừng núi hoang vu nên không có nhu cầu uống chất kích thích để giữ tinh thần tỉnh táo", cô cho hay.

Điều đáng nói, sau khi chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội, T.L. phát hiện nhiều nữ du khách khác cũng từng trải qua tình huống tương tự, song không dám lên tiếng.

Trước sức ép của dư luận, phía T.B. Trekking sau đó đã đăng bài viết xin lỗi, thừa nhận hành vi sai trái của nhân sự. Đơn vị cho biết đã chấm dứt hợp tác với hai người bị tố là T. và L. Tuy nhiên, cách công ty xử lý tiếp tục gây tranh cãi.

Người đại diện thừa nhận chỉ đưa ra quy định về cách ứng xử với khách hàng "bằng lời nói" đối với leader và porter, không có văn bản, quy trình hay hệ thống giám sát minh bạch; đồng thời không cung cấp bằng chứng rõ ràng về việc sa thải như đã cam kết. T.L. cho biết sự thiếu minh bạch này khiến nữ du khách từ chối hoàn tiền và yêu cầu công ty công bố biện pháp xử lý cụ thể.

Sau trải nghiệm không đáng có, T.L. cho biết vẫn không từ bỏ đam mê trekking nhưng coi đây là bài học đắt giá. Nữ du khách rút kinh nghiệm chọn đơn vị chuyên nghiệp, có hợp đồng rõ ràng, bảo hiểm đầy đủ và đội ngũ dẫn đoàn được đào tạo chuẩn mực, cho những hành trình chinh phục sau này.

Khi bài viết được lan truyền, nhiều thành viên cộng đồng leo núi cũng khuyến cáo người mới bắt đầu trekking nên ưu tiên các tour có quy trình bảo vệ khách hàng rõ ràng để tránh rủi ro tương tự. Vụ việc lần này cho thấy sự minh bạch trong cách các công ty trekking quản lý nhân sự xử lý sự cố.

Nếu không có hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ và trách nhiệm giải trình cụ thể, những cam kết "miệng" từ phía đơn vị tổ chức rất dễ bị bỏ ngỏ, khiến người tham gia tour không được bảo vệ đúng mức trong những tình huống rủi ro trên núi.