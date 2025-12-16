Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bóng đá Thái Lan lại gục ngã trên chấm luân lưu ở SEA Games 33

  • Thứ ba, 16/12/2025 19:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 16/12, tuyển futsal nữ Thái Lan gây sốc khi để thua Indonesia sau loạt sút luân lưu nghẹt thở ở bán kết SEA Games 33, qua đó chính thức dừng bước trên sân nhà.

Bóng đá nữ Thái Lan có một kỳ SEA Games đáng quên trên sân nhà.

Trận đấu diễn ra căng thẳng và giàu cảm xúc. Hai đội hòa nhau 4-4 sau hiệp phụ, buộc phải phân định thắng bại trên chấm penalty. Ở loạt đấu súng, Indonesia bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 7-6. Cú sút quyết định được thực hiện thành công khiến các cầu thủ nữ Thái Lan bật khóc ngay trên sân.

Kết quả này đánh dấu một cú trượt dài đáng buồn của bóng đá nữ Thái Lan tại SEA Games 33. Trước đó, hôm 14/12, đội tuyển nữ 11 người của họ cũng bị Philippines loại ở bán kết sau khi hòa 1-1 trong 120 phút rồi thua 2-4 trên chấm 11 m. Đại hội tổ chức trên sân nhà đang trở thành ký ức không vui với các cô gái xứ chùa Vàng.

Bước vào bán kết futsal nữ, Thái Lan vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm dày dạn, nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt. Tuy nhiên, Indonesia chơi kiên cường, tổ chức lối chơi chặt chẽ và liên tục gây áp lực. Thế trận giằng co kéo dài đến những phút cuối cùng, phản ánh đúng sự cân bằng của hai đội.

Khi trận đấu được đẩy sang loạt penalty, Indonesia thể hiện sự lạnh lùng cần thiết. Các cầu thủ thực hiện dứt điểm chính xác, trong khi Thái Lan không giữ được sự ổn định ở thời khắc quyết định.

Chiến thắng giúp Indonesia giành vé vào chung kết futsal nữ SEA Games 33, nơi họ sẽ đối đầu tuyển futsal nữ Việt Nam trong trận tranh huy chương vàng. Ở vòng bảng, tuyển Việt Nam từng đánh bại Indonesia 3-1, nhưng đó là trận đấu căng thẳng với thế trận giằng co và không dễ dàng.

Cuộc tái đấu sắp tới hứa hẹn nhiều kịch tính, nhất là khi Indonesia đang lên tinh thần sau khi loại chủ nhà Thái Lan theo cách không thể nghẹt thở hơn.

Duyên nợ bóng đá Việt Nam - Thái Lan

Chung kết SEA Games 33 là cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam được tổ chức chặt chẽ, bản lĩnh dưới thời Kim Sang-sik và U22 Thái Lan quyết tâm phá dớp 3 kỳ liên tiếp không vô địch để tái khẳng định vị thế khu vực.

11 giờ trước

U22 Thái Lan chờ Việt Nam đến giải cứu khỏi Ultras

Trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia diễn ra trên sân Rajamangala kỳ vĩ nhưng khán đài lại vắng đến khó tin.

11 giờ trước

U22 Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết

Chiến thắng 1-0 trước U22 Malaysia giúp U22 Thái Lan giành quyền vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tối 15/12.

23 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

    Mbappe thang kien PSG hinh anh

    Mbappe thắng kiện PSG

    52 phút trước 20:26 16/12/2025

    0

    Tiền đạo Kylian Mbappe có chiến thắng pháp lý quan trọng trước PSG, buộc đội bóng cũ phải trả 60 triệu euro gồm tiền lương và thưởng.

    Doi truong MU thua nhan dau long truoc kha nang bi ban hinh anh

    Đội trưởng MU thừa nhận đau lòng trước khả năng bị bán

    1 giờ trước 19:54 16/12/2025

    0

    Tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes thừa nhận anh cảm thấy bị tổn thương khi biết Manchester United sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho mình, trong bối cảnh ngôi sao người Bồ Đào Nha được liên hệ với các CLB tại Saudi Arabia.

