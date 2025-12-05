Trên cung trekking 'chưa bao giờ hết hot' ở Tây Bắc

Cuối năm, đỉnh Lùng Cúng (Lào Cai) trở thành một trong những cung trekking đông khách nhất Tây Bắc nhờ cảnh sắc đa dạng, mùa lá phong và cỏ cháy đặc trưng.

Du khách check-in biển mây trên cung đường trekking đỉnh Lùng Cúng.

Cuối tháng 11, đầu tháng 12 đánh dấu mùa khô ở khu vực Tây Bắc, tỷ lệ "săn" mây cao, các cung có lá phong bắt đầu chuyển màu tạo nên khung cảnh đẹp nhất năm, trong đó có đỉnh Lùng Cúng.

Lượng khách đổ về tăng đột biến khiến hàng loạt cung núi rơi vào tình trạng "cháy lán ngủ" ngay trên đỉnh, du khách phải đặt chỗ từ rất sớm.

Đỉnh Lùng Cúng cao 2.913 m, nằm trong top 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Bùi Văn Chuyên, 24 tuổi, trưởng nhóm Dấu chân tự do, chuyên các tour leo núi (trekking) Tây Bắc, đánh giá lượng khách trekking Lùng Cúng tăng mạnh trong năm nay, nhất là trong 5 năm gần đây. Mạng xã hội góp phần lớn vào sự bùng nổ này, đặc biệt vào những tháng cao điểm của Lùng Cúng (tháng 10-12).

"Nếu mỗi năm chỉ có dịp đi một lần và muốn trọn vẹn nhất, Lùng Cúng là lựa chọn khó bỏ qua", Chuyên nói với Tri Thức - Znews.

Cảnh sắc thiên nhiên choáng ngợp trên cung trekking đỉnh Lùng Cúng.

Theo Chuyên, Lùng Cúng "chưa bao giờ hết hot". Mỗi mùa đỉnh núi lại có một nét đẹp riêng. Từ tháng 10 đến 12, khách đổ về nhiều nhất để ngắm lá phong cổ thụ đổi màu. Hay cuối tháng 12 là mùa cỏ cháy khi hoàng hôn phủ ánh vàng lên triền núi.

Cung trekking dài khoảng 18 km trong hai ngày một đêm, độ khó trung bình. Nhưng với nhiều người mới, thử thách lớn nhất không nằm ở kỹ thuật mà ở cảm xúc, đặc biệt tại đỉnh 1, nơi từng có chiếc xích đu nổi tiếng.

Tưởng đã chạm giới hạn gần đến đỉnh, nhưng khi ngẩng lên, du khách lại thấy thêm một ngọn núi nữa và đoàn người đang leo lên. Đó là cảm giác vừa mệt vừa hụt hẫng khi hiểu rằng vẫn phải leo tiếp mới tới được đích.

Nhiều người nản và muốn dừng lại, nhưng cũng có người tự "xốc lại tinh thần", quyết tâm trở thành một trong những "hình nhân lổm ngổm" từ xa trông thấy.

Khung cảnh trời đất "hòa vào làm một" trên hành trình chinh phục Lùng Cúng.

Đại diện UBND xã Nậm Có cho biết trung bình mỗi tuần cao điểm đỉnh Lùng Cúng đón 300-400 khách. Riêng giữa tháng 11 vừa qua, thời tiết thuận lợi nên lượng khách tăng lên khoảng 600 người khiến khu vực quá tải.

Trên núi có 3 khu lán trại chính phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của du khách. Các lán nằm ở ba vị trí khác nhau, cách đỉnh núi 2-3 km và cách nhau vài cây số trên cung đường trekking. Nhiều lán được người dân, hợp tác xã cải tạo lại từ chòi nghỉ của người chăn thả gia súc.

Để đảm bảo an toàn và phù hợp thể lực, nhóm luôn hỏi kỹ du khách trước khi nhận tour, như "từng trekking" hay "có chơi thể thao không". Chuyên chia những người mới thành hai nhóm: có tập luyện và hoàn toàn không vận động.

Nhờ vậy, nhiều người nhận ra mình chưa sẵn sàng và xin hoãn để tập luyện. Ngược lại, những ai có thể lực tốt được khuyến khích tham gia.

Những con dốc trên cung trekking Lùng Cúng.

Bên cạnh tổ chức tour, nhóm cũng chú trọng bảo vệ môi trường. Trước mỗi chuyến đi, họ phổ biến quy định không xả rác; giảm sử dụng nhựa dùng một lần, thay thế bằng bát đĩa gia đình, mẹt lót lá dong, lá chuối hay gói xôi bằng lá rừng.

Điện tại lán nghỉ chỉ bật từ 19h-22h, tận dụng ánh sáng tự nhiên. "Không hái hoa, không bẻ cành, chỉ ngắm chứ không sở hữu" là nguyên tắc Chuyên luôn nhắc nhở du khách.

Từ tháng 10, du khách đổ xô trekking đỉnh Lùng Cúng.

Trong tương lai, anh muốn đẩy mạnh trải nghiệm tại Lùng Cúng, hi vọng hoạt động trekking có thể góp phần hỗ trợ nông sản địa phương như táo mèo, cốm Tú Lệ, nếp nương.

"Tiềm năng của Lùng Cúng có thể đi xa hơn nếu có sự phối hợp giữa chính quyền, chủ lán và các đơn vị tổ chức, để vừa phát triển du lịch an toàn, hiệu quả, vừa bảo vệ rừng bền vững", anh nói.

Dải ngân hà trên đỉnh Lùng Cúng.