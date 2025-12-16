'Nam thần' SEA Games dạo chơi Thái Lan gây sốt mạng

Ngày 16/12, Nguyễn Tiến Triển (22 tuổi) đăng tải loạt ảnh dạo chơi tại Thái Lan, kèm dòng chú thích: "Kết thúc SEA Games 33, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ". Lần đầu góp mặt ở đấu trường SEA Games, vận động viên giành Huy chương bạc môn jujitsu.

Tiến Triển check-in cửa hàng bánh mì nướng Nueng Nom Nua trên phố ẩm thực Thanon Banthat Thong (Bangkok). Quán nổi tiếng với bánh mì nướng ăn kèm nhiều loại nước xốt, với hơn 20 lựa chọn để thực khách thưởng thức.

Tại đây, "nam thần" SEA Games chọn thưởng thức bánh mì nướng than phủ xốt socola matcha với lớp bánh mềm, béo; xôi xoài dẻo thơm ăn kèm cốt dừa mát lạnh. Ngoài ra, trong thời gian thi đấu tại Thái Lan, anh cũng thử món cua xốt vị đậm, béo và cay nhẹ.

Tiến Triển hiện theo học tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Ngoài jujitsu, anh còn yêu thích các môn thể thao như bóng đá, kéo co và cầu lông. Dù tuổi đời còn trẻ, vận động viên này đã sở hữu bảng thành tích đáng chú ý với nhiều huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các giải vô địch quốc gia và vô địch trẻ quốc gia.

Không chỉ thi đấu trong nước, Tiến Triển còn ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu quốc tế. Thành tích của anh gồm huy chương tại JJIF World Cup Beach do Liên đoàn Jujitsu Quốc tế tổ chức và các giải thuộc Liên đoàn Jujitsu châu Á (JAU), cho thấy khả năng cạnh tranh ở sân chơi khu vực và quốc tế. Tại SEA Games 33, hình ảnh thi đấu của nam võ sĩ lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận của người hâm mộ. Nhiều người nhận xét ngoại hình của anh như diễn viên hoặc thần tượng Hàn Quốc, gọi anh là "nam thần".

Tiến Triển thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,83 m, gương mặt sáng và thể hình săn chắc. Lợi thế hình thể cùng phong thái tự tin giúp anh được một số thương hiệu mỹ phẩm và thời trang mời hợp tác quảng cáo. Tài khoản Instagram cá nhân của vận động viên hiện có hơn 18.500 người theo dõi. Anh thường chia sẻ hình ảnh thi đấu, tập luyện và những khoảnh khắc trong đời sống thường ngày như gym và du lịch.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình