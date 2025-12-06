Bangkok đông khách quốc tế nhất thế giới

Trong top 100 điểm đến thành phố hàng đầu 2025 do Euromonitor International công bố, Bangkok tiếp tục giữ vị trí thành phố đón nhiều khách quốc tế nhất thế giới với 30,3 triệu lượt.

Nhóm du khách quốc tế đang chụp ảnh check-in từ trên cao tại một khách sạn ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Reuters.

Theo hãng phân tích dữ liệu Euromonitor International, Bangkok (Thái Lan) tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu về lượng khách quốc tế năm nay, ước tính đón 30,3 triệu lượt. Thành tích này khẳng định vị thế của Bangkok, vốn một lần nữa là thành phố hàng đầu về chính sách du lịch và mức độ hấp dẫn.

Thủ đô Thái Lan vẫn giữ vững vị thế điểm đến hàng đầu nhờ sức hấp dẫn văn hóa - ẩm thực đặc trưng, nhịp sống sôi động suốt 24 giờ, cùng nỗ lực không ngừng làm mới mình. Bangkok liên tục giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, từ những khu phố nghệ thuật, quán cà phê độc đáo, bar rooftop đến các trải nghiệm văn hóa bản địa được làm mới theo thị hiếu giới trẻ.

Trong khi đó, kinh đô ánh sáng Paris (Pháp) được vinh danh là thành phố hấp dẫn nhất thế giới năm thứ năm liên tiếp. Việc Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại và lượng lớn người hâm mộ đổ về sau chức vô địch Champions League đầu tiên của PSG đã tạo nên một năm bùng nổ cho du lịch Paris.

Theo báo cáo, Paris đạt điểm cao nhờ chính sách du lịch hiệu quả cùng hạ tầng được đầu tư tốt. Châu Âu tiếp tục thống trị bảng xếp hạng khi có tới 6 thành phố trong top 10: Madrid (xếp thứ 2), Rome (xếp thứ 4), Milan (xếp thứ 5), Amsterdam (xếp thứ 7) và Barcelona (xếp thứ 8).

Khung cảnh bên trong nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ hỏa hoạn lịch sử. Ảnh: Reuters.

Trái lại, London (Anh) tiếp tục tụt hạng, từ vị trí 13 năm ngoái xuống 18 năm nay, đứng giữa Hong Kong (xếp thứ 17) và Kyoto (xếp thứ 19). Dù có hạ tầng du lịch tốt (xếp thứ 4 toàn cầu), London bị đánh giá thấp ở chính sách du lịch, an toàn và bền vững.

Top 10 thành phố hấp dẫn nhất thế giới 2025 lần lượt là Paris, Madrid, Tokyo, Rome, Milan, New York, Amsterdam, Barcelona, Singapore, Seoul.

Trong đó, Tokyo (Nhật Bản) không chỉ thu hút du khách mà còn xếp thứ 3 toàn cầu về hạ tầng du lịch. Thành phố đang đẩy mạnh đầu tư cho sân bay Narita với kế hoạch xây dựng đường băng thứ ba và kéo dài đường băng thứ hai nhằm tăng gấp đôi công suất vào năm 2039.

New York tiếp tục là thành phố duy nhất của Mỹ nằm trong top 10, giữ vị trí thứ 6. Los Angeles tăng 5 bậc lên hạng 13. Orlando, dù không thuộc nhóm dẫn đầu về lượng khách quốc tế, lại xếp số 1 thế giới về hiệu suất du lịch nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Việc khai trương công viên chủ đề Epic Universe tại Universal Orlando Resort từ tháng 5, cùng với loạt nâng cấp lớn tại SeaWorld và Disney World, là cú hích quan trọng. Thành phố này cũng là địa điểm tổ chức sáu trận đấu của FIFA Club World Cup năm nay.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có 5 thành phố góp mặt trong top 10 thành phố đón khách quốc tế nhiều nhất thế giới, cho thấy sức bật rõ rệt sau giai đoạn phục hồi du lịch. Hong Kong đứng thứ 2 với 23,2 triệu lượt khách, London xếp thứ 3 (22,7 triệu) và Macao - "Las Vegas của Trung Quốc" - giữ vị trí thứ 4 (20,4 triệu), Istanbul theo sau với 19,7 triệu lượt khách. Một số thành phố khác cũng góp mặt trong top 10 là Dubai (19,5 triệu), Mecca (8,7 triệu), Antalya (18,6 triệu), Paris (18,3 triệu), Kuala Lumpur (17,3 triệu).

Nhóm du khách đến từ Trung Quốc đang chụp ảnh trước chùa Wat Arun ở Bangkok, Thái Lan, ảnh chụp 21/11/2024. Ảnh: Reuters.

Báo cáo của Euromonitor International nhấn mạnh rằng các điểm đến đang chuyển hướng từ mục tiêu tăng số lượng sang tối ưu giá trị. Các thành phố muốn thu hút nhóm du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và có hành vi bền vững hơn với môi trường - văn hóa sở tại.

"Những lo ngại an ninh, lưu lượng khách tăng nhanh, tình trạng quá tải du lịch và áp lực lạm phát" khiến nhiều điểm đến thay đổi mức phí vào cửa và đẩy nhanh quá trình áp dụng hệ thống ủy quyền du lịch điện tử, Euromonitor cho biết. Xu hướng này dự kiến ảnh hưởng lâu dài đến sức hấp dẫn của các thành phố.

Năm 2025, Anh và Mỹ đã điều chỉnh tăng phí nhập cảnh, trong khi EU chuẩn bị triển khai Hệ thống Ủy quyền Du lịch châu Âu (ETIAS) với mức phí cao hơn trong năm tới. Nhật Bản cũng cân nhắc tăng phí visa và áp dụng hệ thống ủy quyền điện tử mới vào khoảng năm 2028.