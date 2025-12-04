Hình ảnh nam thần Đài Loan đi chợ Bến Thành

Lâm Bách Hoành thu hút sự quan tâm khi xuất hiện tại chợ Bến Thành. Anh đang có mặt ở TP.HCM để tham dự hoạt động quảng bá phim điện ảnh "96 phút sinh tử".

Ngày 4/12, một tài khoản mạng tại Việt Nam đăng tải loạt hình ảnh Lâm Bách Hoành xuất hiện ở chợ Bến Thành (TP.HCM). Anh gây chú ý với vẻ ngoài điển trai và nụ cười rạng rỡ. Lâm Bách Hoành ghé mua một ít hoa quả như măng cụt, chôm chôm, sau đó thưởng thức món chè trong một cửa hàng. Nam diễn viên đi cùng ê-kíp. Anh tranh thủ thời gian để thực hiện một bộ hình tại chợ Bến Thành.

Lâm Bách Hoành đến TP.HCM vào sáng cùng ngày. Anh sẽ tham dự các hoạt động quảng bá phim điện ảnh 96 phút sinh tử tại đây. Tối cùng ngày, nam diễn viên sẽ có mặt tại một cụm rạp ở TP.HCM để giao lưu với người hâm mộ Việt Nam.

Lâm Bách Hoành thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở chợ Bến Thành. Ảnh: @tuyetcollection.

96 phút sinh tử là bộ phim hành động, kể câu chuyện về vụ đe dọa đánh bom tinh vi trên chuyến tàu sắt cao tốc từ Đài Bắc đến Cao Hùng, đồng thời hé lộ những ám ảnh quá khứ của cựu chuyên gia gỡ bom Tống Khang Nhân (Lâm Bách Hoành). Trước khi khởi chiếu rạp Việt, bộ phim từng làm dậy sóng phòng vé Trung Quốc, mang về 5 đề cử tại giải Kim Mã, đồng thời chiến thắng tại hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Lâm Bách Hoành sinh năm 1988, có niềm đam mê với nghệ thuật từ khi còn là học sinh. Anh thử sức với ca hát thông qua một cuộc thi âm nhạc ở trường. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với tác phẩm Somewhere I Have Never Traveled. Lâm Bách Hoành nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và khán giả. Nhờ bộ phim, anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Loan.

Năm 2016, Lâm Bách Hoành góp mặt trong bộ phim At Cafe 6. Vai diễn trong phim giúp anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Kim Mã lần thứ 53.

Khán giả Việt biết đến Lâm Bách Hoành thông qua bộ phim điện ảnh Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà (2023). Tác phẩm nhanh chóng gây sốt ở nhiều quốc gia tại châu Á. Lâm Bách Hoành thủ vai Mao Mao, đóng cặp với Hứa Quang Hán.