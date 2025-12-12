Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khách Việt vẫn 'loanh quanh' Phú Quốc, Đà Lạt dịp Tết dương

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 rơi vào thứ Năm kéo theo xu hướng nghỉ "bắc cầu" ngày 2/1 để tạo kỳ nghỉ 4 ngày. Trong đó, Đà Lạt, Phú Quốc vẫn không hết "hot".

Du khách đến từ TP.HCM "săn" ảnh mai anh đào Đà Lạt dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nhu cầu đặt tour Tết Dương lịch đang bước vào giai đoạn "nước rút" trong hai tuần cuối năm.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp Thị - Truyền Thông lữ hành Vietluxtour, cho biết đơn vị ghi nhận có đến 60% khách gia đình và bạn trẻ chủ động xin nghỉ thêm ngày thứ Sáu (2/1) để nối liền cuối tuần, tạo thành kỳ nghỉ 4 ngày. Điều này thay đổi hoàn toàn hành vi chọn tour, mở đường cho các lựa chọn bay hoặc di chuyển dài hơn.

Tỷ lệ lấp đầy cao, chi tiêu tăng

Bà Thu cho biết tour nước ngoài đã lấp đầy 90-95%, trong khi tour nội địa đạt khoảng 80% và dự kiến hoàn tất trong tuần tới vì khách Việt thường đặt cận ngày. Các tuyến Đông - Tây Bắc (Hà Giang, Sa Pa, Mộc Châu) dẫn đầu nhờ mùa hoa và săn mây; ở phía Nam, Phú QuốcPhan Thiết tiếp tục là lựa chọn quen thuộc.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách tăng trưởng 15-20%.

"Điểm sáng không chỉ nằm ở số lượng khách mà là doanh thu trung bình trên mỗi lượt khách tăng khoảng 15%, phản ánh xu hướng lựa chọn tour trung - cao cấp, coi trọng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hơn là giá rẻ", bà Thu nói.

Tại Công ty du lịch BestPrice Travel, tỷ lệ lấp đầy tour quốc tế đạt 78-82%, tăng 12% so với cùng kỳ 2024. Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc) và Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore) dẫn đầu nhờ thủ tục đơn giản, đường bay dày, chi phí hợp lý trong mùa cao điểm và chuỗi lễ hội cuối năm.

Tour nội địa đạt 70-75%, tăng nhẹ ở phân khúc nghỉ dưỡng và biển đảo như Phú Quốc, Đà Nẵng - Hội An, Sa Pa, Quy Nhơn.

Cách TP.HCM khoảng 160-180 km, Phan Thiết - Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) thu hút du khách vào các dịp lễ - Tết và cuối tuần nhờ hệ thống đường cao tốc kết nối. Ảnh: Linh Huỳnh.

Những top điểm đến trên khá tương đồng với dữ liệu tìm kiếm phòng trên nền tảng du lịch số Booking.com giai đoạn 1/10-15/11 (ngày lưu trú từ 20/12/2025 đến 5/1/2026).

Theo báo cáo, Phú Quốc là điểm đến được quan tâm nhất trong mùa lễ hội, theo sau là Đà Lạt, TP.HCM và Hà Nội. Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né vẫn là nhóm điểm đến thư giãn quen thuộc; Hội An và Sa Pa hút khách yêu văn hóa bản địa và không khí lạnh cuối năm; còn Bangkok, Tokyo và Seoul dẫn đầu nhu cầu du lịch nước ngoài.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel, cho biết những thông tin sạt lở tại Đà Lạt thời gian qua khiến một bộ phận khách gia đình cân nhắc kỹ hơn trước khi chọn nơi đây làm điểm đến. Đơn vị ghi nhận 10-15% khách đổi điểm đến hoặc đổi ngày, nhưng không xảy ra tình trạng hủy tour hàng loạt.

Các công ty lữ hành đã điều chỉnh lộ trình, tránh cung đường nguy cơ, tăng minh bạch thông tin và gợi ý các lựa chọn thay thế như Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột. "Dù có ảnh hưởng, nhu cầu Đà Lạt vẫn ổn định nhờ thời tiết đẹp dịp cuối năm và hệ sinh thái lưu trú dồi dào", ông Tú nhận định.

Mùa cỏ hồng dịp cuối năm tiếp tục thu hút du khách đến Đà Lạt sau mưa lũ, sạt lở. Ảnh: Đỗ Phan Anh, Bánh Gạo, Phan Quốc Dũng.

Tại Vietluxtour, lượng đặt tour Đà Lạt vẫn ổn định. Chỉ 5-10% khách đặt câu hỏi kỹ hơn về an toàn đường đi và vị trí lưu trú.

"Tỷ lệ hủy gần như bằng 0. Chúng tôi sàng lọc lại sản phẩm, chỉ làm việc với khách sạn ở vùng địa chất ổn định, không hợp tác với homestay cheo leo sườn đồi", bà Thu chia sẻ.

Khách "chi mạnh" cho tour Tết Nguyên đán

Thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng nhiệt từ đầu tháng 11 và hiện bước vào cao điểm. Nhiều gia đình tranh thủ kỳ nghỉ dài để tìm kiếm hành trình phục hồi sức khỏe, kết nối ba thế hệ.

Tại BestPrice Travel, nhu cầu tăng 15-18%, nổi bật ở tour Nhật-Hàn, châu Âu và các hành trình 6-8 ngày. Chi tiêu trung bình tăng 8-12% khi khách ưu tiên khách sạn 4-5 sao và tour wellness.

Vietluxtour ghi nhận xu hướng du lịch "tái tạo và gắn kết" trong dịp này. Các gia đình 3 thế hệ chọn nghỉ dài ngày, ưu tiên tour thiết kế riêng, xe riêng và lịch trình linh hoạt cho người già - trẻ nhỏ, hướng đến trải nghiệm thay vì vội vã "check-in".

Du khách Phillippines dạo phố Ông Đồ, đi chùa Ngọc Hoàng dịp Tết Nguyên Đán 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

"Khách chi tiêu kỹ hơn nhưng không dè sẻn. Họ để ý chất lượng bữa ăn, xe, bảo hiểm… và sẵn sàng trả thêm cho sự an tâm", bà Thu cho biết.

Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, dù du lịch nước ngoài tăng mạnh, tour nội địa vẫn chiếm 60% lượng khách dịp Tết. Chùm tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm tiếp tục dẫn đầu nhóm khách lẻ và doanh nghiệp; tour di sản miền Trung và hương vị Tết Bắc cũng hút khách. Nhu cầu "ăn Tết ở nước ngoài" tăng cao nhờ kỳ nghỉ dài.

Ông Vũ đồng thời cảnh báo tình trạng giả mạo fanpage lữ hành, rao voucher giảm 40-50%, yêu cầu đặt cọc rồi biến mất. Khách được khuyến cáo không chuyển khoản vào tài khoản cá nhân và chỉ làm việc với công ty có thương hiệu - địa chỉ rõ ràng, cảnh giác với các link lừa đảo "ClickFix".

Trong khi đó, khảo sát trên 35.000 khách Việt của BenThanh Tourist cho thấy một số điểm khác biệt: New Zealand đứng đầu top điểm đến nước ngoài, đạt 4.932 lượt, theo sau là Nhật Bản (4.388), Pháp (4.079), Hàn Quốc (3.562) và Trung Quốc đại lục (3.280). Singapore, Nam Phi, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ xếp tiếp theo.

Đáng chú ý, Thái Lan không vào top 10, phản ánh xu hướng tìm kiếm điểm đến mới, trải nghiệm sâu và khác biệt của khách Việt trong mùa Tết 2026.

Linh Huỳnh

Đà Lạt Phú Quốc Phú Quốc Tết Dương lịch Tết Bính Ngọ 2026 nghỉ Tết Thái Lan

