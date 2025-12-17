Báo Tây mách thời điểm 'vàng' du lịch Việt Nam

Trải dài dọc bờ biển phía đông của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam mang đến những trải nghiệm hấp dẫn quanh năm. Tuy nhiên, không phải mùa nào cũng thuận lợi như nhau cho du khách.

Khách Mỹ trải nghiệm cà phê vợt tại TP.HCM, tháng 7/2024. Ảnh: Phương Lâm.

Thời điểm du lịch Việt Nam phụ thuộc vào mục đích chuyến đi. Du khách hướng đến vùng biển miền Trung nên chọn giai đoạn khô ráo từ tháng 2-6, trong khi Phú Quốc có thời tiết đẹp nhất từ tháng 12 đến tháng 3.

Với trekking Tây Bắc, thời gian lý tưởng là tháng 10 đến tháng 3; còn tham quan vịnh Hạ Long bằng tàu nên đi vào tháng 3-4 hoặc 10-11 để tránh mưa bão và cao điểm du lịch.

Việt Nam có sự khác biệt khí hậu rõ rệt giữa các vùng. Mùa đông, Sa Pa có thể rét đậm, thậm chí có tuyết nhẹ, trong khi đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì nhiệt độ trên 27 độ C.

Tạp chí du lịch Lonely Planet "mách" du khách thời điểm lý tưởng tránh mưa bão để du lịch Việt Nam trọn vẹn.

Cao điểm du lịch biển

Thời điểm lý tưởng: Tháng 7-8

Đây là giai đoạn nóng ẩm và cao điểm du lịch tại Việt Nam, trùng với thời tiết thuận lợi cho các bãi biển miền Trung và kỳ nghỉ hè, khiến lượng khách nội địa lẫn quốc tế tăng mạnh.

Nhu cầu vé máy bay và lưu trú cao, giá phòng tại các điểm nghỉ dưỡng như Đà Nẵng, Nha Trang có thể tăng tới 50%, buộc du khách phải đặt sớm và chấp nhận tình trạng đông đúc.

Ở các vùng khác, thời tiết phổ biến là nóng ẩm, xen kẽ những trận mưa lớn do gió mùa hè, thậm chí xuất hiện bão dọc bờ biển. Miền Bắc kém thuận lợi cho du lịch khi mưa khiến các cung trekking lầy lội, còn Hà Nội và vịnh Hạ Long thường oi bức, mưa nhiều.

Tháng 8 trùng dịp lễ Vu Lan, với các nghi lễ và hoạt động lễ hội diễn ra tại nhiều chùa lớn ở Ninh Bình, TP.HCM và Hà Nội.

Hà Nội và TP.HCM

Thời điểm lý tưởng: Tháng 12 đến tháng 3 năm sau

Mùa đông ở Việt Nam thường khô ráo và mát mẻ hơn mùa hè, vùng núi phía Bắc có thể rét đậm. Đây là thời điểm thuận lợi để tham quan hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM nhờ thời tiết dễ chịu, độ ẩm thấp.

Du khách cũng có thể kết hợp khám phá đồng bằng sông Cửu Long và Phú Quốc, nơi trời ấm áp, ít mưa. Giai đoạn khô ráo từ tháng 1 đến tháng 3 phù hợp để tham quan các di tích ở Huế và Hội An.

Từ tháng 4, nhiệt độ miền Nam tăng cao gây cảm giác oi bức, trong khi mùa trekking tại vùng núi phía Bắc kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4, song ban đêm vào tháng 12 đến tháng 1 có thể khá lạnh.

Tết Nguyên đán thường rơi vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, là thời điểm di chuyển cao điểm, kéo theo giá vé và khách sạn tăng mạnh.

Bên cạnh đó, lễ hội hoa Đà Lạt tháng 12, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột tháng 3 và các hoạt động Giáng sinh tại Hà Nội, TP.HCM, Huế cũng là những điểm nhấn văn hóa trong mùa này.

Du lịch tránh đông

Thời điểm lý tưởng: Tháng 4-6 và tháng 9-11

Mùa thấp điểm tại Việt Nam rơi vào các giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa đông khô mát và mùa hè nóng ẩm. Từ tháng 4-6 và tháng 9-11, khi năm học diễn ra, lượng khách trong và ngoài nước giảm.

Thời tiết giai đoạn này thường không ổn định nhưng hiếm khi khắc nghiệt, với những ngày nắng đẹp xen kẽ mưa, đòi hỏi du khách chuẩn bị trang phục phù hợp.

Đây là thời điểm thuận lợi để tránh đông, tiết kiệm chi phí và khám phá nhiều vùng miền, bởi điều kiện thời tiết nhìn chung không quá xấu ở bất kỳ khu vực nào.

Tháng 10-11 đặc biệt thích hợp để tham quan các đảo và khối núi đá vôi quanh vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, khi nhiệt độ dễ chịu và số ngày khô ráo nhiều hơn ngày mưa.

Giai đoạn tháng 9-11 cũng được xem là lý tưởng cho các hoạt động trekking hoặc phượt xe máy ở vùng cao Sa Pa. Khi đó, ruộng bậc thang chuyển sang sắc vàng mùa lúa chín, thời tiết mát mẻ, đường đi bớt lầy lội và lượng du khách đã giảm so với mùa cao điểm hè.

Mùa lễ hội sôi động

Thời điểm lý tưởng: Tháng 4-11

Giai đoạn này trùng với nhiều lễ hội lớn trên cả nước. Festival Huế, tổ chức hai năm một lần vào các tháng 4, 5 hoặc 6, biến Hoàng thành Huế thành không gian lễ hội rực rỡ với âm nhạc và ánh sáng.

Lễ hội biển Nha Trang, diễn ra vào tháng 6 các năm chẵn, mang không khí sôi động tương tự.

Tháng 5, Phật tử Việt Nam tổ chức lễ Phật Đản với các buổi rước quy mô lớn, nổi bật tại Ninh Bình và TP.HCM. Những người yêu thích pháo hoa tập trung về Đà Nẵng vào tháng 6 hoặc 7 để tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế.

Trước mùa đông, ngày 2/9 là thời điểm đáng chú ý tại Hà Nội khi lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam diễn ra với các hoạt động diễu hành, bắn pháo hoa tại Quảng trường Ba Đình.

Trung Thu vào tháng 9 hoặc 10 mang đến không khí lễ hội và các món ăn truyền thống, trong khi lễ hội Ok Om Bok của người Khmer với các cuộc đua ghe ngo diễn ra tại đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 10 hoặc 11.

Mùa mưa bão

Thời điểm: Tháng 8-9

Mùa bão tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương kéo dài từ tháng 5-11, song ở Việt Nam, nguy cơ cao nhất tập trung trong giai đoạn tháng 8-9. Trung bình mỗi năm, cả nước chịu ảnh hưởng của 4-6 cơn bão, gây nguy cơ ngập lụt và gián đoạn giao thông, đặc biệt là hàng không và đường biển.

Tháng 9/2024, bão Yagi được ghi nhận là cơn bão nghiêm trọng nhất trong 30 năm đã gây thiệt hại lớn tại Hải Phòng.

Các khu vực chịu tác động mạnh nhất là dải ven biển phía Nam và vùng ven biển cực Bắc, trong đó có vịnh Hạ Long. Thời tiết thường khắc nghiệt nhất tại khu vực gần bờ, trong khi các vùng nội địa chủ yếu đối mặt với mưa lớn và nguy cơ mất điện cục bộ.

Đây là giai đoạn du khách cần thận trọng nhưng không quá lo ngại. Việc theo dõi sát dự báo thời tiết, ưu tiên các hoạt động trên đất liền và hạn chế đi tàu, bay nội địa hoặc tắm biển trong những ngày thời tiết xấu được khuyến nghị để đảm bảo an toàn.