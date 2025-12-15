Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công HCV 10.000 m

Chiều tối 15/12, Nguyễn Thị Oanh một lần nữa khẳng định vị thế nữ hoàng cự ly dài của điền kinh Việt Nam khi xuất sắc giành HCV nội dung 10.000 m nữ tại SEA Games 33.

Tuyết và Oanh mang về chiến tháng "1-2" cho điền kinh Việt Nam ở đường chạy 10.000 m nữ. Ảnh: Minh Chiến.

Bước vào cuộc đua, Nguyễn Thị Oanh là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Không chỉ bởi bảng thành tích đồ sộ ở các kỳ SEA Games trước, mà còn ở khả năng kiểm soát nhịp độ và bản lĩnh thi đấu đã trở thành thương hiệu. Đúng như kỳ vọng, chân chạy quê Bắc Giang nhanh chóng làm chủ cuộc đua.

Cũng như ở cự ly 5.000 m, tuyển điền kinh nữ Việt Nam không có đối thủ. Lê Thị Tuyết dẫn dẫn đầu phần lớn thời gian, nhưng Nguyễn Thị Oanh chứng tỏ đẳng cấp khi bứt lên ở vòng cuối và vượt đàn em để giành tấm HCV với thời gian 34 phút 27 giây 93. Lần thứ 2 cô thắng cự ly 10.000 sau kỳ SEA Games 32 ở Campuchia.

Chiến thắng là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ, ý chí và đẳng cấp vượt trội của Nguyễn Thị Oanh ở các nội dung đường dài. Đây tiếp tục là một kỳ SEA Games thành công của cô, nối dài chuỗi thành tích đáng nể trên đấu trường khu vực.

Tấm HCV góp phần quan trọng vào thành tích chung của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33, đồng thời củng cố vị thế số một Đông Nam Á của Nguyễn Thị Oanh ở các cự ly trung bình và dài. Trong bối cảnh điền kinh khu vực ngày càng cạnh tranh khốc liệt, sự ổn định và khát khao chiến thắng của cô vẫn là điểm tựa vững chắc cho tuyển Việt Nam.

Với phong độ ổn định Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng sẽ thâu tóm cả tấm HCV còn lại ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật tại SEA Games năm nay.

