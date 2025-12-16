Loạt tuyến tàu hỏa nâng tầm du lịch chậm 2025

Tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô", đoàn tàu hạng sang Hoa Phượng Đỏ trở thành những điểm nhấn của ngành đường sắt Việt Nam trong năm 2025.

Đoàn tàu 'quý tộc' Hà Nội - Hải Phòng khiến khách Ấn Độ choáng ngợp Travel blogger người Ấn Độ Pitamber Shakya ngỡ ngàng trước vẻ sang trọng của đoàn tàu quý tộc "Hoa phượng đỏ".

Mạng lưới đường sắt Việt Nam hiện gồm 7 tuyến chính, tổng chiều dài 3.222 km, kết nối 23 tỉnh, thành với hơn 300 nhà ga trên cả nước.

Trong đó, tuyến đường sắt Bắc - Nam (Thống Nhất) của Việt Nam hai năm liên tiếp (2024, 2025) được tạp chí du lịch Lonely Planet bình chọn "tuyệt vời nhất thế giới".

Trong năm 2025, ngành đường sắt liên tục phối hợp các tỉnh/thành, doanh nghiệp lữ hành ra mắt các chuyến tàu mới, chất lượng cao, giúp nâng tầm trải nghiệm "du lịch chậm" của du khách, đồng thời dấu ấn cho dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp của ngành.

Bên trong toa tàu Ô Đống Mác được giới thiệu là "bảo tàng ký ức". Ảnh: The Hanoi Train.

Hà Nội 5 cửa ô

Tuyến 2 chiều: Hà Nội - Bắc Ninh

Đoàn tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" (The Hanoi Train) vận hành thương mại từ ngày 6/9. Tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, được thiết kế theo hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

Mỗi toa đều có diện tích 55 m2, gồm hai tầng chính và một tầng xép, mang phong cách riêng tái hiện ký ức, văn hóa và vẻ đẹp của Hà Nội qua từng thời kỳ.

Tuyến khai thác mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng", xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) với 2 chuyến mỗi ngày: sáng 8h-11h30 và chiều 13h30-17h.

Tại Bắc Ninh, du khách tham quan Đền Đô và trải nghiệm các hoạt động văn hóa địa phương. Giá vé 550.000-750.000 đồng/người, tùy thuộc toa tàu và dịch vụ đi kèm.

Cận cảnh bên trong đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ. Ảnh: Hiếu Nguyễn Trần.

Hoa Phượng Đỏ

Tuyến 2 chiều: Hà Nội - Hải Phòng

Toa tàu hạng sang trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy từ ngày 10/5, nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng. Đoàn tàu du lịch gồm 20 toa mới, hai toa VIP thiết kế theo phong cách Indochine, hòa quyện giữa kiến trúc Á - Âu.

Hạng vé đặc biệt tại toa VIP 34 chỗ có giá đầu tuần là 250.000 đồng, cuối tuần 300.000 đồng. Hành khách sẽ được phục vụ một loại đồ uống tự chọn trong hành trình.

Toa tàu 56 chỗ với ghế ngồi có thể xoay 180 độ, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi phù hợp. Các chi tiết nội thất được lựa chọn để mang lại cảm giác thoải mái cho hành khách trong suốt hành trình. Giá vé đầu tuần là 150.000 đồng mỗi vé, cuối tuần là 180.000 đồng.

Ngoài các toa 34 và 56 chỗ ngồi, tàu vẫn có các toa phổ thông với 64 chỗ, giá đầu tuần là 105.000 đồng và cuối tuần là 130.000 đồng.

Đến nay, tàu đã thực hiện 1.712 chuyến, phục vụ gần 841.000 lượt hành khách, với doanh thu đạt gần 102 tỷ đồng .

Lượng khách trung bình hơn 100.000 lượt mỗi tháng, riêng giai đoạn cao điểm mùa hè (tháng 5-8) thường xuyên vượt 134.000 lượt, thuộc nhóm sản phẩm vận tải - du lịch tăng trưởng nhanh nhất của ngành năm 2025.

Tàu liên vận Hà Nội - Nam Ninh được khôi phục sau 5 năm gián đoạn do Covid-19, hồi tháng 5. Ảnh: Xinhua/Lu Boan.

Tàu liên vận quốc tế

Tuyến 2 chiều: Việt Nam - Trung Quốc

Sau 5 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, tuyến tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung chính thức lăn bánh từ ngày 25/5, đánh dấu sự trở lại của hành trình du lịch xuyên biên giới bằng đường sắt.

Tàu MR1 xuất phát từ ga Gia Lâm lúc 21h20, đến Nam Ninh lúc 10h06 hôm sau. Chiều ngược lại, tàu MR2 rời ga Nam Ninh lúc 18h05 về tới ga Gia Lâm lúc 5h30 sáng hôm sau.

Vé tàu được bán trực tiếp tại các nhà ga và bán trực tuyến trên website của Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

Giá vé chặng Hà Nội - Nam Ninh khoảng một triệu đồng/lượt; chặng Hà Nội - Bắc Kinh khoảng 9,378 triệu đồng/lượt. Trẻ em dưới 4 tuổi được miễn vé, trẻ từ 4-12 tuổi được giảm 50% (mỗi người lớn được kèm một trẻ em). Nhóm khách từ 6 người trở lên sẽ được giảm 25% giá vé.

Từ ngày 2/12, hành khách đi tàu liên vận có thể sử dụng e-visa khi làm thủ tục qua cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn).

Tính đến ngày 10/12, tuyến liên vận đã đón 11.386 hành khách, trong đó khách Việt Nam chiếm 20%, Trung Quốc chiếm 75%, còn lại đến từ các quốc gia khác.

Đoàn tàu khách 13 toa xe chất lượng cao ứng dụng công nghệ tiên tiến, lần đầu tiên được sản xuất, đóng mới tại Việt Nam. Ảnh: Jinxin.

Tàu chất lượng cao

Tuyến: Hà Nội - Đồng Hới

Từ 10/8, ngành đường sắt đưa vào khai thác đoàn tàu khách chất lượng cao tuyến Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Trị), giá vé từ 600.000 - 1,1 triệu đồng một lượt cho các loại ghế ngồi và giường nằm.

Tàu QB1 khởi hành lúc 20h05 tại ga Hà Nội vào các ngày chẵn, đến ga Đồng Hới lúc 6h10 sáng hôm sau. Chiều ngược lại, tàu QB2 xuất phát lúc 15h20 tại ga Đồng Hới vào các ngày lẻ, đến Hà Nội lúc 4h15 sáng hôm sau.

Đoàn tàu gồm 13 toa khách do Công ty Vận tải đường sắt và Du lịch Jinxin Việt Nam đóng mới theo công nghệ Trung Quốc.

Tàu được trang bị WIFI, điều hòa có thể điều chỉnh nhiệt độ, ghế ngồi xoay 360 độ, giường nằm gắn tivi giải trí. Trang thiết bị được giới thiệu "hiện đại như khách sạn". Trước đó, mẫu tàu từng chạy thử trên tuyến TP.HCM - Nha Trang.