Thể thao SEA Games 33

Nguyễn Thị Oanh chạm kỷ lục HCV ở SEA Games

  • Thứ ba, 16/12/2025 18:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 16/12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử điền kinh SEA Games khi giành huy chương vàng nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật.

Nguyễn Thị Oanh giành thêm 3 HCV ở SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu (từ Bangkok).

Ở chung kết, Nguyễn Thị Oanh nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu ngay sau hiệu lệnh xuất phát. Chân chạy Việt Nam duy trì nhịp độ ổn định, kiểm soát hoàn toàn cục diện và không để các đối thủ áp sát. Cô cán đích đầu tiên với thời gian 10 phút 13 giây 75, trong khi đồng đội Đoàn Thu Hằng về nhì, giúp điền kinh Việt Nam khép lại cuộc đua "1-2" ấn tượng.

Đây là lần thứ ba tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh cùng đồng đội tạo nên kịch bản tương tự. Trước đó, ở hai nội dung 5.000 m và 10.000 m, cô đều giành HCV, còn vị trí á quân thuộc về Lê Thị Tuyết. Thành tích ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật cũng là HCV SEA Games thứ 15 trong sự nghiệp Nguyễn Thị Oanh, khép lại trọn vẹn hành trình thi đấu của cô tại kỳ đại hội năm nay.

Nguyen Thi Oanh anh 1Nguyen Thi Oanh anh 2Nguyen Thi Oanh anh 3Nguyen Thi Oanh anh 4

Nguyễn Thị Oanh và Đoàn Thu Hằng trong phần thi 3.000 m vượt chướng ngại vật. Ảnh: Duy Hiệu (từ Bangkok).

15 tấm HCV của Nguyễn Thị Oanh trải dài ở nhiều nội dung khác nhau như 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật qua các kỳ SEA Games từ 2017 đến 2025. Cô trở thành VĐV thứ ba trong lịch sử điền kinh khu vực chạm đến con số 15 HCV, ngang bằng với Jennifer Tin Lay (Myanmar) và Elma Muros (Philippines).

Sinh năm 1995, Nguyễn Thị Oanh được xem là gương mặt tiêu biểu của điền kinh Việt Nam đương đại. Với 15 HCV SEA Games, cô cũng vươn lên trở thành VĐV Việt Nam giàu thành tích thứ hai trong lịch sử đại hội, chỉ sau kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.

Ba tấm HCV của Nguyễn Thị Oanh góp phần quan trọng vào thành tích chung của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33, đồng thời củng cố vị thế số một Đông Nam Á của cô ở các cự ly trung bình và dài.

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ trên đường chạy 5.000 m tại SEA Games Tối 13/12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục chứng tỏ vị thế ở nội dung 5.000 m nữ khi giành HCV với thành tích 16 phút 27 giây 14, còn đàn em Lê Thị Tuyết về nhì.

Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công HCV 10.000 m

Chiều tối 15/12, Nguyễn Thị Oanh một lần nữa khẳng định vị thế nữ hoàng cự ly dài của điền kinh Việt Nam khi xuất sắc giành HCV nội dung 10.000 m nữ tại SEA Games 33.

25:1518 hôm qua

Chiến thuật ‘núp gió’ giúp Nguyễn Thị Oanh vô đối Đông Nam Á

Sự hỗ trợ lớn từ người đồng đội Lê Thị Tuyết góp phần giúp Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng 5.000 m nữ, khẳng định sự thống trị tuyệt đối tại SEA Games.

06:23 14/12/2025

Nguyễn Thị Oanh 5 lần liên tiếp vô địch 5.000 m SEA Games

Tối 13/12, Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ trên đường chạy 5.000 m tại SEA Games 33 khi về đích đầu tiên.

19:11 13/12/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Oanh

