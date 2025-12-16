Bóng đá Thái Lan lại gục ngã trên chấm luân lưu ở SEA Games 33

Tối 16/12, tuyển futsal nữ Thái Lan gây sốc khi để thua Indonesia sau loạt sút luân lưu nghẹt thở ở bán kết SEA Games 33, qua đó chính thức dừng bước trên sân nhà.

Bóng đá nữ Thái Lan có một kỳ SEA Games đáng quên trên sân nhà.

Trận đấu diễn ra căng thẳng và giàu cảm xúc. Hai đội hòa nhau 4-4 sau hiệp phụ, buộc phải phân định thắng bại trên chấm penalty. Ở loạt đấu súng, Indonesia bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 7-6. Cú sút quyết định được thực hiện thành công khiến các cầu thủ nữ Thái Lan bật khóc ngay trên sân.

Kết quả này đánh dấu một cú trượt dài đáng buồn của bóng đá nữ Thái Lan tại SEA Games 33. Trước đó, hôm 14/12, đội tuyển nữ 11 người của họ cũng bị Philippines loại ở bán kết sau khi hòa 1-1 trong 120 phút rồi thua 2-4 trên chấm 11 m. Đại hội tổ chức trên sân nhà đang trở thành ký ức không vui với các cô gái xứ chùa Vàng.

Bước vào bán kết futsal nữ, Thái Lan vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm dày dạn, nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt. Tuy nhiên, Indonesia chơi kiên cường, tổ chức lối chơi chặt chẽ và liên tục gây áp lực. Thế trận giằng co kéo dài đến những phút cuối cùng, phản ánh đúng sự cân bằng của hai đội.

Khi trận đấu được đẩy sang loạt penalty, Indonesia thể hiện sự lạnh lùng cần thiết. Các cầu thủ thực hiện dứt điểm chính xác, trong khi Thái Lan không giữ được sự ổn định ở thời khắc quyết định.

Chiến thắng giúp Indonesia giành vé vào chung kết futsal nữ SEA Games 33, nơi họ sẽ đối đầu tuyển futsal nữ Việt Nam trong trận tranh huy chương vàng. Ở vòng bảng, tuyển Việt Nam từng đánh bại Indonesia 3-1, nhưng đó là trận đấu căng thẳng với thế trận giằng co và không dễ dàng.

Cuộc tái đấu sắp tới hứa hẹn nhiều kịch tính, nhất là khi Indonesia đang lên tinh thần sau khi loại chủ nhà Thái Lan theo cách không thể nghẹt thở hơn.