Nữ VĐV eSports Thái Lan: Nếu gian lận tôi đã thắng tuyển Việt Nam

Tokyogurl khẳng định bản thân không gian lận sau bê bối chấn động SEA Games 33, đồng thời giải thích về cử chỉ tay bị chỉ trích trong trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Tokyogurl nhập viện sau vụ gian lận chấn động SEA Games. Ảnh: Matichon.

Tokyogurl, nữ vận động viên eSports Thái Lan, đã gửi thông điệp khẳng định cô không gian lận trong nội dung RoV đội tuyển nữ tại SEA Games 2025, sau khi vụ việc trở thành tâm điểm tranh cãi và khiến cô bị loại khỏi đội tuyển, theo Matichon.

Ngày 16/12, vụ việc đã trở thành đề tài nóng trong giới thể thao và eSports, sau khi Liên đoàn Thể thao eSports Thái Lan (TESF) ra thông báo loại Naphat Warasin (Tokyogurl) khỏi nội dung thi đấu RoV nữ tại SEA Games 2025, với lý do vi phạm điều 9.4.3 trong sổ tay kỹ thuật eSports, liên quan đến việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa phần cứng trong lúc thi đấu, xảy ra vào ngày 15/12.

Ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao eSports Thái Lan và cũng là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á, sau đó đã tổ chức họp báo xác nhận rằng đội tuyển RoV nữ Thái Lan sẽ rút lui khỏi giải đấu, dù theo lịch thi đấu, đội vẫn còn trận gặp tuyển Lào.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn tin nhắn trong đó một người hâm mộ nhắn tin trách móc Tokyogurl liên quan đến loạt tranh cãi, bao gồm hành vi giơ ngón tay giữa và cáo buộc vi phạm quy định thi đấu. Tokyogurl đã phản hồi rằng:

"Tôi trả lời ngẫu nhiên thôi. Nếu tôi gian lận thì chắc đã thắng rồi. Thật sự tôi gian lận kiểu gì? Tôi tự chơi. Nhưng tôi bị áp lực thi đấu nặng nề, hoảng loạn, mọi người không ai biết chuyện gì đang xảy ra tại hiện trường cả. Tôi đã phải được đưa vào bệnh viện, vừa mới được dùng lại điện thoại. Việc cắm dây liên kết với điện thoại không thể dùng để chia sẻ màn hình hay gian lận bất cứ thứ gì. Bạn không biết gì mà lại làm như vậy, ai cũng làm thế thì tôi biết trả lời sao?".

Tokyogurl cũng giải thích việc giơ ngón tay giữa là do"đùa với bạn bên cạnh". "Vì lúc tôi quay sang thì máy quay đang ghi hình người khác. Tôi chỉ trêu đồng đội", cô viết.

Hiện tại, Tokyogurl đã đóng toàn bộ các kênh mạng xã hội cá nhân.