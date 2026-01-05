Amorim xứng đáng bị sa thải

Ruben Amorim không sụp đổ trong một buổi họp báo ở Elland Road, mà gục ngã dần dần giữa phòng thay đồ, phòng họp thượng tầng và chính những giới hạn trong triết lý của mình tại Manchester United.

Ruben Amorim bị MU sa thải. Ảnh: Thuận Thắng.

Khi các cầu thủ Manchester United tập trung ở Old Trafford cho trận gặp Wolves hôm 31/12/2025, họ tin rằng mình đã biết kế hoạch. Hai buổi tập cuối tại Carrington đều xoay quanh hàng thủ bốn người, dấu hiệu rõ ràng cho thấy Amorim cuối cùng cũng chịu nhúc nhích khỏi hệ thống ba trung vệ vốn gây tranh cãi.

Đối thủ là Wolves, đội đứng bét bảng, chuỗi 11 trận thua, chỉ có hai điểm sau 18 vòng. Mọi điều kiện đều ủng hộ một cách tiếp cận chủ động.

Khi triết lý trở thành xiềng xích

Nhưng rồi, chỉ vài phút trước giờ bóng lăn, Amorim gọi cả đội lại và thông báo thay đổi: Manchester United sẽ quay về đá ba trung vệ. Sự ngỡ ngàng nhanh chóng chuyển thành hoang mang.

Theo những gì rò rỉ từ phòng thay đồ, Amorim tỏ ra lúng túng khi giải thích quyết định của mình. Các cầu thủ không thấy sự chắc chắn, mà cảm nhận rõ sự nghi ngờ bản thân của HLV trưởng.

Trận hòa 1-1 nhạt nhòa kết thúc trong tiếng la ó. Đó không chỉ là sự thất vọng về tỷ số, mà là cảm giác Manchester United lại quay về vòng luẩn quẩn quen thuộc: bảo thủ, dễ đoán và thiếu phương án thay thế.

Ba ngày sau, Amorim xuất hiện tại họp báo ở Carrington với gương mặt nặng trĩu. Những vết nứt trong mối quan hệ giữa ông với ban lãnh đạo, vốn đã xuất hiện từ Giáng sinh, bắt đầu lộ rõ.

Và đến sau trận hòa Leeds ở Elland Road, khi Amorim công khai chỉ trích vai trò “HLV trưởng” cùng cảm giác thiếu quyền kiểm soát, mọi thứ coi như đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Thông báo sa thải được Manchester United phát đi lúc 10h12 sáng thứ Hai (giờ Manchester), khép lại 420 ngày đầy mâu thuẫn.

Amorim đến Old Trafford như lời hứa về trật tự, đối lập với sự hỗn loạn thời Erik ten Hag. Ảnh: Thuận Thắng.

Amorim đến Old Trafford như lời hứa về trật tự, đối lập với sự hỗn loạn thời Erik ten Hag. Ban đầu, Manchester United chấp nhận đánh đổi: kiên nhẫn với sơ đồ 3-4-2-1, tin rằng nó sẽ là nền tảng để đội bóng tiến hóa. Nhưng vấn đề nằm ở chữ “tiến hóa”.

Sau hơn một năm, hệ thống ấy không còn gây bất ngờ. Đối thủ đọc vị dễ dàng, còn cầu thủ thì chưa bao giờ thực sự thoải mái. Việc Amorim liên tục quay lại hàng thủ ba người, ngay cả khi thử nghiệm phương án khác, khiến niềm tin trong phòng thay đồ bào mòn dần.

Thiếu vắng Bruno Fernandes vì chấn thương càng làm tình hình tệ hơn. Đội trưởng người Bồ Đào Nha là cầu nối hiếm hoi giữa Amorim và tập thể.

Khi Fernandes vắng mặt, Amorim gần như bị cô lập. Harry Maguire, Noussair Mazraoui và Matthijs De Ligt, những thủ lĩnh khác, cũng không hiện diện đầy đủ trong giai đoạn Giáng sinh, Manchester khi United chỉ thắng 1 trong 5 trận.

Không có kế hoạch B rõ ràng, hình ảnh Harry Maguire bị đẩy lên đá tiền đạo bất đắc dĩ trở thành biểu tượng cho sự bế tắc. Người hâm mộ chán nản khi thấy trung vệ này vào thay trung vệ khác, trong lúc hàng công được đầu tư hàng trăm triệu bảng vẫn thiếu ý tưởng.

Rạn nứt hậu trường và “núi lửa cảm xúc”

Ban lãnh đạo Manchester United phủ nhận việc Amorim bị ép buộc hay dính vào cuộc đấu quyền lực. Theo họ, HLV người Bồ Đào Nha được trao đủ công cụ và đã đồng thuận với chiến lược chuyển nhượng: ưu tiên ba tiền đạo thay vì một tiền vệ phòng ngự.

Nhưng thực tế cho thấy sự bất mãn âm ỉ. Việc không bổ sung tiền vệ đánh chặn, cũng như thất bại trong thương vụ thủ môn, khi Amorim muốn Emiliano Martinez còn CLB chọn Senne Lammens, tạo thêm khoảng cách giữa hai bên.

Ban lãnh đạo Manchester United phủ nhận việc Amorim bị ép buộc hay dính vào cuộc đấu quyền lực. Ảnh: Thuận Thắng.

Ngoài sân cỏ, Amorim dần bị nhìn nhận như một “ngọn núi lửa cảm xúc”. Những phát ngôn thẳng thừng, việc gọi đội bóng là “có thể tệ nhất lịch sử Manchester United”, khiến cầu thủ khó chấp nhận. Thông tin Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee hay Manuel Ugarte muốn ra đi nếu Amorim tiếp tục tại vị cho thấy sự đổ vỡ đã ở mức nghiêm trọng.

Amorim rời Manchester United khi đội xếp thứ sáu Premier League, không phải thảm họa về mặt thứ hạng, nhưng là thất bại về định hướng. Ông không sụp đổ vì một trận đấu, mà vì không thể, hoặc không muốn, bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Khi Amorim và ban huấn luyện rời Carrington trong tiếng cười nhẹ nhõm sáng thứ Hai, có lẽ ông hiểu rằng hồi kết đã được viết từ lâu. Old Trafford không thiếu kiên nhẫn, nhưng luôn đòi hỏi sự tiến hóa.

Và với Ruben Amorim, điều đó đã không đến.