Tâm lý sau trào lưu 'du lịch trộm mía' ở Trung Quốc

Trả tiền để được đóng vai kẻ trộm trái cây là xu hướng đang lên ở Trung Quốc. Đằng sau trò vui là câu chuyện về tâm lý người trẻ, ký ức làng quê và nền kinh tế trải nghiệm nông thôn.

Du khách trải nghiệm trộm mía hợp pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: @MeishanSugarcaneBrotherXiaoDongjiang.

Từ cuối tháng 11, cánh đồng mía ở thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bất ngờ trở thành điểm đến hút khách.

Theo Red Star News, mỗi tối có hàng nghìn người từ các thành phố lân cận đổ về đây để tham gia trải nghiệm “trộm mía hợp pháp”. Khách phải trả vé vào cổng, sau đó mỗi cây mía “trộm được” sẽ tính tiền riêng.

Chủ vườn và người dân địa phương đóng vai “bảo vệ tuần tra”, cầm đèn pin rượt đuổi, tạo cảm giác hồi hộp như đang chơi một trò đuổi bắt ngoài đời thực. Nhiều video ghi lại cảnh người lớn chạy lom khom giữa ruộng mía trong đêm thu hút hàng triệu lượt xem trên Douyin.

Vườn mía Trung Quốc bùng nổ 'dịch vụ làm… kẻ trộm' Một vườn mía ở Trung Quốc bất ngờ thành điểm check-in quốc dân nhờ mô hình độc lạ: khách trả tiền để tự "đi trộm", còn chủ vườn hóa thân thành người truy bắt. Có ngày nơi này đón hơn 10.000 lượt người.

Tại sao muốn "đi trộm"?

Không chỉ mía, một số địa phương khác ở Tứ Xuyên, Hà Bắc hay Chiết Giang cũng xuất hiện mô hình tương tự với cam, táo hoặc quýt. Theo China Times, ở vài nơi, chủ vườn còn treo biển “tự phục vụ trộm trái cây”, kèm mã QR để khách tự quét mã thanh toán sau khi hái, thay vì phải có người giám sát trực tiếp. Sự “vô lý có tổ chức” này lại trở thành yếu tố khiến nhiều người tò mò và muốn thử.

Thực tế, trò “trộm trái cây” không phải là hiện tượng hoàn toàn mới. Tạp chí The World of Chinese (trụ sở tại Bắc Kinh) cho hay trải nghiệm “ăn trộm hợp pháp” hiện nay gợi lại một truyền thống dân gian đã tồn tại 1.400 năm ở một số vùng nông thôn Trung Quốc, nơi thanh niên trong làng rủ nhau sang vườn hàng xóm “trộm rau” (hay còn gọi là 偷菜/tōucài) trong đêm lễ hội như một nghi thức mang lại may mắn.

Ngày cao điểm, vườn mía ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đón hơn 10.000 "tên trộm". Ảnh: Red Star News.

Các nhà quan sát Trung Quốc cho rằng sức hút của trào lưu trước hết đến từ tâm lý “phá luật an toàn”.

Tờ Huxiu phân tích ở tầng nông nhất, người trẻ đơn giản là đi mua một trải nghiệm “phá luật”. Bình thường, trộm trái cây của nông dân là hành vi sai trái, nhưng trong trò chơi này, “ăn trộm” được nông dân cho phép, giá lại niêm yết rõ ràng.

Trải nghiệm đó đủ để thỏa mãn hai thứ: một chút cảm giác nghịch ngợm bị dồn nén trong đời sống đô thị khuôn phép; và sự phấn khích khi được đóng vai nhân vật phản diện mà không cần gánh hậu quả đạo đức.

Ông Đồng, chủ vườn mía ở Tứ Xuyên, Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội. Ảnh: @MeishanSugarcaneBrotherXiaoDongjiang

Nhiều người tham gia nói trên Weibo và Douyin: “Mua một cây mía 10 tệ chẳng có gì vui, nhưng 10 tệ để được làm kẻ trộm hợp pháp thì đáng”.

Ở tầng sâu hơn là yếu tố hoài niệm. Theo The World of Chinese, hành vi “trộm rau, trộm trái” từng là một phần ký ức làng quê của nhiều thế hệ Trung Quốc, sau này còn được “game hóa” qua các trò chơi nông trại trên mạng xã hội vào cuối những năm 2000. Khi các trò chơi ảo dần thoái trào, trải nghiệm “trộm mía ngoài đời thật” được xem như phiên bản tái hiện ký ức tuổi thơ, nhưng ở dạng sống động và chân thực hơn.

Ở góc độ xã hội, trào lưu phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa người trẻ thành thị và nông thôn.

Chuyên gia nhận định, phần lớn người tham gia là sinh viên, nhân viên văn phòng, những người gần như không còn cơ hội tiếp xúc với ruộng vườn. Việc được lội bùn, tự tay chặt một cây mía hay hái quả trên cành trở thành trải nghiệm “chạm vào đất” hiếm hoi, khác xa những sản phẩm du lịch được đóng gói sẵn.

Cảnh báo

Từ phía nông dân, đây là một dạng kinh tế trải nghiệm chi phí thấp nhưng dễ gây chú ý.

Tencent News dẫn lời một chủ vườn cho biết thay vì chỉ bán nông sản theo cân với giá bấp bênh, việc mở cửa cho khách “trộm” giúp tăng lượng người tới, đồng thời biến ruộng vườn thành nội dung giải trí dễ lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, không phải mô hình nào cũng mang lại lợi nhuận. Khi hàng nghìn người cùng đổ vào một ruộng mía vốn chỉ thiết kế cho vài người làm việc, vấn đề an toàn lập tức nảy sinh.

Một số chủ ruộng thừa nhận mía bị giẫm gãy, trái cây bị ăn dở bỏ phí và vấn đề an toàn khiến họ sớm phải đóng cửa trải nghiệm.

Sự bùng nổ quá nhanh cũng kéo theo tranh cãi. Nhiều bài viết trên Huxiu và Guancha cảnh báo việc biến làng quê thành “sân chơi phá luật” cho dân thành phố có nguy cơ làm méo mó hình ảnh nông thôn, trong khi hạ tầng an toàn và vệ sinh chưa kịp đáp ứng lượng khách đông. Một số địa phương phải yêu cầu tạm dừng hoặc siết chặt hoạt động sau khi xuất hiện tai nạn nhỏ và tình trạng quá tải.