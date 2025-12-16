Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Nam thần' SEA Games dạo chơi Thái Lan gây sốt mạng

  • Thứ ba, 16/12/2025 22:30 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Sau khi giành HCB tại SEA Games 33, Nguyễn Tiến Triển đăng tải loạt ảnh trải nghiệm ẩm thực và dạo phố Thái Lan. Những khoảnh khắc đời thường của anh thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Thai Lan, SEA Games, Nguyen Tien Trien anh 1Thai Lan, SEA Games, Nguyen Tien Trien anh 2

Ngày 16/12, Nguyễn Tiến Triển (22 tuổi) đăng tải loạt ảnh dạo chơi tại Thái Lan, kèm dòng chú thích: "Kết thúc SEA Games 33, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ". Lần đầu góp mặt ở đấu trường SEA Games, vận động viên giành Huy chương bạc môn jujitsu.

Thai Lan, SEA Games, Nguyen Tien Trien anh 3Thai Lan, SEA Games, Nguyen Tien Trien anh 4

Tiến Triển check-in cửa hàng bánh mì nướng Nueng Nom Nua trên phố ẩm thực Thanon Banthat Thong (Bangkok). Quán nổi tiếng với bánh mì nướng ăn kèm nhiều loại nước xốt, với hơn 20 lựa chọn để thực khách thưởng thức.

Thai Lan, SEA Games, Nguyen Tien Trien anh 5Thai Lan, SEA Games, Nguyen Tien Trien anh 6Thai Lan, SEA Games, Nguyen Tien Trien anh 7

Tại đây, "nam thần" SEA Games chọn thưởng thức bánh mì nướng than phủ xốt socola matcha với lớp bánh mềm, béo; xôi xoài dẻo thơm ăn kèm cốt dừa mát lạnh. Ngoài ra, trong thời gian thi đấu tại Thái Lan, anh cũng thử món cua xốt vị đậm, béo và cay nhẹ.

Thai Lan, SEA Games, Nguyen Tien Trien anh 8Thai Lan, SEA Games, Nguyen Tien Trien anh 9

Tiến Triển hiện theo học tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Ngoài jujitsu, anh còn yêu thích các môn thể thao như bóng đá, kéo co và cầu lông. Dù tuổi đời còn trẻ, vận động viên này đã sở hữu bảng thành tích đáng chú ý với nhiều huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các giải vô địch quốc gia và vô địch trẻ quốc gia.

Thai Lan, SEA Games, Nguyen Tien Trien anh 10Thai Lan, SEA Games, Nguyen Tien Trien anh 11

Không chỉ thi đấu trong nước, Tiến Triển còn ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu quốc tế. Thành tích của anh gồm huy chương tại JJIF World Cup Beach do Liên đoàn Jujitsu Quốc tế tổ chức và các giải thuộc Liên đoàn Jujitsu châu Á (JAU), cho thấy khả năng cạnh tranh ở sân chơi khu vực và quốc tế. Tại SEA Games 33, hình ảnh thi đấu của nam võ sĩ lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận của người hâm mộ. Nhiều người nhận xét ngoại hình của anh như diễn viên hoặc thần tượng Hàn Quốc, gọi anh là "nam thần".

Thai Lan, SEA Games, Nguyen Tien Trien anh 12Thai Lan, SEA Games, Nguyen Tien Trien anh 13

Tiến Triển thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,83 m, gương mặt sáng và thể hình săn chắc. Lợi thế hình thể cùng phong thái tự tin giúp anh được một số thương hiệu mỹ phẩm và thời trang mời hợp tác quảng cáo. Tài khoản Instagram cá nhân của vận động viên hiện có hơn 18.500 người theo dõi. Anh thường chia sẻ hình ảnh thi đấu, tập luyện và những khoảnh khắc trong đời sống thường ngày như gym và du lịch.

Châu Sa

Ảnh: @trien_nguyen203/Instagram

Thái Lan SEA Games Nguyễn Tiến Triển Thái Lan SEA Games Nguyễn Tiến Triển võ sĩ dạo chơi Thái Lan jujitsu môn jujitsu huy chương bạc du lịch Thái Lan ẩm thực bánh mì nướng xôi xoài mì sốt cua bánh mì

